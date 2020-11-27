По состоянию на 27 ноября в Украине зарегистрировано 693 407 больных COVID-19. За неделю станет понятно, введут ли в стране локдаун. Более 10% малого и среднего бизнеса в Украине на грани банкротства. Россия собирается вакцинировать от COVID-19 почти пол миллиона своих военных. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 27 ноября.

Новости о коронавирусе в Украине 27 ноября

За минувшие сутки, 26 ноября, коронавирус диагностировали 16 218 жителям Украины, из них 666 детей и 655 медицинских работников. В госпитализации нуждались 2 069 инфицированных, сообщает 24 канал.

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За этот же период от осложнений коронавирусной болезни умерли 192 жители Украины, зато выздоровели – 8 843 больных.

Украинские лаборатории за минувшие сутки провели 72 789 тестирований на выявление коронавируса, в частности методом ПЦР – 46 005, а методом ИФА – 26 784.

С начала 2020 года COVID-19 диагностировали у 693 407 граждан, из них выздоровели – 326 238. К сожалению, умерли от осложнений коронавирусной болезни 11 909 украинцев. За этот период украинские лаборатории провели более 4 миллионов тестирований методом ПЦР. Коронавирус в областях Украины Киев – 65 539 случаев;

Винницкая область – 16 710 случаев;

Волынская область – 23 273 случая;

Днепропетровская область – 34 888 случаев;

Донецкая область – 21 786 случаев;

Житомирская область – 28 481 случай;

Закарпатская область – 22 748 случаев;

Запорожская область – 28 229 случаев;

Ивано-Франковская область – 34 696 случаев;

Киевская область – 35 235 случаев;

Кировоградская область – 4 824 случая;

Луганская область – 6 061 случай;

Львовская область – 44 509 случаев;

Николаевская область – 17 167 случаев;

Одесская область – 41 501 случай;

Полтавская область – 20 701 случай;

Ровенская область – 29 875 случаев;

Сумская область – 26 590 случаев;

Тернопольская область – 27 050 случаев;

Харьковская область – 54 028 случаев;

Херсонская область – 9 633 случая;

Хмельницкая область – 28 350 случаев;

Черкасская область – 21 402 случая;

Черновицкая область – 33 018 случаев;

Черниговская область – 17 113 случаев.

Коронавирус в Вооруженных силах Украины: за прошедшие сутки обнаружили 197 больных военных. По состоянию на 27 ноября в рядах ВСУ болеет 2 898 военных. На изоляции и самоизоляции находится 385 человек. С начала пандемии выздоровели от коронавируса 6 918 военных, еще 26 военнослужащих умерли от осложнений или сопутствующих заболеваний.

за прошедшие сутки обнаружили 197 больных военных. По состоянию на 27 ноября в рядах ВСУ болеет 2 898 военных. На изоляции и самоизоляции находится 385 человек. С начала пандемии выздоровели от коронавируса 6 918 военных, еще 26 военнослужащих умерли от осложнений или сопутствующих заболеваний. Сколько медиков заболели COVID-19: за минувшие сутки болезнь диагностировали 666 медикам. В общем, в Украине коронавирусом заболели 36 988 медицинских работников. Известно, что 327 инфицированных медиков скончались. Зато выздоровели более 22 тысяч больных.

В Киеве из-за коронавируса госпитализированы максимальное количество людей

По состоянию на 27 ноября в Киеве выявлено 65 539 инфицированных коронавирусом. На протяжении минувших суток зафиксировали наибольшее количество больных за все время пандемии – 1520. Кроме этого, в больницы госпитализировали 121 пациента, что тоже является рекордным количеством.

Более 10% малого и среднего бизнеса на грани банкротства: вскоре исчезнут с рынка

Десятая часть украинского малого и среднего бизнеса уже находятся на грани банкротства. Если правительство страны не будет поддерживать предприятия, уже вскоре они могут исчезнуть с рынка. Уровень безработицы растет. С мая более 4 миллионов человек зарегистрировали в качестве безработных. Однако на самом деле эта цифра выше, поскольку доля теневой экономики в Украине велика.

За неделю станет понятно, введут ли в Украине локдаун

Первые результаты от внедрения карантина выходного дня должны быть заметными уже через неделю. Именно тогда станет понятно, нужно ли в Украине вводить полный локдаун. Министр Кабинета министров Олег Немчінов заявил, что до 2 декабря правительство скорее всего не успеет принять никаких решений относительно карантина. Говорится как о введении новых ограничений, так и об отмене карантина выходного дня.

Бот поможет проверить расходы бюджетных средств для борьбы с COVID-19 в Украине

Украинцы могут проверить, какие медицинские средства закупила любая больница. Это можно выполнить через чат-бот "Медсестра Иванка". Его запустила общественная организация "Антикоррупционный штаб". Также с помощью бота можно оставить жалобу или сообщение о коррупции в медицинском учреждении и узнать о товарах, которые закупают больницы Украины и их цены.

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Новости о коронавирусе в мире 27 ноября

Коронавирус диагностировали у более 61 миллиона человек. 1 449 505 из них, к сожалению, умерли от осложнений болезни. Зато преодолеть болезнь сумели более 42 миллионов инфицированных по всему миру.

Страны с наибольшим количеством больных СOVID-19

США – 13 249 447; Индия – 9 309 871; Бразилия – 6 204 570; Франция – 2 183 660; Россия – 2 215 533.

В индийском госпитале для больных COVID-19 вспыхнул пожар: есть жертвы

В реанимации выделенной для лечения больных COVID-19 районной больницы Раджкот, что в штате Гуджарат, вспыхнул пожар. В результате возгорания 5 больных коронавирусом погибли. Еще 6 человек удалось спасти из пожара, однако 1 пострадавший находится в тяжелом состоянии. Всего в другую клинику безопасно транспортировали 22 пациентов.

В результате 5 человек погибли, 1 человек в тяжелом состоянии / Твиттер TOIRajkot (18+)

Как пандемия повлияла на людей с аутизмом

Каждого 10 работающего аутиста уволили из-за COVID-19. 70% аутистов остались без привычной поддержки соответствующих служб из-за пандемии коронавируса. Опрос проводился с 23 марта по 15 июня 2020 года и охватил 1811 участников из 38 стран мира. Благодаря Международной общественной организации "Ребенок с будущим" украинские аутисты тоже принимали участие в исследовании. Подробнее о результатах опроса можно прочитать по ссылке.

В Германии уже более 1 миллиона больных коронавирусом

В Германии зарегистрировали более 1 миллиона больных коронавирусом с начала пандемии. Таким образом Германия уже 12 страна, где количество инфицированных коронавирусом превысило отметку 1 миллион.

Россия собирается вакцинировать от COVID-19 почти пол миллиона своих военных

Более 400 тысяч военнослужащих в России будут привиты от коронавируса российской вакциной. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин, который сам, к слову, пока избегает прививки. К слову, за предыдущие сутки, 26 ноября, в России зарегистрировали рекордное количество новых больных коронавирусом – 27 543.

Исследования коронавируса и разработки

Искусственный интеллект предсказал, понадобится ли пациенту с COVID-19 реанимация

Команда инженеров из США создала новый алгоритм на основе искусственного интеллекта. Ему удалось спрогнозировать, попадет ли пациент с COVID-19 в отделение интенсивной терапии. Разработчики из Политехнического института Ренсселера надеются, что такой подход поможет медикам выбирать правильный курс лечения для отдельных пациентов. Новый метод протестировали на наборах данных 295 пациентов, находящихся в 3 разных больницах — в США, в Иране и Италии. Полученные прогнозы сравнили с актуальной информацией о лечении больных.

Выглядит, как блин: ученые рассказали, чем опасен коронавирус на поверхностях

Вирус SARS-CoV-2 может храниться на поверхностях в течение нескольких дней. 99,9% жидкости в каплях коронавируса испаряется за 2 – 3 минуты, но вирус выживает, потому что высохшая капля образует пленку похожую на блин. Подробнее об этом читайте здесь.