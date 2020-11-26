Новости о коронавирусе 26 ноября: рекордные показатели Украины, Аваков выступил за локдаун
Украина снова побила максимум заболеваемости COVID-19. По состоянию на 26 ноября за сутки болезнь выявили у более чем 15 тысяч украинцев. Нагрузка на медицинскую систему становится все больше, Аваков рекомендовал ввести тотальный карантин на 3 – 4 недели и как можно быстрее. В мире более 60 миллионов инфицированных. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 26 ноября.
Новости о коронавирусе в Украине 26 ноября
Суточная статистика распространения болезни
По состоянию на 26 ноября в Украине выявили максимальный суточный прирост больных – 15 331 – это наибольшее количество заболевших с начала пандемии. Среди новых заболевших – 659 детей и 606 медработников, сообщает 24 канал со ссылкой на министра здравоохранения Максима Степанова.
Днем ранее Бригады без направления семейного, массовые увольнения медиков
В течение суток в больницы госпитализировали 1955 пациентов с коронавирусом или подозрением на наличие заболевания. От осложнений коронавируса умерли 225 больных COVID-19, а 9617 пациентов выздоровели.
Сколько инфицированных COVID-19 в областях Украины:
- Киев – 64019
- Винницкая область – 16 370
- Волынская область -22 906
- Днепропетровская область – 33115
- Донецкая область – 21 344
- Житомирская область – 27 926
- Закарпатская область – 22 425
- Запорожская область – 27 226
- Ивано-Франковская область – 34 045
- Киевская область – 34241
- Кировоградская область – 4706
- Луганская область – 5925
- Львовская область – 43 611
- Николаевская область – 16 731
- Одесская область – 40 535
- Полтавская область – 20 204
- Ровненская область – 29 320
- Сумская область – 25 662
- Тернопольская область – 26 752
- Харьковская область – 53 433
- Херсонская область – 9345
- Хмельницкая область – 27703
- Черкасская область – 20 668
- Черновицкая область – 32492
- Черниговская область – 16 485
Сколько тестов на COVID-19 провели в Украине
По состоянию на 26 ноября, с начала пандемии украинские лаборатории провели 4 373 786 ПЦР-тестов для диагностики SARS-CoV-2. За минувшие сутки в стране осуществили 76 911 тестирований на коронавирус. 49 323 из них методом ПЦР, а еще 27 588 – методом ИФА.
- Коронавирус в Вооруженных силах Украины: на протяжении прошлых суток выявили 259 больных военных. Больше всего новых больных среди военных зарегистрировали в Киевской, Львовской, Житомирской, Одесской и Винницкой областях. По состоянию на 26 ноября в рядах ВСУ болеет 2904 военных. На изоляции находится 346 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 39. С начала пандемии выздоровели от коронавируса 6715 военных и 26 военнослужащих умерли от осложнений или сопутствующих заболеваний.
- Сколько медиков заболели COVID-19: заразились 606 медработников. В целом, в Украине заболели коронавирусом 36 322 медицинских работников. Известно, что 320 медиков умерли после инфицирования инфекцией, у них были сопутствующие заболевания или тяжелое течение COVID-19. Более 21 тысячи медиков состоянию на 26 ноября выздоровели и вернулись к работе.
Сколько в Украине осталось коек для пациентов с COVID-19
Всего в Украине для больных коронавирусом отведено более 53 тысяч коек. Более половины из них уже заняты. За последние 3 дня в Украине госпитализировали 5176 больных.
Всемирный банк выделит Украине деньги на вакцины от коронавируса
Всемирный банк совместно с Министерством здравоохранения Украины готовит проект по покупке вакцины от коронавируса для нашего государства. Для этого кредитное учреждение планирует предоставить Украине 100 миллионов долларов.
Как известно, вакцина может появиться уже в 2021 году. На данный момент наиболее успешны в разработке и тестировании вакцины две компании – Pfizer и Moderna. У обоих эффективность вакцин превышает 90%.
В Украине могут остановить междугороднее и железнодорожное сообщение
В случае ухудшения ситуации с COVID-19 в Украине могут ввести запрет на междугороднее сообщение. Запрет может касаться и железнодорожного транспорта. Пока этот вопрос обсуждается на уровне правительства, но точного ответа на то, действительно ли запрет вступит в силу – пока нету. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
Аваков выступает за радикальный локдаун на 3 – 4 недели
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков также считает, что в Украине следует ввести жесткий карантин как можно скорее. По его словам, локдаун должно продолжаться 3 – 4 недели.
Моя личная точка зрения, что необходимо вводить локдаун как можно скорее. Продолжительностью три или четыре недели. Не надо прятаться за политическими лозунгами или за какими-то удобными формулировками, так как речь идет о больших системных рисках для здоровья наших людей,
– сказал Аваков.
Он добавил, что сейчас правительство готовит программы компенсаций для бизнеса, а как только это сделает будет введен локдаун, чтобы прервать цепочку заражений.
Сейчас в Украине действует карантин выходного дня, который ввело правительство 13 ноября, ограничения ввели на 3 недели.
Карантин в Украине / Инфографика 24 канала
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Новости о коронавирусе в мире 26 ноября
По данным СНБО Украины, в мире COVID-19 заболели более 60 миллионов человек. Вместе с тем 1 422 917 пациентов, к сожалению, умерли от осложнений во время болезни. Продолжают лечиться от коронавирусной болезни в мире более 20 миллионов человек.
Страны с наибольшим количеством больных СOVID-19
- США – 12 778 256;
- Индия – 9 266 705;
- Бразилия – 6 166 606;
- Франция – 2 221 874;
- Россия – 2 169 424.
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В Дании продолжаются проблемы из-за мутации коронавируса среди норок
Как известно, в Дании уничтожили около 15 миллионов норок из-за того, что они заразились коронавирусом. Их похоронили не слишком глубоко, и теперь их тела буквально вылазят на поверхность.
Но кроме этого, местные СМИ сообщили другую не очень приятную новость. Отмечается, что животных могли похоронить слишком близко к озерам и подземным водам, что может стать причиной загрязнения почвы и источников питьевой воды.
Министерство окружающей среды Дании заявило, что это явление было "временной проблемой, связанной с процессом разложения". Они добавили, что о установки ограждения территорию круглосуточно будут контролировать полицейские.
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