Министерство здравоохранения отреагировало на мутацию коронавируса и выдало новые рекомендации. В частности, в Украине изменят ПЦР-тесты для выявления нового штамма вируса. Правительство активно готовится к предстоящей вакцинации населения. Pfizer и BioTech протестуют свою вакцину против новой мутации. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 22 декабря.

Новости о коронавирусе в Украине 22 декабря

В течение минувших суток на COVID-19 заболели 8513 жителей Украины. К сожалению, еще 232 пациентов умерли от осложнений, вызванных болезнью, пишет 24 канал. В больницы были госпитализированы еще 1318 человек с подтвержденным COVID-19 или с подозрением на наличие заболевания.

Днем ранее Новости о коронавирусе 21 декабря: Европа закрывается от Британии, в ЕС одобрили вакцину Pfizer

В течение 21 декабря в Украине провели всего 46 696 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР – 26 341, а методом ИФА – 20 351.

С начала пандемии в Украине провели 5 307 601 ПЦР-тестирование на выявление SARS-CoV-2.

По состоянию на 22 декабря в Украине выявлено 979 506 больных коронавирусом. Из них 600 288 уже выздоровели. Зато умерли 16 897 инфицированных.

Коронавирус в областях Украины

Киев – 102 282 случая;

Винницкая область – 21 145 случаев;

Волынская область – 31 138 случаев;

Днепропетровская область – 54 147 случаев;

Донецкая область – 32 760 случаев;

Житомирская область – 36 810 случаев;

Закарпатская область – 27 303 случая;

Запорожская область – 48 454 случая;

Ивано-Франковская область – 42 090 случаев;

Киевская область – 54 022 случая;

Кировоградская область – 7861 случай;

Луганская область – 8994 случая;

Львовская область – 57 401 случай;

Николаевская область – 27 479 случаев;

Одесская область – 65 503 случая;

Полтавская область – 32 506 случаев;

Ровненская область – 38 920 случаев;

Сумская область – 38 321 случай;

Тернопольская область – 32 579 случаев;

Харьковская область – 65 652 случая;

Херсонская область – 15 973 случая;

Хмельницкая область – 36 840 случаев;

Черкасская область – 35 413 случаев;

Черновицкая область – 38 555 случаев;

Черниговская область – 27 358 случаев.

В Вооруженных силах резко возросла заболеваемость

За 21 декабря в рядах ВСУ обнаружили сразу 113 новых случаев коронавируса, за предыдущие сутки их было всего 20. Таким образом, на COVID-19 пока болеют 2781 военнослужащий и работник ВСУ,

Всего за время пандемии в ВСУ выздоровели – 10 284 больных. К сожалению, 36 человек умерли. На самоизоляции и изоляции сейчас находится 451 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня – 50.

Из-за нового штамма коронавируса в Украине изменят ПЦР-тесты

В Украине изменят систему ПЦР-тестирования из-за нового мутировавшего штамма COVID-19. Изменения внесут в конце декабря, ведь Великобритания 27 декабря опубликует исследования об изменении праймеров нового штамма.

Поэтому Центр общественного здоровья Украины соберет всех производителей тест-систем ПЦР, а также поставщиков и расскажет об изменении праймеров для того, чтобы изменить ПЦР-системы и чтобы добавить мишень, которая будет выявлять белок нового вируса.

МОЗ Украины предоставило новые рекомендации по поводу мутации коронавируса

Минздрав рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Великобританию и в те страні, где уже зафиксировали новую вариацию вируса.

Какие ограничения будут действовать для путешественников из Британии

Путешественники из Великобритании должны иметь полис медицинского страхования, который покрывает случай инфицирования коронавирусной болезнью и дальнейшего лечения.

Наличие такого полиса обязательно для людей, которые не являются гражданами Украины.

ПЦР-тест сделан не позже чем за 48 часов до пересечения границы. Пересечь границу можно будет только в случае отрицательного результата.

В случае отсутствия теста должно быть определено место 14-дневной самоизоляции с установленным приложением "Дій вдома".

Шмыгаль обсудил закупку вакцины против COVID-19 с послами ЕС и 7G

Премьер-министр Шмыгаль подчеркнул, что важнейшей задачей правительства является смягчение влияния COVID-19 на экономику.

Шмыгаль отметил, что Украина совместно со Всемирным банком и Европейским инвестиционным банком обрабатывает возможности закупки вакцин против COVID-19. По его словам, работа ведется на уровне посольств США, Великобритании, Германии и компаний-производителей вакцины.



Планируют ли украинцы вакцинироваться против коронавируса / Инфографика 24 канала

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Новости о коронавирусе в мире 22 декабря

С начала пандемии COVID-19 в мире болезнь подхватили более 77,5 миллиона человек. Из них по состоянию на 22 декабря выздоровели около 44 миллионов больных. Согласно данным сайта СНБО, количество умерших от COVID-19 в мире достигло 1 704 661. Активных больных коронавирусом в мире, которые продолжают лечение – более 32 миллионов.

Страны с наибольшим количеством больных СOVID-19

США – 18 043 824;

Индия – 10 075 116;

Бразилия – 7 263 619;

Россия – 2 878 382;

Франция – 2 535 781.

В Антарктиде обнаружили первые случаи COVID-19

На чилийской исследовательской станции O'Higgins в Антарктиде подтвердили 36 случаев COVID-19. Ранее на этом континенте случаев заражения коронавирусной инфекцией не проявляли.

Коронавирус подтвердили у 26 членов армии Чили и 10 работников технического обслуживания.

Новый год – без развлечений: в турецких отелях запретили празднование

Из-за пандемии коронавируса в отелях Турции отменили традиционные празднования в новогоднюю ночь. Туристам придется обойтись без развлекательных программ и мероприятий с музыкой.

Власти установили следующие правила:

Запрещено празднование Нового года в гостиницах и ресторанах: балы, концерты, вечеринки, шоу.

Запрещены любые развлекательные программы с музыкой и танцами в ресторанах, жилых помещениях и других залах.

Запрещены любые скопления людей в ресторанах и гостиницах.

ВОЗ о мутации COVID-19: Ситуация пока не вышла из-под контроля

Всемирная организация здравоохранения собралась на экстренное заседание из-за нового штамма коронавируса, который обнаружили в Великобритании. Специалисты ВОЗ прокомментировали распространения новой мутации болезни.

Международные эксперты говорят, что быстрое распространение нового штамма еще можно остановить. В ВОЗ призвали правительства действовать решительно и эффективно.



Новый штамм COVID-19 / Инфографика 24 канала

Исследования о коронавирусе

С какими болезнями чаще всего умирают от COVID-19

Ученые провели новое исследование и заново проанализировали, с которыми сопутствующими заболеваниями чаще всего умирают больные коронавирусом.

Кто чаще всего умирает от коронавируса

Первое место по смертности от коронавируса, как и раньше, имеют мужчины . Их риск смертности на 30% выше, чем у женщин с таким же возрастом и состоянием здоровья.

. Их риск смертности на 30% выше, чем у женщин с таким же возрастом и состоянием здоровья. Вероятность летального исхода значительно повышают гипертония, ожирение и плохо управляемый сахарный диабет. У пациентов в возрасте 20 – 39 с этими болезнями наибольшая разница смертности по сравнению с их сверстниками без этих заболеваний.

У пациентов в возрасте 20 – 39 с этими болезнями наибольшая разница смертности по сравнению с их сверстниками без этих заболеваний. В общем показатели смертности росли с каждой возрастной категории с отрезком в 10 лет. Самые высокие показатели смертности (34%) были среди пациентов старше 80 лет.

Вакцина Pfizer и BioNTech защищает от коронавируса за 12 дней после прививки

Вакцина против COVID-19 от фармацевтических компаний BioNTech и Pfizer создает защитный эффект уже через 12 дней после введения первой инъекции.

Зато полная защита начинается через 4 недели после первой иммунизации.

Вакцину от Pfizer и BioTech будут тестировать против нового штамма COVID-19

Вакцину Comirnaty будут тестировать на эффективность против нового штамма коронавируса. Проверка должна начаться уже в ближайшие недели. Об этом заявил глава BioNTech Угур Шахин. Он убежден, что эффективность препарата против нового штамма будет доказана.

Интересно знать Мутация коронавируса: что известно о новом штамме и насколько это опасно

Отличаются ли мутации коронавируса от мутаций гриппа

Большинство мутаций вирусов не влияют на способ распространения вируса или вызванную им болезнь. В ВОЗ рассказали, на сколько мутации коронавируса отличаются от мутаций гриппа.

Коронавирус мутирует гораздо медленнее, чем сезонный грипп. Стоит заметить, что сезонный грипп мутирует так часто, что ученым приходится ежегодно регулярно менять состав вакцины против этого вируса.