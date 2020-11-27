Новости о коронавирусе 27 ноября: рекорд в Украине, когда Кабмин примет решение о локдауне
По состоянию на 27 ноября в Украине зарегистрировано 693 407 больных COVID-19. За неделю станет понятно, введут ли в стране локдаун. Более 10% малого и среднего бизнеса в Украине на грани банкротства. Россия собирается вакцинировать от COVID-19 почти пол миллиона своих военных. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 27 ноября.
Новости о коронавирусе в Украине 27 ноября
За минувшие сутки, 26 ноября, коронавирус диагностировали 16 218 жителям Украины, из них 666 детей и 655 медицинских работников. В госпитализации нуждались 2 069 инфицированных, сообщает 24 канал.
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За этот же период от осложнений коронавирусной болезни умерли 192 жители Украины, зато выздоровели – 8 843 больных.
Украинские лаборатории за минувшие сутки провели 72 789 тестирований на выявление коронавируса, в частности методом ПЦР – 46 005, а методом ИФА – 26 784.
Коронавирус в областях Украины
- Киев – 65 539 случаев;
- Винницкая область – 16 710 случаев;
- Волынская область – 23 273 случая;
- Днепропетровская область – 34 888 случаев;
- Донецкая область – 21 786 случаев;
- Житомирская область – 28 481 случай;
- Закарпатская область – 22 748 случаев;
- Запорожская область – 28 229 случаев;
- Ивано-Франковская область – 34 696 случаев;
- Киевская область – 35 235 случаев;
- Кировоградская область – 4 824 случая;
- Луганская область – 6 061 случай;
- Львовская область – 44 509 случаев;
- Николаевская область – 17 167 случаев;
- Одесская область – 41 501 случай;
- Полтавская область – 20 701 случай;
- Ровенская область – 29 875 случаев;
- Сумская область – 26 590 случаев;
- Тернопольская область – 27 050 случаев;
- Харьковская область – 54 028 случаев;
- Херсонская область – 9 633 случая;
- Хмельницкая область – 28 350 случаев;
- Черкасская область – 21 402 случая;
- Черновицкая область – 33 018 случаев;
- Черниговская область – 17 113 случаев.
- Коронавирус в Вооруженных силах Украины: за прошедшие сутки обнаружили 197 больных военных. По состоянию на 27 ноября в рядах ВСУ болеет 2 898 военных. На изоляции и самоизоляции находится 385 человек. С начала пандемии выздоровели от коронавируса 6 918 военных, еще 26 военнослужащих умерли от осложнений или сопутствующих заболеваний.
- Сколько медиков заболели COVID-19: за минувшие сутки болезнь диагностировали 666 медикам. В общем, в Украине коронавирусом заболели 36 988 медицинских работников. Известно, что 327 инфицированных медиков скончались. Зато выздоровели более 22 тысяч больных.
В Киеве из-за коронавируса госпитализированы максимальное количество людей
По состоянию на 27 ноября в Киеве выявлено 65 539 инфицированных коронавирусом. На протяжении минувших суток зафиксировали наибольшее количество больных за все время пандемии – 1520. Кроме этого, в больницы госпитализировали 121 пациента, что тоже является рекордным количеством.
Более 10% малого и среднего бизнеса на грани банкротства: вскоре исчезнут с рынка
Десятая часть украинского малого и среднего бизнеса уже находятся на грани банкротства. Если правительство страны не будет поддерживать предприятия, уже вскоре они могут исчезнуть с рынка. Уровень безработицы растет. С мая более 4 миллионов человек зарегистрировали в качестве безработных. Однако на самом деле эта цифра выше, поскольку доля теневой экономики в Украине велика.
За неделю станет понятно, введут ли в Украине локдаун
Первые результаты от внедрения карантина выходного дня должны быть заметными уже через неделю. Именно тогда станет понятно, нужно ли в Украине вводить полный локдаун. Министр Кабинета министров Олег Немчінов заявил, что до 2 декабря правительство скорее всего не успеет принять никаких решений относительно карантина. Говорится как о введении новых ограничений, так и об отмене карантина выходного дня.
Бот поможет проверить расходы бюджетных средств для борьбы с COVID-19 в Украине
Украинцы могут проверить, какие медицинские средства закупила любая больница. Это можно выполнить через чат-бот "Медсестра Иванка". Его запустила общественная организация "Антикоррупционный штаб". Также с помощью бота можно оставить жалобу или сообщение о коррупции в медицинском учреждении и узнать о товарах, которые закупают больницы Украины и их цены.
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Новости о коронавирусе в мире 27 ноября
Коронавирус диагностировали у более 61 миллиона человек. 1 449 505 из них, к сожалению, умерли от осложнений болезни. Зато преодолеть болезнь сумели более 42 миллионов инфицированных по всему миру.
Страны с наибольшим количеством больных СOVID-19
- США – 13 249 447;
- Индия – 9 309 871;
- Бразилия – 6 204 570;
- Франция – 2 183 660;
- Россия – 2 215 533.
В индийском госпитале для больных COVID-19 вспыхнул пожар: есть жертвы
В реанимации выделенной для лечения больных COVID-19 районной больницы Раджкот, что в штате Гуджарат, вспыхнул пожар. В результате возгорания 5 больных коронавирусом погибли. Еще 6 человек удалось спасти из пожара, однако 1 пострадавший находится в тяжелом состоянии. Всего в другую клинику безопасно транспортировали 22 пациентов.
В результате 5 человек погибли, 1 человек в тяжелом состоянии / Твиттер TOIRajkot (18+)
Как пандемия повлияла на людей с аутизмом
Каждого 10 работающего аутиста уволили из-за COVID-19. 70% аутистов остались без привычной поддержки соответствующих служб из-за пандемии коронавируса. Опрос проводился с 23 марта по 15 июня 2020 года и охватил 1811 участников из 38 стран мира. Благодаря Международной общественной организации "Ребенок с будущим" украинские аутисты тоже принимали участие в исследовании. Подробнее о результатах опроса можно прочитать по ссылке.
В Германии уже более 1 миллиона больных коронавирусом
В Германии зарегистрировали более 1 миллиона больных коронавирусом с начала пандемии. Таким образом Германия уже 12 страна, где количество инфицированных коронавирусом превысило отметку 1 миллион.
Россия собирается вакцинировать от COVID-19 почти пол миллиона своих военных
Более 400 тысяч военнослужащих в России будут привиты от коронавируса российской вакциной. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин, который сам, к слову, пока избегает прививки. К слову, за предыдущие сутки, 26 ноября, в России зарегистрировали рекордное количество новых больных коронавирусом – 27 543.
Исследования коронавируса и разработки
Искусственный интеллект предсказал, понадобится ли пациенту с COVID-19 реанимация
Команда инженеров из США создала новый алгоритм на основе искусственного интеллекта. Ему удалось спрогнозировать, попадет ли пациент с COVID-19 в отделение интенсивной терапии. Разработчики из Политехнического института Ренсселера надеются, что такой подход поможет медикам выбирать правильный курс лечения для отдельных пациентов. Новый метод протестировали на наборах данных 295 пациентов, находящихся в 3 разных больницах — в США, в Иране и Италии. Полученные прогнозы сравнили с актуальной информацией о лечении больных.
Выглядит, как блин: ученые рассказали, чем опасен коронавирус на поверхностях
Вирус SARS-CoV-2 может храниться на поверхностях в течение нескольких дней. 99,9% жидкости в каплях коронавируса испаряется за 2 – 3 минуты, но вирус выживает, потому что высохшая капля образует пленку похожую на блин. Подробнее об этом читайте здесь.
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