Новости о коронавирусе 28 декабря: обращение ВОЗ к Степанову, почему упала заболеваемость
Ляшко заверил, что в Украине готовы хранить вакцины. В Украине упали объемы ПЦР-тестирования на коронавирус: в Минздраве объяснили причину. Украина закупает неэффективные препараты против COVID-19: в ВОЗ обратились к Степанову. Лидеры Словакии и Греции первыми сделали прививки против COVID-19. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 28 декабря.
Новости о коронавирусе в Украине 28 декабря
За сутки воскресенья, 27 декабря в Украине обнаружили 4 385 больных коронавирусом. Среди новых больных 196 детей и 141 медработник, сообщает 24 канал.
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За этот период в больницы госпитализировали 1 588 человек с диагнозом COVID-19 или подозрением на болезнь. От осложнений болезни умерли еще 75 больных.
В то же время выписали в связи с выздоровлением 7 191 жителя Украины.
За минувшие сутки лаборатории провели 15 332 тестирования, в частности методом ПЦР – 12 225, а методом ИФА – 3 107.
Распространение коронавируса в регионах Украины
- Киев – 108 055 случаев;
- Винницкая область – 22 008 случаев;
- Волынская область – 32 537 случаев;
- Днепропетровская область – 57 196 случаев;
- Донецкая область – 35 188 случаев;
- Житомирская область – 38 545 случаев;
- Закарпатская область – 27 879 случаев;
- Запорожская область – 52 175 случаев;
- Ивано-Франковская область – 42 894 случая;
- Киевская область – 57 614 случаев;
- Кировоградская область – 8 234 случая;
- Луганская область – 10 013 случаев;
- Львовская область – 60 005 случаев;
- Николаевская область – 29 878 случаев;
- Одесская область – 69 134 случаи;
- Полтавская область – 34 843 случая;
- Ровненская область – 40 332 случая;
- Сумская область – 40 129 случаев;
- Тернопольская область – 33 540 случаев;
- Харьковская область – 67 991 случай;
- Херсонская область – 17 193 случая;
- Хмельницкая область – 38 408 случаев;
- Черкасская область – 37 856 случаев;
- Черновицкая область – 39 515 случаев;
- Черниговская область – 29 212 случаев.
Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала
В Украине коронавирусом болеют более 2 тысяч военных
За прошедшие сутки зарегистрировано 3 новых случая заражения, 1 военнослужащий госпитализирован в Военно-медицинский клинический центр Восточного региона. По состоянию на 28 декабря в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеют 2 288 человек. В целом за время пандемии выздоровели 11 335 человек, умерли – 37.
Эпидемия COVID-19 в Украине пошла на спад: в НАН назвали причину
В Национальной академии наук Украины объяснили причины спада эпидемии коронавируса в Украине. В частности, люди начали понимать опасность и следуют рекомендациям специалистов.
Ультрахолодные условия: Ляшко заверил, что в Украине готовы хранить вакцины
Украина решила проблему с хранением и распределением вакцин от COVID-19, некоторые из которых требуют особого температурного режима, а именно -80°C. По словам Виктора Ляшко, возможность "хранения, логистики, транспортировки вакцины в пункты вакцинации при температуре -80°C" на отечественных складах – есть.
В Украине упали объемы ПЦР-тестирования на коронавирус: в Минздраве объяснили причину
Министерство здравоохранения Украины заявило о спаде тестирований на коронавирус. Глава ведомства назвал причину. По словам Максима Степанова это потому, что в Украине начали использовать больше тестов на антиген.
Сколько украинцев нужно вакцинировать, чтобы преодолеть эпидемию коронавируса
Чтобы остановить эпидемию COVID-19 в Украине необходимо провакцинировать около 30 миллионов человек. Эти прививки нужно сделать до конца 2021 года. Об этом заявил академик Национальной академии наук Украины Сергей Комиссаренко.
Украина закупает неэффективные препараты против COVID-19: в ВОЗ обратились к Степанову
Во Всемирной организации здравоохранения обратили внимание на то, что правительство Украины выделило 125 миллионов гривен на неэффективные лекарства против коронавируса. В ВОЗ считают, что средства следовало потратить на закупку медицинского кислорода. Глава Минздрава Максим Степанов отреагировал на письмо ВОЗ во время брифинга 28 декабря. По его словам, протокол составляли лучшие ведущие специалисты нашей страны, которые каждый день спасают украинцев, больных COVID-19. Кроме того, Степанов сообщил, что украинские ученые провели свое исследование, которое показало неплохую эффективность препаратов. Подробнее о споре между ВОЗ и Степановым читайте по ссылке.
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Новости о коронавирусе в мире 28 декабря
Согласно данным СНБО Украины, с начала 2020 года коронавирусом инфицировалось более 80 миллионов человек по всему миру. Из них выздоровели более чем 45 миллионов больных. В то же время 1 765 936, к сожалению, умерли.
Страны с наибольшим количеством больных COVID-19
- США – 19 136 758;
- Индия – 10 207 871;
- Бразилия – 7 484 285;
- Россия – 3 047 335;
- Франция – 2 616 510.
Не теряли времени: лидеры Словакии и Греции первыми сделали прививки против COVID-19
Страны ЕС уже начали массовую вакцинацию своего населения против коронавируса. Первоначально прививают медиков и людей, находящихся в зоне риска. Однако свой шанс не упустили и лидеры Словакии и Греции, которым 27 декабря ввели вакцину против COVID-19. Против болезни вакцинировались президент Словакии Зузана Чапутова, а также президент и премьер-министр Греции, Екатерина Сакелларопулу и Кириакос Мицотакис.
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