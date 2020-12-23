За минувшие сутки COVID-19 подтвердили еще у 10 136 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 в мире болезнь подхватили более 78 миллионов человек. Мутацию нового штамма коронавируса обнаружили в Бразилии еще восемь месяцев назад. Иммунитет к коронавирусу вероятно длится не менее 8 месяцев. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 23 декабря.

Новости коронавируса 23 декабря в Украине

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Статистика распространения COVID-19

По состоянию на 23 декабря коронавирус обнаружили у 989 642 жителей Украины. За минувшие сутки COVID-19 подтвердили еще у 10 136 человек. Всего в стране зарегистрировано 989 642 инфицированных коронавирусом. 615 660 уже преодолели болезнь, 17 172 – умерли от осложнений.

С начала пандемии в Украине провели 5 348 820 ПЦР-тестов для диагностики COVID-19.

Заболеваемость в регионах:

Киев -1 03 663 случая;

Винницкая область – 21 259 случаев;

Волынская область – 31 490 случаев;

Днепропетровская область – 54 625 случаев;

Донецкая область – 33 102 случая;

Житомирская область – 36 975 случаев;

Закарпатская область – 27 391 случай;

Запорожская область – 49 341 случай;

Ивано-Франковская область – 42 300 случаев;

Киевская область – 54 831 случай;

Кировоградская область – 7 949 случаев;

Луганская область – 9 181 случай;

Львовская область – 57 906 случаев;

Николаевская область – 27 970 случаев;

Одесская область – 66 295 случаев;

Полтавская область – 32 945 случаев;

Ровненская область – 39 251 случай;

Сумская область – 38 501 случай;

Тернопольская область – 32 738 случаев;

Харьковская область – 66 243 случая;

Херсонская область – 16 162 случая;

Хмельницкая область – 37 142 случая;

Черкасская область – 35 938 случаев;

Черновицкая область – 38 721 случай;

Черниговская область – 27 723 случая.

Коронавирус в ВСУ

По состоянию на 23 декабря в рядах Вооруженных сил Украины коронавирусом болеют 2 697 военных и работников ВС. За минувшие сутки болезнь обнаружили у 123 человек. На изоляции, в том числе и самоизоляции, находятся 427 человек. На лечении на дому под контролем медицинской службы находятся 110 человек.

С начала пандемии коронавирус преодолел 10 491 военный и работник ВС. Но, к сожалению, 36 больных ушли из жизни.



Планируют ли украинцы вакцинировать против коронавируса / инфографика 24 канала

Новости коронавирус в мире 23 декабря

С начала пандемии COVID-19 в мире болезнь подхватили более 78 миллионов человек. Из них по состоянию на 23 декабря выздоровели около 44 миллионов больных. Согласно данным сайта СНБО, количество умерших от COVID-19 в мире достигла 1 718 626. Активных больных коронавирусом в мире более 32 миллиона.

Страны с наибольшим количеством больных СOVID-19

США – 18 237 190;

Индия – 10 099 066;

Бразилия – 7 318 821;

Россия – 2 905 196;

Франция – 2 547 643.

Мутацию нового штамма коронавируса обнаружили в Бразилии еще восемь месяцев назад

Мутацию N501Y, которую Великобритания обнаружила в новом штамме COVID-19, впервые зафиксировали в Бразилии еще восемь месяцев назад. Об этом сообщает The Sun. Мутация N501Y в шиповидном белке является одной из самых значимых в новой вариации коронавируса, поскольку именно она способна повышать заразность.

"По меньшей мере две из мутаций в новом варианте, N501Y с апреля 2020 в Бразилии и 69-70del с января-февраля 2020 года в Таиланде и Германии, уже циркулировали во всем мире к объединению в этот новый вариант", – заявил вирусолог Лестерского университета Джулиан Танг.



Новый штамм COVID-19 / инфографика 24 канала

Исследование коронавируса

В грудном молоке переболевших на COVID-19 матерей нашли сильные антитела

Небольшое исследование демонстрирует, что в грудном молоке переболевших коронавирусом матерей есть сильные антитела к болезни. Вероятно, что таким образом младенцам передается иммунитет.

Биологи из Калифорнийского университета в США исследовали образцы молока 15 рожениц. 8 участниц исследования переболели коронавирусом, а остальные 7 имели подозрение на наличие болезни. Образцы их молока проанализировали на наличие антител к S-белку SARS-CoV-2. Все исследованные образцы сравнивали с контрольными образцами от других здоровых женщин, которые рожали еще до пандемии.

Абсолютно во всех новых образцах были специфические антитела IgA, которые в 80% случаев могли связываться с важной функциональной единицей S-белка коронавирус-рецептор-связывающим доменом (RBD).

Иммунитет к коронавирусу длится не менее 8 месяцев

Австралийские исследователи обнаружили, что переболевшие COVID-19 люди имеют иммунную защиту от болезни по меньшей мере 8 месяцев. Это первое исследование, свидетельствующее о таком длительном иммунитете к коронавирусу.

Результаты работы ученых дарят надежду, что эффективность любой вакцины против вируса таки будет держаться довольно длительный срок. Также это объясняет, почему за все время пандемии так мало примеров настоящего повторного инфицирования коронавирусом среди миллионов больных.