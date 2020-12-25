Еще одну мутацию коронавируса выявили в Африке. Украина может получить вакцину против COVID-19 вне очереди. В Бельгии на праздники количество инфицированных коронавируса не увеличивается. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 25 декабря.

Новости о коронавирусе в Украине 25 декабря

За прошедшие сутки в Украине выявили 11 035 новых больных коронавирусом. Среди них 484 ребенка и 388 медиков, сообщает 24 канал.

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Количество новых случаев выздоровления снова превысило количество новых больных. Так, в течение 24 декабря выписали 15 337 пациентов. За этот же период умерли 186 инфицированных.

Число госпитализаций не меняется и остается стабильно высоким. За минувшие сутки в больницы попали 2 739 человек с установленным диагнозом COVID-19 или подозрением на наличие инфекции.

Ситуация с тестированием

В течение 24 декабря в Украине провели 58 874 тестов для диагностики коронавируса. Из них методом ПЦР – 37 873, а методом ИФА – 21 001.

С начала 2020 года в Украине зафиксировали 1 012 167 случаев заражения коронавирусом. 646 772 человека выздоровели, но 17 581 пациент ушел из жизни.



Всего за все время пандемии в Украине провели 5 428 825 тестирований методом ПЦР.

Коронавирус в областях Украины

За минувшие сутки больше всего новых случаев инфицирования зарегистрировали в Киеве (1038), а также в Одесской (963), Киевской (877), Запорожской (690) и Харьковской (629) областях.

Заболеваемость в регионах:

Киев – 106 078 случаев;

Винницкая область – 21 698 случаев;

Волынская область – 32 149 случаев;

Днепропетровская область – 55 680 случаев;

Донецкая область – 34 225 случаев;

Житомирская область – 37 848 случаев;

Закарпатская область – 27 650 случаев;

Запорожская область – 50 805 случаев;

Ивано-Франковская область – 42 611 случаев;

Киевская область – 56 374 случая;

Кировоградская область – 8 149 случаев;

Луганская область – 9 725 случаев;

Львовская область – 58 875 случаев;

Николаевская область – 28 805 случаев;

Одесская область – 67 934 случая;

Полтавская область – 33 997 случаев;

Ровненская область – 39 979 случаев;

Сумская область – 39 490 случаев;

Тернопольская область – 33 175 случаев;

Харьковская область – 67 417 случаев;

Херсонская область – 16 679 случаев;

Хмельницкая область – 38 004 случая;

Черкасская область – 36 947 случаев;

Черновицкая область – 39 143 случая;

Черниговская область – 28 730 случаев.

Украина может получить вакцину от COVID-19 вне очереди, но есть условие

Ожидается, что первые дозы вакцины от коронавируса Украина должна получить уже в конце февраля – начале марта. Но Украина предложит производителям вакцины от COVID-19 услуги по транспортировке препарата в разные страны самым большим грузовым самолетом "Мрия". Нардеп добавил, что таким образом Украина рассчитывает ускорить получение вакцины.

Зеленский поддерживает платную вакцинацию и сам планирует делать прививки за собственные средства

Бесплатно вакцину в Украине получат только люди из групп риска. Но другие желающие смогут вакцинироваться за свой счет. Президент Владимир Зеленский заявил, что также сделает прививки за свой счет.

Коронавирус в ВСУ: от болезни умер еще один военный

В рядах Вооруженных сил Украины от коронавируса лечатся 2 436 военных и работников ВС. За минувшие сутки COVID-19 выявили у 126 новых больных. К сожалению, еще один военный умер. В целом с начала пандемии коронавирус одолели 11 074 военных и работников ВСУ. В то же время умерли 37 больных.



Новые ограничения карантина в Украине / Инфографика 24 канала

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Новости о коронавирусе в мире 25 декабря

Согласно данным СНБО Украины, с начала 2020 года коронавирусом инфицировались минимум 79 миллионов людей по всему миру. Из них выздоровели более чем 44 миллиона больных. А 1 744 249, к сожалению, умерли.

Страны с наибольшим количеством больных СOVID-19

США – 18 657 518;

Индия – 10 146 845;

Бразилия – 7 423 945;

Россия – 2 963 290;

Франция – 2 584 471.

Еще одну мутацию коронавируса выявили в Африке

Новая и отличная от других мутация коронавируса циркулирует в Нигерии. Об этом свидетельствуют данные панафриканской организации здравоохранения Africa CDC. Развился нигерийский штамм отдельно от мутаций, обнаруженных в Южной Африке и Великобритании. Нашли его в образцах пациентов, взятых в августе и октябре. Сейчас идут детальные исследования, чтобы изучить опасность этого штамма.

В Бельгии на праздники количество инфицированных коронавирусом не увеличивается

В период рождественско-новогодних праздников Бельгия ввела строгие ограничения на контакты между людьми. В частности, запрещается проводить многолюдные застолья в Сочельник. В гости к себе бельгийская семья может пригласить максимум 2 человек. За соблюдением этих правил следит полиция. Очевидно, это помогло, ведь число инфицированных коронавирусом в стране за неделю уменьшилось на более чем 7%.

Стоит ли рассчитывать на коллективный иммунитет от COVID-19 до конца 2021: ответ ВОЗ

Главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что определенный уровень коллективного иммунитета у населения некоторых стран можно будет зафиксировать только в конце 2021 года.

Исследования коронавируса

Тяжесть течения COVID-19 зависит от того, какую часть вируса атакуют антитела: исследование

Ученые выявили, что во время легкого и тяжелого течения COVID-19 антитела нацелены на разные части вируса. Специалисты проанализировали уровни трех типов антител: IgG, IgM и IgA и пропорции, нацеленные на вирусный спаечный белок или внутреннюю оболочку вируса. Оказалось, что люди с тяжелым течением COVID-19 имеют меньше антител, нацеленных на спаечный белок, который вирус использует для проникновения в клетки человека. А вот уровень антител, который атакует внутреннюю оболочку вируса, у "тяжелых" пациентов наоборот больше.