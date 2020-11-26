Украина снова побила максимум заболеваемости COVID-19. По состоянию на 26 ноября за сутки болезнь выявили у более чем 15 тысяч украинцев. Нагрузка на медицинскую систему становится все больше, Аваков рекомендовал ввести тотальный карантин на 3 – 4 недели и как можно быстрее. В мире более 60 миллионов инфицированных. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 26 ноября.

Новости о коронавирусе в Украине 26 ноября

Суточная статистика распространения болезни

По состоянию на 26 ноября в Украине выявили максимальный суточный прирост больных – 15 331 – это наибольшее количество заболевших с начала пандемии. Среди новых заболевших – 659 детей и 606 медработников, сообщает 24 канал со ссылкой на министра здравоохранения Максима Степанова.

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В течение суток в больницы госпитализировали 1955 пациентов с коронавирусом или подозрением на наличие заболевания. От осложнений коронавируса умерли 225 больных COVID-19, а 9617 пациентов выздоровели.

Общая статистика заболеваемости COVID-19 в Украине: по состоянию на 26 ноября официально известно о 677 189 инфицированных SARS-CoV-2. Из них выздоровели 317 395 больных. Но, к сожалению, 11717 пациентов умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Сколько инфицированных COVID-19 в областях Украины:

Киев – 64019

Винницкая область – 16 370

Волынская область -22 906

Днепропетровская область – 33115

Донецкая область – 21 344

Житомирская область – 27 926

Закарпатская область – 22 425

Запорожская область – 27 226

Ивано-Франковская область – 34 045

Киевская область – 34241

Кировоградская область – 4706

Луганская область – 5925

Львовская область – 43 611

Николаевская область – 16 731

Одесская область – 40 535

Полтавская область – 20 204

Ровненская область – 29 320

Сумская область – 25 662

Тернопольская область – 26 752

Харьковская область – 53 433

Херсонская область – 9345

Хмельницкая область – 27703

Черкасская область – 20 668

Черновицкая область – 32492

Черниговская область – 16 485

Сколько тестов на COVID-19 провели в Украине

По состоянию на 26 ноября, с начала пандемии украинские лаборатории провели 4 373 786 ПЦР-тестов для диагностики SARS-CoV-2. За минувшие сутки в стране осуществили 76 911 тестирований на коронавирус. 49 323 из них методом ПЦР, а еще 27 588 – методом ИФА.

Коронавирус в Вооруженных силах Украины : на протяжении прошлых суток выявили 259 больных военных. Больше всего новых больных среди военных зарегистрировали в Киевской, Львовской, Житомирской, Одесской и Винницкой областях. По состоянию на 26 ноября в рядах ВСУ болеет 2904 военных. На изоляции находится 346 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 39. С начала пандемии выздоровели от коронавируса 6715 военных и 26 военнослужащих умерли от осложнений или сопутствующих заболеваний.

: на протяжении прошлых суток выявили 259 больных военных. Больше всего новых больных среди военных зарегистрировали в Киевской, Львовской, Житомирской, Одесской и Винницкой областях. По состоянию на 26 ноября в рядах ВСУ болеет 2904 военных. На изоляции находится 346 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 39. С начала пандемии выздоровели от коронавируса 6715 военных и 26 военнослужащих умерли от осложнений или сопутствующих заболеваний. Сколько медиков заболели COVID-19: заразились 606 медработников. В целом, в Украине заболели коронавирусом 36 322 медицинских работников. Известно, что 320 медиков умерли после инфицирования инфекцией, у них были сопутствующие заболевания или тяжелое течение COVID-19. Более 21 тысячи медиков состоянию на 26 ноября выздоровели и вернулись к работе.

Сколько в Украине осталось коек для пациентов с COVID-19

Всего в Украине для больных коронавирусом отведено более 53 тысяч коек. Более половины из них уже заняты. За последние 3 дня в Украине госпитализировали 5176 больных.

Внимание! Во время брифинга 26 ноября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что для пациентов с коронавируса в Украине осталось 13 653 свободных коек.

Ситуация с кислородом: согласно последним данным, для лечения COVID-19 в украинских больницах отведено 53 445 койкомест, подведены к кислороду – 27 482.

Всемирный банк выделит Украине деньги на вакцины от коронавируса

Всемирный банк совместно с Министерством здравоохранения Украины готовит проект по покупке вакцины от коронавируса для нашего государства. Для этого кредитное учреждение планирует предоставить Украине 100 миллионов долларов.

Как известно, вакцина может появиться уже в 2021 году. На данный момент наиболее успешны в разработке и тестировании вакцины две компании – Pfizer и Moderna. У обоих эффективность вакцин превышает 90%.

В Украине могут остановить междугороднее и железнодорожное сообщение

В случае ухудшения ситуации с COVID-19 в Украине могут ввести запрет на междугороднее сообщение. Запрет может касаться и железнодорожного транспорта. Пока этот вопрос обсуждается на уровне правительства, но точного ответа на то, действительно ли запрет вступит в силу – пока нету. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Аваков выступает за радикальный локдаун на 3 – 4 недели

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков также считает, что в Украине следует ввести жесткий карантин как можно скорее. По его словам, локдаун должно продолжаться 3 – 4 недели.

Моя личная точка зрения, что необходимо вводить локдаун как можно скорее. Продолжительностью три или четыре недели. Не надо прятаться за политическими лозунгами или за какими-то удобными формулировками, так как речь идет о больших системных рисках для здоровья наших людей,

– сказал Аваков.

Он добавил, что сейчас правительство готовит программы компенсаций для бизнеса, а как только это сделает будет введен локдаун, чтобы прервать цепочку заражений.

Обратите внимание! В течение последней недели в правительстве все чаще говорят о возвращении Украины к жесткому карантину. Так, премьер-министр Денис Шмыгаль на днях заявил, что правительство может ввести локдаун на рождественские праздники, если ситуация не стабилизируется.

Такого же мнения придерживается министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Он считает локдаун наиболее нужен в праздничный период.

Советник главы Офиса Президента Тимофей Милованов выступает за более длительный срок жесткого карантина. Ввести локдаун, по его мнению, следует на 3 – 4 недели.

Сейчас в Украине действует карантин выходного дня, который ввело правительство 13 ноября, ограничения ввели на 3 недели.



Карантин в Украине / Инфографика 24 канала

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Новости о коронавирусе в мире 26 ноября

По данным СНБО Украины, в мире COVID-19 заболели более 60 миллионов человек. Вместе с тем 1 422 917 пациентов, к сожалению, умерли от осложнений во время болезни. Продолжают лечиться от коронавирусной болезни в мире более 20 миллионов человек.

Страны с наибольшим количеством больных СOVID-19

США – 12 778 256;

Индия – 9 266 705;

Бразилия – 6 166 606;

Франция – 2 221 874;

Россия – 2 169 424.

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В Дании продолжаются проблемы из-за мутации коронавируса среди норок

Как известно, в Дании уничтожили около 15 миллионов норок из-за того, что они заразились коронавирусом. Их похоронили не слишком глубоко, и теперь их тела буквально вылазят на поверхность.

Но кроме этого, местные СМИ сообщили другую не очень приятную новость. Отмечается, что животных могли похоронить слишком близко к озерам и подземным водам, что может стать причиной загрязнения почвы и источников питьевой воды.

Министерство окружающей среды Дании заявило, что это явление было "временной проблемой, связанной с процессом разложения". Они добавили, что о установки ограждения территорию круглосуточно будут контролировать полицейские.