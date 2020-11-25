Новости о коронавирусе 25 ноября: бригады без направления семейного, массовые увольнения медиков
В Украине правительство все больше говорит о ведении тотально карантина, в частности на новогодние праздники. Заболеваемость не спадает, а загруженность больницах выросла до 70% в большинстве регионах страны. Минздрав ввел вызов мобильной бригады без направления семейного врача. Франция осмелилась ослабить карантин. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 25 ноября.
Новости о коронавирусе в Украине 25 ноября
За минувшие сутки в Украине коронавирусом заболели 13 882 человека. В частности, инфицировались 684 ребенка и 615 медработников. В госпитализации нуждались 1 818 украинцев. От осложнений коронавируса умерли 229 пациентов. Зато выздоровели 8 420 пациентов, сообщает 24 канал со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.
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Статистика больных COVID-19 в областях:
- город Киев – 62 620
- Винницкая область – 15 984
- Волынская область – 22 516
- Днепропетровская область – 31 861
- Донецкая область – 20 868
- Житомирская область – 27 368
- Закарпатская область – 22 150
- Запорожская область – 26 328
- Ивано-Франковская область – 33 409
- Киевская область – 33 262
- Кировоградская область – 4 557
- Луганская область – 5 793
- Львовская область – 42 874
- Николаевская область – 16 229
- Одесская область – 39 742
- Полтавская область – 19 679
- Ровенская область – 28 860
- Сумская область – 24 811
- Тернопольская область – 26 329
- Харьковская область – 52 538
- Херсонская область – 9 141
- Хмельницкая область – 27 114
- Черкасская область – 19 826
- Черновицкая область – 32 067
- Черниговская область – 15 932
- Коронавирус в Вооруженных силах Украины: за прошедшие сутки обнаружили 166 больных военных. По состоянию на 25 ноября в рядах ВСУ болеет 2795 военных. На изоляции находится 363 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 45.
- Сколько медиков заболели COVID-19: инфицировались 615 медработников. В общем, с начала эпидемии известно о по меньшей мере 30 тысяч случаев инфицирований среди медиков, более 20 из них закончились летально.
Главные новости о COVID-19
34 тысячи украинских медиков уволились
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что уволились около 34 тысяч медработников с начала эпидемии коронавируса в Украине. Точные причины следует выяснить, но глава Минздрава отметил, что прежде всего это из-за недооцененности медиков и низкой зарплаты.
Коллапс на Сумщине: больницы для ковидных больных заполнены на 100%
В Сумской области – очень сложная ситуация в медучреждениях, лечащих больных COVID-19. По информации СМИ, в госпитализации отказывают даже тяжелым больным.
В обоих районах медучреждения – перегружены более чем на 100%. Так, местные власти пообещали уже с 1 декабря открыть дополнительное отделение, сейчас там проводят ремонт.
Вызвать мобильную бригаду теперь можно самостоятельно
Пациенты с симптомами COVID-19 могут вызвать мобильную бригаду. Так, если были раньше проблемы с вызовом, можно обратиться в контакт центр. По словам главы Минздрава Максима Степанова, инициатива в тестовом режиме начинает работать с 26 ноября.
Вызвать мобильную бригаду нужно в случае, если человек подозревает у себя коронавирус и имеет соответствующие симптомы.
Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канал
Коротко о карантине в Украине
Сколько украинцев получили штраф за неношение маски
Информацию о том, скольких людей оштрафовали за отсутствие масок в течение 21 – 24 ноября на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Что известно о штрафах за отсутствие масок
- Если во время карантина человек зашел в общественное место или транспорт без средства защиты, он вынужден заплатить штраф размером от 10 до 15 необлагаемых минимумов, то есть от 170 до 255 гривен.
- Штрафы могут выписывать уполномоченные представители местной власти, полицейские, а также сотрудники Государственной санитарно-эпидемиологической службы.
В Виннице хотят перенести карантин выходного дня
В Виннице планируют перенести карантин выходного дня с субботы и воскресенья на понедельник и вторник. Обращение уже написали к премьер-министру.
Кроме того, городской совет планирует освободить предпринимателей первой и второй группы от уплаты единого налога в 2021 году на 2 месяца также планируют продлить программу компенсации льготных кредитов.
Карантин в Украине / Инфографика 24 канала
Шмыгаль допустил, что на новогодние праздники могут ввести локдаун
В Кабмине готовятся ко всем возможным сценариям противодействия коронавирусу. В частности, глава правительства Денис Шмыгаль не исключил, что на новогодние праздники все-таки могут ввести локдаун. Ранее о том, что локдаун могут ввести на новогодние праздники, сообщили внештатный советник главы Офиса Президента Тимофей Милованов и министр культуры Украины Александр Ткаченко.
Правительство прогнозирует, что на плато по заболеваемости коронавирусом Украина должна выйти именно на начало декабря.
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Новости о коронавирусе в мире 25 ноября
Согласно данным СНБО Украины, в мире COVID-19 заболели более 59 миллионов человек. Впрочем, 1 411 606 пациентов, к сожалению, умерли от осложнений во время течения болезни. Продолжают лечиться от коронавирусного недуга в мире более 19 миллионов человек.
Страны с наибольшим количеством больных СOVID-19
- США – 12 597 510;
- Индия – 9 222 216;
- Бразилия – 6 118 708;
- Франция – 2 206 126;
- Россия – 2 144 229.
В России за сутки умерло рекордное количество людей
За минувшие сутки в России умерли 507 пациентов с COVID-19 – это наибольшее количество за все время пандемии. Всего с момента начала пандемии в России умерли 37 538 больных коронавирусом.
Поправились за минувшие сутки 25 748, которые лечились от COVID-19. Общее число выздоровевших – 1 660 419 человек. Всего в РФ сделали 73,7 миллиона тестов. Сейчас в стране 464 546 активных случаев, что меньше, чем за прошедшие сутки.
Франция ослабляет карантин
Во Франции начали поэтапное ослабление карантина, первый этап начнется уже с 28 ноября. Всего предусмотрено 3 этапа постепенного ослабления карантина в стране, их будут внедрять в зависимости от суточного прироста больных.
Исследования и открытия относительно коронавируса
Кто чаще заражается коронавирусом: дети или взрослые
Новое исследование группы врачей из США подтвердило, что дети меньше подвержены заражению по сравнению с взрослыми пациентами. Специалисты проанализировали результаты тестирования на COVID-19 более чем 135 тысяч детей от 1 года до 18 лет, исследование длилось с апреля по сентябрь.
Результаты исследования:
- у 5 374 (4%) детей из этой выборки подтвердили коронавирус;
- госпитализация понадобилась 359 пациентам;
- умерли 8 инфицированных детей, причем у 6 из них были диагностированы сложные хронические заболевания.
Впрочем, ученые обнаружили, что дети с заболеваниями сердца на 18% чаще заражались коронавирусом по сравнению с теми, кто не имеет таких проблем со здоровьем. У пациентов с ментальными расстройствами риск инфицирования рос до 20%.
Исследование также подтвердило повышенную уязвимость пациентов темнокожей расы, азиатского и латиноамериканского происхождения.
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