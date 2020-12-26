В Украине за сутки подтвердили 7709 случаев заражения COVID-19. Вакцину от коронавирусной инфекции доставили во все страны Европейского союза. Вакцина Moderna вызвала первую аллергию в США. Новый штамм коронавируса обнаружили еще во Франции, Испании и Швеции. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 26 декабря.

Новости о коронавирусе в Украине 26 декабря

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Статистика распространения COVID-19

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в Украине заболело 1 019 876 человек. За минувшие сутки количество зараженных возросло на 7709.

Среди новых больных за минувшие сутки заболели 366 детей и 198 медработников. Также – госпитализовано 2888 человек. К сожалению, от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 121 человек. Выздоровели – 5145 человек.

Общая статистика заболеваемости в Украине по состоянию на 26 декабря:

заболело – 1 019 876 человек;

выздоровели – 651 917 человек;

летальных случаев – 17 702.

Количество заболеваний в регионах Украины по состоянию на 26 декабря:

г. Киев – 106 486 случаев;

Винницкая область – 21 858 случаев;

Волынская область – 32 300 случаев;

Днепропетровская область – 56 356 случаев;

Донецкая область – 34 586 случаев;

Житомирская область – 38 219 случаев;

Закарпатская область – 27 754 случая;

Запорожская область – 51 250 случаев;

Ивано-Франковская область – 42 725 случаев;

Киевская область – 56 942 случаи;

Кировоградская область – 8205 случаев;

Луганская область – 9906 случаев;

Львовская область – 59 551 случай;

Николаевская область – 29 117 случаев;

Одесская область – 68 447 случаев;

Полтавская область – 34 341 случай;

Ровенская область – 40 195 случаев;

Сумская область – 39 848 случаев;

Тернопольская область – 33 328 случаев;

Харьковская область – 67 655 случаев;

Херсонская область – 16 917 случаев;

Хмельницкая область – 38 333 случаи;

Черкасская область – 37 321 случай;

Черновицкая область – 39 293 случаи;

Черниговская область – 28 943 случая.



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Коронавирус в ВСУ

В течение 25 мая в рядах Вооруженных сил Украины COVID-19 подтвердили у 78 человек. В общем пока болеют 2427 военных и работников ВСУ. С начала эпидемии выздороветь удалось 11 161 человеку, умерли, к сожалению, 37 военных.

По состоянию на 16 декабря болеют 2427 человек. На изоляции, в том числе и самоизоляции, находятся 423 больных. Количество военных, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток – 34 человека. За сутки 25 декабря недуг подтвердили у 78 военных и работников ВСУ.

Врач прогнозирует пик коронавируса в Украине в январь-февраль 2021 года

Медик рассказал, что сейчас Украина находится на фазе второй волны распространения коронавирусной инфекции, которая достигнет пика в конце января. Впоследствии через несколько месяцев может начаться третья волна.

Главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий считает, что третья волна вероятно начнется в августе-сентябре 2021 года.

Новости о коронавирусе в мире 26 декабря

Согласно данным СНБО Украины, с начала 2020 года коронавирусом инфицировалось минимум 79 миллионов людей по всему миру. Из них выздоровели более чем 45 миллионов больных. Зато 1 751 642, к сожалению, умерли.

Страны с наибольшим количеством больных COVID-19

США – 18 762 893; Индия – 10 169 118; Бразилия – 7 448 560; Россия – 2 992 123; Франция – 2 604 595.

Вакцина от коронавируса поступила во все страны ЕС

Вакцину от коронавирусной инфекции доставили во все страны Европейского союза, вакцинация стартует в воскресенье 27 декабря. Об этом в своем обращении заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она добавила, что очень скоро ЕС будет иметь больше вакцин, как только будет подтверждена их безопасность и эффективность.

"Мы начинаем перелистывать страницу тяжелого года. Сегодня день доставки, а завтра вакцинация против COVID-19 начнется по всему ЕС. Вакцина стала доступна одновременно для всех государств ЕС, и люди начнут принимать вакцину в Афинах, в Риме, в Хельсинки, в Софии. Наши Европейские дни вакцинации – это трогательный момент единства и европейской истории успеха", – сказала глава европейской комиссии.

Вакцина Moderna вызвала первую аллергию в США

У американского врача, которому сделали прививку от COVID-19, развилась тяжелая аллергическая реакция. Вакцина компании Moderna вызвала головокружение и учащенное сердцебиение. Инцидент произошел в Бостоне. Вакцина вызвала аллергию у научного сотрудника гериатрической онкологии в Бостонском медицинском центре Хоссейна Садрзаде. Он сказал, что почти сразу после вакцинации у него возникли головокружение и учащенное сердцебиение.

Представитель Бостонского медицинского центра Дэвид Кибби заявил, что Садрзаде разрешили самостоятельно ввести себе противоаллергический препарат. Мужчину доставили в отделение неотложной помощи. Кибби заявил, что врача уже выписали.

В ВОЗ считают, что пандемия COVID-19 только на середине пути

В ВОЗ предполагают, что говорить об окончательном преодолении пандемии коронавирусной инфекции пока еще рано. Как рассказал директор Европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге, распространение болезни удается сдерживать благодаря локдаунам и ограничениям. Клюге отметил, что ВОЗ осторожна с прогнозами, ведь подобные вирусы развиваются не менее двух лет.

Новый штамм коронавируса обнаружили еще во Франции

Во Франции обнаружили один случай быстрого распространения нового штамма коронавируса из Великобритании. Также накануне сообщили о еще 5 больных новым видом коронавируса в Японии.

Главное управление Минздрава Франции выявило новый штамм коронавируса у жителя города Тур. Издание сообщает, что 19 декабря мужчина вернулся из Лондона. Сейчас больной не имеет симптомов болезни и находится на изоляции.

Новый штамм COVID-19 / Инфографика 24 канала