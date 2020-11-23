Состоянием на 23 ноября в Украине зафиксировано 635 689 больных коронавирусом. В Киеве болезнь обнаружили у 1-месячного ребенка. Работникам "7 километра" из-за протестов грозит до 3 лет ограничения свободы. В Испании в январе стартует вакцинация против коронавируса. ЮНИСЕФ доставит 2 миллиарда вакцин от COVID-19 в развивающиеся страны. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 23 ноября.

Новости о коронавирусе в Украине 23 ноября

За минувшие сутки, 22 ноября, в Украине обнаружили 10 945 больных коронавирусом. Среди них – 491 ребенок и 447 медработников, сообщает 24 канал.

Днем ранее Новости о коронавирусе 22 ноября: ВОЗ предсказывает третью волну, известна стоимость вакцины

За этот же период в больницы госпитализировали 1 165 больных, а также провели 28 374 теста на выявление коронавируса. Из них методом ПЦР – 25 253, а методом ИФА – 3 121.

Больше всего инфицированных зарегистрировали в Киеве, Днепропетровской, Киевской, Житомирской и Запорожской областях.

За все время пандемии в Украине заболели – 635 689 человек. Из них по состоянию на 23 ноября выздоровели – 291 060 человек, в том числе 4 143 выписали в течение последних суток. К сожалению, умерли от осложнений во время течения коронавирусной болезни 11 075 украинцев.



За все время пандемии в Украине провели 4 243 600 ПЦР-тестов.

Сколько больных COVID-19 в регионах

Киев – 60 218;

Винницкая область – 15 476;

Волынская область – 21 864;

Днепропетровская область – 29 654;

Донецкая область – 20 262;

Житомирская область – 26 966;

Закарпатская область – 21 538;

Запорожская область – 24 442;

Ивано-Франковская область – 32 296;

Киевская область – 31 212;

Кировоградская область – 4 358;

Луганская область – 5 679;

Львовская область – 41 279;

Николаевская область – 15 320;

Одесская область – 37 901;

Полтавская область – 18 557;

Ровненская область – 28 194;

Сумская область – 23 167;

Тернопольская область – 25 813;

Харьковская область – 51 637;

Херсонская область – 8 704;

Хмельницкая область – 26 430;

Черкасская область – 18 292;

Черновицкая область – 31 369;

Черниговская область – 15 061.

Сколько медиков заболели коронавирусом в Украине: со вчерашнего дня инфицировались 447 медработников. В общем COVID-19 заболели более 30 тысяч украинских медиков, по меньшей мере 212 из которых умерли.

со вчерашнего дня инфицировались 447 медработников. В общем COVID-19 заболели более 30 тысяч украинских медиков, по меньшей мере 212 из которых умерли. Ситуация с COVID-19 в Вооруженных силах Украины: по состоянию на 23 ноября в рядах ВСУ болеют 2 882 человека, выздоровели – 6 159 больных. К сожалению, 26 военнослужащих умерли от осложнений болезни. Один из них 22 ноября умер в Конго – там он находился в составе миссии ООН. За минувшие сутки обнаружили 51 нового больного среди работников и военных Вооруженных сил Украины.

Работникам "7 километра" из-за протестов грозит до 3 лет ограничения свободы

22 ноября работники Одесского рынка "7 километр" вышли на массовые протесты из-за карантина выходного дня. Протестующие перекрыли дорогу и требовали, чтобы к ним приехал мэр Одессы Геннадий Труханов и исполняющий обязанности главы ОГА Вячеслав Овечкин. Некоторые активисты объявили голодовку. заблокировали движение транспорта на Овидиопольской дороге. Полиция открыла уголовное производство по статье о блокировании транспортных коммуникаций. Протестующим грозит штраф от 850 до 2 550 гривен, исправительные работы на срок до 2 лет, арест до 6 месяцев или ограничение свободы до 3 лет.

В Киеве коронавирусом заболел 1-месячный ребенок

В течение 22 ноября в Киеве обнаружили еще 1 212 больных коронавирусной инфекцией. Из них 56 детей в возрасте от 1 месяца до 17 лет. В частности, наличие болезни подтвердили у одномесячного мальчика и семимесячной девочки.

Ситуация с коронавирусом в Киеве: сколько школ и садиков закрыли на карантин

По состоянию на понедельник, 23 ноября, в Киеве закрыты на карантин 8 школ. Сейчас на дистанционном обучении находятся 1 016 классов в 272 школах Киева. В целом в Киеве COVID-19 обнаружили у 1 166 учеников и более 790 учителей. Что касается садиков – временно закрыли 176 групп в почти 135 таких учреждениях. Полностью закрыты на карантин 4 садика в столице. Наполненность детей в таких заведениях сегодня составляет более 46%.

К теме Советы медиков, как не паниковать лишний раз из-за коронавируса

Новости о коронавирусе в мире 23 ноября

Согласно данным СНБО Украины, в мире COVID-19 заболели свыше 58 миллионов человек, из них выздоровели примерно 37 миллионов. Впрочем, 1 389 461 пациент, к сожалению, умер от осложнений во время течения болезни. Продолжают лечиться от коронавирусного недуга в мире около 19 миллионов человек.

Страны с наибольшим количеством больных СOVID-19

США – 12 249 528;

Индия – 9 139 865;

Бразилия – 6 071 401;

Франция – 2 191 180;

Россия – 2 096 749.

В Испании в январе стартует вакцинация против коронавируса

Испания уже подготовила программу вакцинации населения от COVID-19, она стартует в январе 2021 года и будет иметь 13 тысяч пунктов. В общем в первые 3 месяца программа охватит большую часть населения.

ЮНИСЕФ доставит 2 миллиарда вакцин от COVID-19 в развивающиеся страны

В 2021 году ЮНИСЕФ планирует доставить в развивающиеся страны 2 миллиарда вакцин от коронавируса. Помощь от фонда получат сразу 92 государства. Чтобы развивающиеся страны могли оперативно получить вакцину и шприцы, ЮНИСЕФ наладил сотрудничество с сотнями авиационных, грузовых, судоходных и глобальных логистических партнеров.

Сотрудник благотворительной организации из Великобритании Ян Джонс во время поездки в Индию заболел коронавирусом, лихорадкой денге и малярией. Теперь британец получает лечение после укуса ядовитой кобры. Сам же Ян считает, что остался жив после стольких болезней благодаря своему доброму сердцу.

Исследование COVID-19

Естественный иммунитет к коронавирусу все же может быть у большего количества людей, чем считали раньше. Миллионы людей получили защитные Т-клетки в результате перенесенных аналогичных вирусов. Прочитать об этом подробнее можно по ссылке.