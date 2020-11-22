За сутки в Украине подтвердили еще 12 079 случаев заражения COVID-19. Во Всемирной организации здравоохранения заявили об опасности третьей волны коронавирусной инфекции в Европе в начале 2021 года. В мире COVID-19 заболели более 58 миллионов человек. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 22 ноября.

Новости о коронавирусе в Украине

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Статистика распространения COVID-19

По состоянию на 22 ноября в Украине зафиксировано 624 744 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки, 21 ноября, заболели еще 12 079 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 199), Днепропетровской (1 017), Киевской (962), Сумской (779) и Запорожской (765) областях.

За минувшие сутки госпитализированы 1 134 человека. К сожалению, 138 пациентов умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Общее количество летальных исходов возросло до 10 951. 4 604 человека выздоровели за минувшие сутки. В целом – 286 917.

Количество заболеваний в регионах:

город Киев – 59 006 случаев;

Винницкая область – 15 314 случаев;

Волынская область – 21 456 случаев;

Днепропетровская область – 28 561 случай;

Донецкая область – 20 026 случаев;

Житомирская область – 26 154 случая;

Закарпатская область – 21 368 случаев;

Запорожская область – 23 800 случаев;

Ивано-Франковская область – 31 859 случаев;

Киевская область – 30 342 случая;

Кировоградская область – 4 258 случаев;

Луганская область – 5 666 случаев;

Львовская область – 40 879 случаев;

Николаевская область – 14 957 случаев;

Одесская область – 37 365 случаев;

Полтавская область – 18 243 случая;

Ровненская область – 27 912 случаев;

Сумская область – 22 612 случаев;

Тернопольская область – 25 566 случаев;

Харьковская область – 51 398 случаев;

Херсонская область – 8 549 случаев;

Хмельницкая область – 26 227 случаев;

Черкасская область – 17 748 случаев;

Черновицкая область – 31 034 случая;

Черниговская область – 14 444 случая.

Коронавирус в ВСУ

По состоянию на 22 ноября в Вооруженных силах Украины коронавирусом болеют 2 866 человек. За минувшие сутки зафиксировано 137 новых случаев заражения. В общем за время пандемии выздоровели – 6 124 человека. К сожалению, подтверждено 25 летальных исходов.

На изоляции находятся 384 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайших трое суток, – 56 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 137 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждения охраны госпитализированы 19 человек.



Перечень ограничений в карантин выходного дня / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 22 ноября

По данным Аппарата СНБО Украины, в мире COVID-19 заболели свыше 58 миллионов человек, из них выздоровели примерно 37 миллионов. Впрочем, 1 382 403 пациента, к сожалению, умерли от осложнений во время течения болезни. Продолжают лечиться от коронавирусного недуга в мире примерно 19,5 миллионов человек.

Страны с наибольшим количеством больных СOVID-19

США – 12 094 789;

Индия – 9 095 806;

Бразилия – 6 052 786;

Франция – 2 178 023;

Россия – 2 071 858.

Компания Moderna оценила стоимость одной дозы вакцины от коронавирус

Американская фармкомпании Moderna объявила, что цена одной дозы вакцины от коронавируса будет колебаться от 25 до 37 долларов.

Конечная стоимость вакцины от коронавируса будет зависеть от размера партии, которая будет необходима заказчику. Заметим, что вакцинироваться препаратом Moderna, как и большинством аналогичных, нужно дважды. Поэтому цена будет дороже курса.

В США одобрили "коктейль антител" от Regeneron для больных коронавирусом

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало экстренное разрешение на использование препарата из смеси антител к COVID-19, разработанного компанией Regeneron. Ранее смесью антител от Regeneron лечили президента США Дональда Трамп, когда он болел коронавирусной инфекцией.

Использовать препарат разрешено взрослым и детям старше 12 лет с положительным тестом коронавируса. У пациентов заболевание должно протекать в легкой или среднетяжелой форме, или есть риск ухудшения состояния до тяжелого.

Для госпитализированных пациентов и тех, кто нуждается в кислородной поддержке, использование препарата запрещено.

ВОЗ предупреждает, что Европа может столкнуться с третьей волной COVID-19 в 2021 году

Во Всемирной организации здравоохранения заявили об опасности третьей волны коронавирусной инфекции в Европе в начале 2021 года. Также в ВОЗ признали, что вторую волну коронавируса страны Европы предотвратить не сумели.

Представитель ВОЗ считает, что Европа упустила возможность построить необходимую инфраструктуру в летние месяцы после того, как взяла под контроль первую волну.

Теперь перед многими западноевропейскими странами стоит задача "взять вирус под контроль" без тотальных карантинных ограничений. По его словам, за локдаун до сих пор приходится платить "высокую цену".