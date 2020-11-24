По состоянию на 24 ноября за сутки в Украине коронавирус подтвердили у 12 287 человек. Эксперт ЮНИСЕФ рассказал, что в Украине заболевание COVID-19 может достичь пика в январе-феврале 2020 года, если в стране не введут жесткий карантин. ВОЗ предостерегла от снятия ограничений на период новогодне-рождественских праздников. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 24 ноября.

Новости о коронавирусе в Украине 24 ноября

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Статистика распространения COVID-19

По состоянию на 24 ноября за сутки в Украине коронавирусную болезнь обнаружили у 12 287 человек. В частности, заболели 533 ребенка и 570 медработников.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели – 647 976 человек, из них выздоровели – 299 358. Известно, что во время течения коронавирусной болезни умерли 11 263 больных.

Статистика коронавируса в областях по состоянию на 24 ноября

г. Киев – 61 640

Винницкая область – 15 658

Волынская область – 22 221

Днепропетровская область – 30 606

Донецкая область – 20 498

Житомирская область – 27 157

Закарпатская область – 21 903

Запорожская область – 25 242

Ивано-Франковская область – 32 826

Киевская область – 32 301

Кировоградская область – 4 455

Луганская область – 5 719

Львовская область – 42 050

Николаевская область – 15 745

Одесская область – 38 766

Полтавская область – 19 143

Ровненская область – 28 461

Сумская область – 23 896

Тернопольская область – 26 051

Харьковская область – 51 992

Херсонская область – 8 869

Хмельницкая область – 26 624

Черкасская область – 19 038

Черновицкая область – 31 710

Черниговская область – 15 405

По состоянию на 24 ноября украинские областные лаборатории осуществили 61 567 тестирований в сутки, в частности методом ПЦР – 35 425, методом ИФА – 26 142.

С начала эпидемии методом ПЦР провели уже 4 279 025 тестирований на выявление SARS-CoV-2.

Когда в Украине будет пик коронавируса

Украина до сих пор находится в начале подъема заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил руководитель программ здравоохранения ЮНИСЕФ в Украине Андрей Славуцкий.

Эксперт считает, что если в Украине не введут жесткий карантин, то заболеваемость коронавирусом достигнет своего пика в январе – феврале. Зато весной эпидемиологическая ситуация может улучшиться. Славуцкий надеется, что в марте – апреле заболеваемость COVID-19 спадет.



Список ограничений в карантин выходного дня / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 24 ноября

Согласно данным СНБО Украины, в мире COVID-19 заболели более 59 миллионов человек. 1 398 481 пациент, к сожалению, умер от осложнений во время течения болезни. Продолжают лечиться от коронавирусной болезни в мире более 19 миллионов человек.

Страны с наибольшим количеством больных СOVID-19

США – 12 421 216;

Индия – 9 177 840;

Бразилия – 6 087 608;

Франция – 2 195 940;

Россия – 2 120 836.

40 миллионов человек выздоровели. Темпы распространения COVID-19 в странах Европы снижаются, но в большинстве стран до сих пор продолжается карантин.

Рейтинг стран по количеству выздоровевших:

Индия – 8 604 955;

США – 7 548 940;

Бразилия – 5 445 095;

Россия – 1 611 445;

Аргентина – 1 203 800.

В России новый рекорд суточной смертности

За минувшие сутки в России зарегистрировали 24 326 новых больных COVID-19. В целом, по состоянию на 24 ноября РФ сообщила о 2 138 828 пациентах с выявленным вирусом SARS-CoV-2.

За минувшие сутки в России умер 491 пациент с COVID-19. Всего с момента начала пандемии в России умер 37 031 больной коронавирусом. Выздоровели за минувшие сутки 23 226 человек, которые лечились от COVID-19. Общее число выздоровевших – 1 634 671 человек.

Венгрия начала тестирование российской вакцины от COVID-19

Венгрия начала испытания российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Накануне страна стала первой и пока единственной среди европейских, которая получила соответствующие образцы.

Чтобы проверить безопасность и эффективность препарата, в Венгрии протестируют 10 его начальных доз. Кроме того, между венгерским производителем лекарств и россиянами продолжаются переговоры о начале собственного производства в Венгрии российской вакцины.

Путин до сих пор не привился российской вакциной против COVID-19

Президент России Владимир Путин до сих пор не сделал прививку российской вакциной против коронавируса "Спутник V", хоть и заявляет о ее эффективности.

В России это объясняют тем, что вакцину еще не сертифицировали. Параллельно с тем, в РФ вакцинируют людей из профессиональных групп риска, прежде всего медицинский персонал и учителей.

Песков заявил, что глава государства не может быть добровольцем и вакцинироваться несертифицированной вакциной.

Самых бедных могут растоптать в погоне за вакциной, – ВОЗ

С появлением вакцины от COVID-19 возник риск того, что бедные слои населения не смогут получить ее. Следовательно, страны должны справедливо распределить вакцину. Такое мнение высказал директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрйесус.

ЮНИСЕФ хочет оперативно доставить вакцины

ЮНИСЕФ хочет оперативно доставить вакцины от COVID-19 в 92 страны мира в рамках механизма COVAX. Для этого детский фонд ООН договаривается о сотрудничестве с более 350 партнерами.

Вакцину странам с низким и ниже среднего уровнем дохода хотят доставить как можно быстрее и как можно безопаснее.

Больше о вакцинах против COVID-19 читайте по ссылке.

В ВОЗ увидели "свет в конце тоннеля" в борьбе с COVID-19

В ВОЗ прокомментировали борьбу с глобальной пандемией COVID-19 в мире. Там считают, что "свет в конце тоннеля становится все ярче".

"Сегодня есть реальная надежда, что вакцины вместе с принятыми мерами в области здравоохранения помогут положить конец пандемии COVID-19", – подчеркнул гендиректор организации Тедрос Гебрйесус.

ВОЗ призывает не снимать карантинные ограничения на Рождество

Всемирная организация здравоохранения предостерегла от снятия ограничений на период новогодне-рождественских праздников в регионах с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. В то же время жесткие ограничения, по мнению представителей организации, могут вызвать волну протестов.

В ВОЗ считают, что избегание семейных празднований было бы "самым безопасным выбором" на Рождество. Ведь во время пандемии для празднований не существует безопасного варианта.