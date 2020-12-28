

Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

В Украине коронавирусом болеют более 2 тысяч военных

За прошедшие сутки зарегистрировано 3 новых случая заражения, 1 военнослужащий госпитализирован в Военно-медицинский клинический центр Восточного региона. По состоянию на 28 декабря в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеют 2 288 человек. В целом за время пандемии выздоровели 11 335 человек, умерли – 37.

Эпидемия COVID-19 в Украине пошла на спад: в НАН назвали причину

В Национальной академии наук Украины объяснили причины спада эпидемии коронавируса в Украине. В частности, люди начали понимать опасность и следуют рекомендациям специалистов.

Ультрахолодные условия: Ляшко заверил, что в Украине готовы хранить вакцины

Украина решила проблему с хранением и распределением вакцин от COVID-19, некоторые из которых требуют особого температурного режима, а именно -80°C. По словам Виктора Ляшко, возможность "хранения, логистики, транспортировки вакцины в пункты вакцинации при температуре -80°C" на отечественных складах – есть.

В Украине упали объемы ПЦР-тестирования на коронавирус: в Минздраве объяснили причину

Министерство здравоохранения Украины заявило о спаде тестирований на коронавирус. Глава ведомства назвал причину. По словам Максима Степанова это потому, что в Украине начали использовать больше тестов на антиген.

Сколько украинцев нужно вакцинировать, чтобы преодолеть эпидемию коронавируса

Чтобы остановить эпидемию COVID-19 в Украине необходимо провакцинировать около 30 миллионов человек. Эти прививки нужно сделать до конца 2021 года. Об этом заявил академик Национальной академии наук Украины Сергей Комиссаренко.

Украина закупает неэффективные препараты против COVID-19: в ВОЗ обратились к Степанову

Во Всемирной организации здравоохранения обратили внимание на то, что правительство Украины выделило 125 миллионов гривен на неэффективные лекарства против коронавируса. В ВОЗ считают, что средства следовало потратить на закупку медицинского кислорода. Глава Минздрава Максим Степанов отреагировал на письмо ВОЗ во время брифинга 28 декабря. По его словам, протокол составляли лучшие ведущие специалисты нашей страны, которые каждый день спасают украинцев, больных COVID-19. Кроме того, Степанов сообщил, что украинские ученые провели свое исследование, которое показало неплохую эффективность препаратов. Подробнее о споре между ВОЗ и Степановым читайте по ссылке.

К теме Люди, переболевшие COVID-19, должны придерживаться масочного режима, – ВОЗ

Новости о коронавирусе в мире 28 декабря

Согласно данным СНБО Украины, с начала 2020 года коронавирусом инфицировалось более 80 миллионов человек по всему миру. Из них выздоровели более чем 45 миллионов больных. В то же время 1 765 936, к сожалению, умерли.

Страны с наибольшим количеством больных COVID-19

США – 19 136 758; Индия – 10 207 871; Бразилия – 7 484 285; Россия – 3 047 335; Франция – 2 616 510.

Не теряли времени: лидеры Словакии и Греции первыми сделали прививки против COVID-19

Страны ЕС уже начали массовую вакцинацию своего населения против коронавируса. Первоначально прививают медиков и людей, находящихся в зоне риска. Однако свой шанс не упустили и лидеры Словакии и Греции, которым 27 декабря ввели вакцину против COVID-19. Против болезни вакцинировались президент Словакии Зузана Чапутова, а также президент и премьер-министр Греции, Екатерина Сакелларопулу и Кириакос Мицотакис.