Страны Евросоюза сегодня официально начали массовую вакцинацию против коронавируса. В Украине заверили, что бюджета хватит, чтобы закупить достаточное количество вакцин. Ученые опубликовали новое основательное исследование вероятности повторного инфицирования коронавирусом. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 27 декабря.

Новости о коронавирусе 27 декабря в Украине

В течение суток в Украине заболели коронавирусом 6 113 человек, из них 277 детей и 153 медработника. В госпитализации нуждались около 2 тысяч человек с диагнозом COVID-19, или подозрением на болезнь.

Днем ранее Новости о коронавирусе 26 декабря: аллергия от вакцины, пик заболеваемости в Украине

Статистика распространения заболевания COVID-19 в Украине: С начала распространения COVID-19 в Украине заболели – 1 025 989 украинцев.

По состоянию на 27 декабря выздоровели 658 538 больных.

Умерли во время течения коронавирусного заболевания 17 774 пациента.

Количество больных в областях по состоянию на 27 декабря

г. Киев – 107 204;

Винницкая область – 21 960;

Волынская область – 32 429;

Днепропетровская область – 56 893;

Донецкая область – 34 929;

Житомирская область – 38 494;

Закарпатская область – 27 828;

Запорожская область – 51 703;

Ивано – Франковская область – 42 828;

Киевская область – 57 331;

Кировоградская область – 8 225;

Луганская область – 9 982;

Львовская область – 59 798;

Николаевская область – 29 531;

Одесская область – 68 962;

Полтавская область – 34 600;

Ровенская область – 40 295;

Сумская область – 40 047;

Тернопольская область – 33 452;

Харьковская область – 67 868;

Херсонская область – 17 067;

Хмельницкая область – 38 378;

Черкасская область – 37 617;

Черновицкая область – 39 422;

Черниговская область – 29 146.

Заболеваемость COVID-19 в ВСУ продолжает снижаться

По 26 декабря среди военных и работников ВСУ обнаружили лишь 32 новых случая COVID-19. Это вдвое меньше, чем показатель за предыдущие сутки.

С начала эпидемии выздоровели 11 246 человек. Количество летальных случаев – 37. По состоянию на 27 декабря болеют 2 374 человек. На изоляции, в том числе и самоизоляции, находится 421 больной.

Где в Украине вакцина от коронавируса появится в первую очередь

Вакцина против коронавируса прежде всего появится в Украине в государственных, а не в частных клиниках. Однако сначала она попадет на таможенный склад, а уже оттуда ее в пределах страны будет поставлять дистрибьютор.

Как отметила эксперт Минздрава, заведующая кафедрой эпидемиологии Национального медуниверситета имени Богомольца Ирина Колесникова, производители вакцины прежде всего заинтересованы в крупных партиях, которые могут заказывать именно государственные структуры.



4 этапы вакцинации в Украине / инфографика 24 канала

Шмигаль обещает, что Украине хватит денег на вакцину против COVID-19

Украина будет иметь достаточно ресурсов, чтобы приобрести необходимое количество доз вакцин против коронавируса. По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, почти 3 миллиарда гривен уже заложили на эти нужды в государственном бюджете на 2021 год.

Кабмин дополнительно выделил еще 1,3 миллиарда в украинской валюте для Министерства здравоохранения на вакцины. Это решение перед тем согласовали в бюджетном комитете парламента.

Реальная смертность от коронавируса в разы, а возможно и в десятки раз выше официальных данных. Реальные же показатели летальности засекречены.

Так считает украинский врач и председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.