В Украине правительство все больше говорит о ведении тотально карантина, в частности на новогодние праздники. Заболеваемость не спадает, а загруженность больницах выросла до 70% в большинстве регионах страны. Минздрав ввел вызов мобильной бригады без направления семейного врача. Франция осмелилась ослабить карантин. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 25 ноября.

Новости о коронавирусе в Украине 25 ноября

За минувшие сутки в Украине коронавирусом заболели 13 882 человека. В частности, инфицировались 684 ребенка и 615 медработников. В госпитализации нуждались 1 818 украинцев. От осложнений коронавируса умерли 229 пациентов. Зато выздоровели 8 420 пациентов, сообщает 24 канал со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Днем ранее Ослабят ли карантин на Рождество, погоня за вакциной

Краткая статистика: По состоянию на 25 ноября в Украине заболело коронавирусом 661 858 человек. 307 778 пациентов выздоровели. К сожалению, с начала эпидемии официально зафиксировано 11 492 летальных случая от осложнений, вызванных COVID-19.

Статистика больных COVID-19 в областях:

город Киев – 62 620

Винницкая область – 15 984

Волынская область – 22 516

Днепропетровская область – 31 861

Донецкая область – 20 868

Житомирская область – 27 368

Закарпатская область – 22 150

Запорожская область – 26 328

Ивано-Франковская область – 33 409

Киевская область – 33 262

Кировоградская область – 4 557

Луганская область – 5 793

Львовская область – 42 874

Николаевская область – 16 229

Одесская область – 39 742

Полтавская область – 19 679

Ровенская область – 28 860

Сумская область – 24 811

Тернопольская область – 26 329

Харьковская область – 52 538

Херсонская область – 9 141

Хмельницкая область – 27 114

Черкасская область – 19 826

Черновицкая область – 32 067

Черниговская область – 15 932

Коронавирус в Вооруженных силах Украины: за прошедшие сутки обнаружили 166 больных военных. По состоянию на 25 ноября в рядах ВСУ болеет 2795 военных. На изоляции находится 363 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 45.

за прошедшие сутки обнаружили 166 больных военных. По состоянию на 25 ноября в рядах ВСУ болеет 2795 военных. На изоляции находится 363 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 45. Сколько медиков заболели COVID-19: инфицировались 615 медработников. В общем, с начала эпидемии известно о по меньшей мере 30 тысяч случаев инфицирований среди медиков, более 20 из них закончились летально.

Главные новости о COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что уволились около 34 тысяч медработников с начала эпидемии коронавируса в Украине. Точные причины следует выяснить, но глава Минздрава отметил, что прежде всего это из-за недооцененности медиков и низкой зарплаты.

Коллапс на Сумщине: больницы для ковидных больных заполнены на 100%

В Сумской области – очень сложная ситуация в медучреждениях, лечащих больных COVID-19. По информации СМИ, в госпитализации отказывают даже тяжелым больным.

В обоих районах медучреждения – перегружены более чем на 100%. Так, местные власти пообещали уже с 1 декабря открыть дополнительное отделение, сейчас там проводят ремонт.

Вызвать мобильную бригаду теперь можно самостоятельно

Пациенты с симптомами COVID-19 могут вызвать мобильную бригаду. Так, если были раньше проблемы с вызовом, можно обратиться в контакт центр. По словам главы Минздрава Максима Степанова, инициатива в тестовом режиме начинает работать с 26 ноября.

Бригада возьмет образцы для тестирования на коронавирус! Номер телефона – 0 800 60 20 19. Линия для звонков – бесплатная.

Вызвать мобильную бригаду нужно в случае, если человек подозревает у себя коронавирус и имеет соответствующие симптомы.

Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канал

Коротко о карантине в Украине

Сколько украинцев получили штраф за неношение маски

Информацию о том, скольких людей оштрафовали за отсутствие масок в течение 21 – 24 ноября на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

4 дня действует закон о наложении административной ответственности – штрафов – за неношение масок в общественных местах. За это время составили 2 111 постановлений о наложении штрафов непосредственно на месте.

Что известно о штрафах за отсутствие масок

Если во время карантина человек зашел в общественное место или транспорт без средства защиты, он вынужден заплатить штраф размером от 10 до 15 необлагаемых минимумов, то есть от 170 до 255 гривен.

Штрафы могут выписывать уполномоченные представители местной власти, полицейские, а также сотрудники Государственной санитарно-эпидемиологической службы.

В Виннице хотят перенести карантин выходного дня

В Виннице планируют перенести карантин выходного дня с субботы и воскресенья на понедельник и вторник. Обращение уже написали к премьер-министру.

Кроме того, городской совет планирует освободить предпринимателей первой и второй группы от уплаты единого налога в 2021 году на 2 месяца также планируют продлить программу компенсации льготных кредитов.

Внимание! С 13 ноября в Украине ввели карантин выходного дня. Таким образом в субботу и воскресенье действуют жесткие ограничения.

Карантин в Украине / Инфографика 24 канала

Шмыгаль допустил, что на новогодние праздники могут ввести локдаун

В Кабмине готовятся ко всем возможным сценариям противодействия коронавирусу. В частности, глава правительства Денис Шмыгаль не исключил, что на новогодние праздники все-таки могут ввести локдаун. Ранее о том, что локдаун могут ввести на новогодние праздники, сообщили внештатный советник главы Офиса Президента Тимофей Милованов и министр культуры Украины Александр Ткаченко.

Правительство прогнозирует, что на плато по заболеваемости коронавирусом Украина должна выйти именно на начало декабря.

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Новости о коронавирусе в мире 25 ноября

Согласно данным СНБО Украины, в мире COVID-19 заболели более 59 миллионов человек. Впрочем, 1 411 606 пациентов, к сожалению, умерли от осложнений во время течения болезни. Продолжают лечиться от коронавирусного недуга в мире более 19 миллионов человек.

Страны с наибольшим количеством больных СOVID-19

США – 12 597 510; Индия – 9 222 216; Бразилия – 6 118 708; Франция – 2 206 126; Россия – 2 144 229.

В России за сутки умерло рекордное количество людей

За минувшие сутки в России умерли 507 пациентов с COVID-19 – это наибольшее количество за все время пандемии. Всего с момента начала пандемии в России умерли 37 538 больных коронавирусом.

Поправились за минувшие сутки 25 748, которые лечились от COVID-19. Общее число выздоровевших – 1 660 419 человек. Всего в РФ сделали 73,7 миллиона тестов. Сейчас в стране 464 546 активных случаев, что меньше, чем за прошедшие сутки.

Франция ослабляет карантин

Во Франции начали поэтапное ослабление карантина, первый этап начнется уже с 28 ноября. Всего предусмотрено 3 этапа постепенного ослабления карантина в стране, их будут внедрять в зависимости от суточного прироста больных.

К слову, по состоянию на 25 ноября граждане Франции могут отойти только от дома на один километр и не более чем на один час!

Исследования и открытия относительно коронавируса

Кто чаще заражается коронавирусом: дети или взрослые

Новое исследование группы врачей из США подтвердило, что дети меньше подвержены заражению по сравнению с взрослыми пациентами. Специалисты проанализировали результаты тестирования на COVID-19 более чем 135 тысяч детей от 1 года до 18 лет, исследование длилось с апреля по сентябрь.

Результаты исследования:

у 5 374 (4%) детей из этой выборки подтвердили коронавирус;

госпитализация понадобилась 359 пациентам;

умерли 8 инфицированных детей, причем у 6 из них были диагностированы сложные хронические заболевания.

Впрочем, ученые обнаружили, что дети с заболеваниями сердца на 18% чаще заражались коронавирусом по сравнению с теми, кто не имеет таких проблем со здоровьем. У пациентов с ментальными расстройствами риск инфицирования рос до 20%.

Исследование также подтвердило повышенную уязвимость пациентов темнокожей расы, азиатского и латиноамериканского происхождения.