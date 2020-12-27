Новости коронавируса 27 декабря: старт массовой вакцинации в ЕС, новое о повторные инфицирования
Страны Евросоюза сегодня официально начали массовую вакцинацию против коронавируса. В Украине заверили, что бюджета хватит, чтобы закупить достаточное количество вакцин. Ученые опубликовали новое основательное исследование вероятности повторного инфицирования коронавирусом. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 27 декабря.
Новости о коронавирусе 27 декабря в Украине
В течение суток в Украине заболели коронавирусом 6 113 человек, из них 277 детей и 153 медработника. В госпитализации нуждались около 2 тысяч человек с диагнозом COVID-19, или подозрением на болезнь.
Днем ранее Новости о коронавирусе 26 декабря: аллергия от вакцины, пик заболеваемости в Украине
Количество больных в областях по состоянию на 27 декабря
- г. Киев – 107 204;
- Винницкая область – 21 960;
- Волынская область – 32 429;
- Днепропетровская область – 56 893;
- Донецкая область – 34 929;
- Житомирская область – 38 494;
- Закарпатская область – 27 828;
- Запорожская область – 51 703;
- Ивано – Франковская область – 42 828;
- Киевская область – 57 331;
- Кировоградская область – 8 225;
- Луганская область – 9 982;
- Львовская область – 59 798;
- Николаевская область – 29 531;
- Одесская область – 68 962;
- Полтавская область – 34 600;
- Ровенская область – 40 295;
- Сумская область – 40 047;
- Тернопольская область – 33 452;
- Харьковская область – 67 868;
- Херсонская область – 17 067;
- Хмельницкая область – 38 378;
- Черкасская область – 37 617;
- Черновицкая область – 39 422;
- Черниговская область – 29 146.
Заболеваемость COVID-19 в ВСУ продолжает снижаться
По 26 декабря среди военных и работников ВСУ обнаружили лишь 32 новых случая COVID-19. Это вдвое меньше, чем показатель за предыдущие сутки.
С начала эпидемии выздоровели 11 246 человек. Количество летальных случаев – 37. По состоянию на 27 декабря болеют 2 374 человек. На изоляции, в том числе и самоизоляции, находится 421 больной.
Где в Украине вакцина от коронавируса появится в первую очередь
Вакцина против коронавируса прежде всего появится в Украине в государственных, а не в частных клиниках. Однако сначала она попадет на таможенный склад, а уже оттуда ее в пределах страны будет поставлять дистрибьютор.
Как отметила эксперт Минздрава, заведующая кафедрой эпидемиологии Национального медуниверситета имени Богомольца Ирина Колесникова, производители вакцины прежде всего заинтересованы в крупных партиях, которые могут заказывать именно государственные структуры.
4 этапы вакцинации в Украине / инфографика 24 канала
Шмигаль обещает, что Украине хватит денег на вакцину против COVID-19
Украина будет иметь достаточно ресурсов, чтобы приобрести необходимое количество доз вакцин против коронавируса. По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, почти 3 миллиарда гривен уже заложили на эти нужды в государственном бюджете на 2021 год.
Кабмин дополнительно выделил еще 1,3 миллиарда в украинской валюте для Министерства здравоохранения на вакцины. Это решение перед тем согласовали в бюджетном комитете парламента.
Врач о засекречивании смертей от COVID-19 в Украине
Реальная смертность от коронавируса в разы, а возможно и в десятки раз выше официальных данных. Реальные же показатели летальности засекречены.
Так считает украинский врач и председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.
Новости о коронавирусе в мире 27 декабря
Общее количество случаев заболевания COVID-19 в мире превысило отметку в 80 миллионов. Многие страны продолжают сообщать о вспышках заболевания на фоне новогодних празднований.
Рейтинг наиболее пострадавших от пандемии стран со значительным отрывом возглавляют США – с начала пандемии здесь зарегистрировали почти 19 миллионов больных.
В "пятерку" лидеров также входят:
- Индия – более 10 миллионов больных,
- Бразилия – 7,4 миллиона больных,
- Россия – более 3 миллионов больных;
- Франция – 2,6 миллиона больных.
Украина находится на 16-й позиции в списке по темпам распространения COVID-19.
В США наибольшее количество смертей вследствие инфицирования SARS-CoV-2. Так, с января умерли – 332 тысячи американцев.
Высокая летальность также в:
- Бразилии – 190,7 тысячи умерших.
- Индии – 147,3 тысячи умерших
- Мексике – 121, 8 тысяч умерших.
В других странах показатель летальных исходов не превышает 100 тысяч.
В Бельгии больной коронавирусом Санта-Клаус отправил на тот свет 18 человек
В Бельгии после визита Санта-Клауса в дом престарелых умерли 18 пациентов. Оказалось, что у мужчины был коронавирус, а в заведении не соблюдали правила карантина.
Впоследствии начали болеть жители дома для пожилых людей, заразились 121 пенсионер и 36 работников дома, из них 18 пожилых людей умерли от осложнений болезни.
Смертность от коронавируса / инфографика 24 канала
В Нью-Йорке разоблачили незаконную схему с вакцинами от COVID-19 в больницах
В американском штате Нью-Йорк полиция проверяет информацию о мошеннической схеме получения вакцины от COVID-19, которую незаконно предоставляли частным лицам. Все потому, что ранее несколько больниц открыли свободную запись на прививки через интернет.
Кроме того, сотрудников Parcare подозревают в передаче препарата представителям общественности, что нарушает действующий план вакцинации.
В Евросоюзе начали массовую вакцинацию от COVID-19: детали
Страны ЕС 27 декабря начали масштабную вакцинацию от коронавируса. Страны евросоюза будут прививать население препаратом Pfizer и BioNTech.
Последние исследования коронавируса
Мгновенный иммунитет: новый препарат против коронавируса тестируют на людях
Британские ученые испытывают новый препарат Storm Chaser, что переводится как "штормовой охотник". Лекарство потенциально может давать мгновенный иммунитет к коронавирусу.
Разработчики убеждены, что иммунный ответ на SARS-CoV-2 появится всего через несколько дней после двухэтапного введения инъекции из антител.
Согласно прогнозам экспертов, препарат обеспечит защиту от заражения коронавирусом на период от 6 до 12 месяцев.
Через сколько времени после выздоровления можно повторно заболеть коронавирусом
Опубликовали результаты детального исследования о влиянии антител на тяжести течения коронавируса. Оказалось, что важны не только антитела, а и то, какую часть коронавируса они атакуют.
У всех, кто тяжело переболел COVID-19 или умер от него, антитела атаковали преимущественно оболочку вируса, а не шиповидный белок.
Также исследование Стэнфордского университета подтвердило, что антитела практически исчезают в организме переболевших максимум через 4 месяца.
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