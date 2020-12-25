Новости о коронавирусе 25 декабря: новый штамм в Африке, Украина может получить вакцину раньше
Еще одну мутацию коронавируса выявили в Африке. Украина может получить вакцину против COVID-19 вне очереди. В Бельгии на праздники количество инфицированных коронавируса не увеличивается. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 25 декабря.
Новости о коронавирусе в Украине 25 декабря
За прошедшие сутки в Украине выявили 11 035 новых больных коронавирусом. Среди них 484 ребенка и 388 медиков, сообщает 24 канал.
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Количество новых случаев выздоровления снова превысило количество новых больных. Так, в течение 24 декабря выписали 15 337 пациентов. За этот же период умерли 186 инфицированных.
Число госпитализаций не меняется и остается стабильно высоким. За минувшие сутки в больницы попали 2 739 человек с установленным диагнозом COVID-19 или подозрением на наличие инфекции.
Ситуация с тестированием
В течение 24 декабря в Украине провели 58 874 тестов для диагностики коронавируса. Из них методом ПЦР – 37 873, а методом ИФА – 21 001.
Коронавирус в областях Украины
За минувшие сутки больше всего новых случаев инфицирования зарегистрировали в Киеве (1038), а также в Одесской (963), Киевской (877), Запорожской (690) и Харьковской (629) областях.
Заболеваемость в регионах:
- Киев – 106 078 случаев;
- Винницкая область – 21 698 случаев;
- Волынская область – 32 149 случаев;
- Днепропетровская область – 55 680 случаев;
- Донецкая область – 34 225 случаев;
- Житомирская область – 37 848 случаев;
- Закарпатская область – 27 650 случаев;
- Запорожская область – 50 805 случаев;
- Ивано-Франковская область – 42 611 случаев;
- Киевская область – 56 374 случая;
- Кировоградская область – 8 149 случаев;
- Луганская область – 9 725 случаев;
- Львовская область – 58 875 случаев;
- Николаевская область – 28 805 случаев;
- Одесская область – 67 934 случая;
- Полтавская область – 33 997 случаев;
- Ровненская область – 39 979 случаев;
- Сумская область – 39 490 случаев;
- Тернопольская область – 33 175 случаев;
- Харьковская область – 67 417 случаев;
- Херсонская область – 16 679 случаев;
- Хмельницкая область – 38 004 случая;
- Черкасская область – 36 947 случаев;
- Черновицкая область – 39 143 случая;
- Черниговская область – 28 730 случаев.
Украина может получить вакцину от COVID-19 вне очереди, но есть условие
Ожидается, что первые дозы вакцины от коронавируса Украина должна получить уже в конце февраля – начале марта. Но Украина предложит производителям вакцины от COVID-19 услуги по транспортировке препарата в разные страны самым большим грузовым самолетом "Мрия". Нардеп добавил, что таким образом Украина рассчитывает ускорить получение вакцины.
Зеленский поддерживает платную вакцинацию и сам планирует делать прививки за собственные средства
Бесплатно вакцину в Украине получат только люди из групп риска. Но другие желающие смогут вакцинироваться за свой счет. Президент Владимир Зеленский заявил, что также сделает прививки за свой счет.
Коронавирус в ВСУ: от болезни умер еще один военный
В рядах Вооруженных сил Украины от коронавируса лечатся 2 436 военных и работников ВС. За минувшие сутки COVID-19 выявили у 126 новых больных. К сожалению, еще один военный умер. В целом с начала пандемии коронавирус одолели 11 074 военных и работников ВСУ. В то же время умерли 37 больных.
Новые ограничения карантина в Украине / Инфографика 24 канала
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Новости о коронавирусе в мире 25 декабря
Согласно данным СНБО Украины, с начала 2020 года коронавирусом инфицировались минимум 79 миллионов людей по всему миру. Из них выздоровели более чем 44 миллиона больных. А 1 744 249, к сожалению, умерли.
Страны с наибольшим количеством больных СOVID-19
- США – 18 657 518;
- Индия – 10 146 845;
- Бразилия – 7 423 945;
- Россия – 2 963 290;
- Франция – 2 584 471.
Еще одну мутацию коронавируса выявили в Африке
Новая и отличная от других мутация коронавируса циркулирует в Нигерии. Об этом свидетельствуют данные панафриканской организации здравоохранения Africa CDC. Развился нигерийский штамм отдельно от мутаций, обнаруженных в Южной Африке и Великобритании. Нашли его в образцах пациентов, взятых в августе и октябре. Сейчас идут детальные исследования, чтобы изучить опасность этого штамма.
В Бельгии на праздники количество инфицированных коронавирусом не увеличивается
В период рождественско-новогодних праздников Бельгия ввела строгие ограничения на контакты между людьми. В частности, запрещается проводить многолюдные застолья в Сочельник. В гости к себе бельгийская семья может пригласить максимум 2 человек. За соблюдением этих правил следит полиция. Очевидно, это помогло, ведь число инфицированных коронавирусом в стране за неделю уменьшилось на более чем 7%.
Стоит ли рассчитывать на коллективный иммунитет от COVID-19 до конца 2021: ответ ВОЗ
Главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что определенный уровень коллективного иммунитета у населения некоторых стран можно будет зафиксировать только в конце 2021 года.
Исследования коронавируса
Тяжесть течения COVID-19 зависит от того, какую часть вируса атакуют антитела: исследование
Ученые выявили, что во время легкого и тяжелого течения COVID-19 антитела нацелены на разные части вируса. Специалисты проанализировали уровни трех типов антител: IgG, IgM и IgA и пропорции, нацеленные на вирусный спаечный белок или внутреннюю оболочку вируса. Оказалось, что люди с тяжелым течением COVID-19 имеют меньше антител, нацеленных на спаечный белок, который вирус использует для проникновения в клетки человека. А вот уровень антител, который атакует внутреннюю оболочку вируса, у "тяжелых" пациентов наоборот больше.
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