В Украине за минувшие сутки выявили 14 580 случаев заражения коронавируса. Медицинская система страны не выдержит нагрузки при росте количества больных COVID-19 до 30 тысяч в сутки, говорят в Минздраве. Врач Тарас Жиравецкий заявил, что пик эпидемии будет достигнут в январе-феврале 2021 года. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 21 ноября.

Новости о коронавирусе в Украины 21 ноября

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Статистика распространения COVID-19

В целом с начала эпидемии в Украине коронавирусом заболело 612 665 человек выздоровели 282 313 человек. К сожалению от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 10 813 пациентов, за минувшие сутки – 215.

14 580 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 21 ноября 2020 года. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1342), г. Киев (1213), Сумской (961), Киевской (953) и Запорожской (810) областях.

Статистика распространения коронавируса в регионах, данные по состоянию на 21 ноября

Киев – 57 807 случаев;

Винницкая область – 15 164 случая;

Волынская область – 21 131 случай;

Днепропетровская область – 27 544 случаи;

Донецкая область – 19 685 случаев;

Житомирская область – 25 664 случая;

Закарпатская область – 21 165 случаев;

Запорожская область – 23 035 случаев;

Ивано-Франковская область – 31 305 случаев;

Киевская область – 29 380 случаев;

Кировоградская область – 4 142 случая;

Луганская область – 5 617 случаев;

Львовская область – 40 416 случаев;

Николаевская область – 14 607 случаев;

Одесская область – 36 727 случаев;

Полтавская область – 17 942 случая;

Ровненская область – 27 539 случаев;

Сумская область – 21 833 случая;

Тернопольская область – 25 259 случаев;

Харьковская область – 50 784 случая;

Херсонская область – 8 359 случаев;

Хмельницкая область – 25 820 случаев;

Черкасская область – 17 149 случаев;

Черновицкая область – 30 636 случаев;

Черниговская область – 13 955 случаев.

В Киеве заболело рекордное количество медиков в сутки

В столице Украины за 20 ноября подтвердили 1 213 случаев заражения коронавирусом. Среди новых больных – 66 медицинских работников. Это число стало рекордным с начала эпидемии в Киеве. В целом по состоянию на 21 ноября подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Киеве 57 807.

Коронавирус в ВСУ

За минувшие сутки в рядах ВСУ выявили 264 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Состоянию на 21 ноября болеют 2 757 военных. Всего за время пандемии выздоровели – 6 096 человек, летальных исходов – 25. На изоляции находится 393 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 68 человек.

Врач считает, что в Украине уже есть 32 тысячи заражений в сутки

Врач Тарас Жиравецкий считает, что в Украине уже есть 32 тысячи заражений COVID-19 в сутки. Медик объяснил это тем, что не все инфицированные коронавирусом попадают в больницы, поэтому именно на 5 можно условно умножать статистику.

"Даже каждый третий не попадает в стационар и не каждый десятый. Думаю, где-то 32 тысячи больных в сутки у нас есть. Но коллективного иммунитета пока нет. Он наступает, когда переболеет 60-70 процентов населения", – отметил Жиравецкий.

Медик добавил, что пик эпидемии коронавируса в Украине будет достигнут в январе-феврале 2021 года.

Медицинская система Украины не выдержит нагрузки при 30 тысячах больных в сутки

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что медицинская система страны не выдержит нагрузки при росте количества больных COVID-19 до 30 тысяч в сутки.

"Если будет угроза полного коллапса медицинской системы, то мы будем настаивать на введении более жестких мер. Для нас главный показатель – это количество людей, которые госпитализируются. Если исходить из сегодняшнего процента тяжелых больных, попадающих в больницу, то, я думаю, что показатель в почти 30 тысяч больных в сутки в течение определенного периода может вызвать серьезные проблемы по нагрузке на медицинскую систему", – заявил Степанов.

Перечень ограничений в карантин выходного дня / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 21 ноября

По данным Аппарата СНБО Украины, в мире COVID-19 заболели более 57 миллионов человек, из них выздоровели примерно 37 миллионов. Впрочем, 1 374 220 пациентов, к сожалению, умерли от осложнений во время течения болезни. Продолжают лечиться от коронавирусной болезни в мире почти 19 миллионов человек.

Страны с наибольшим количеством больных СOVID-19

США – 11 915 769;

Индия – 9 050 597;

Бразилия – 6 020 164;

Франция – 2 160 345;

Россия – 2 047 563.

Азербайджан продолжил карантин из-за COVID-19

Карантинный режим из-за коронавирусной инфекцией в Азербайджане продлен до 28 декабря. Состоянию на 21 ноября в стране подтвердили 87 163 случая инфицирования COVID-19.

Так, с 0:00 21 ноября по 6:00 28 декабря на выходных на территории Азербайджана не будет работать общественный транспорт.

"С 21 ноября по 28 декабря по всей стране в субботу и воскресенье приостанавливается предоставление услуг на всех объектах, кроме аптек и продуктовых магазинов", – сообщил оперативный штаб.

Сын Трампа заболел коронавирусом

Старший сын американского президента Дональд Трамп-младший заразился коронавирусом COVID-19. Мужчина находится на самоизоляции.

42-летний Трамп-младший получил результат еще в начале недели. В октябре Дональда-младшего критиковали за преуменьшение числа погибших от коронавируса в США. К примеру, в интервью Fox News он говорил, что медиа сосредоточили внимание на количестве больных, игнорируя при этом уровень смертности.

Насколько заразны бессимптомные больные COVID-19

Почти каждый 5 инфицированный не испытывает никаких признаков заболевания коронавирусом. Об этом сообщает издание Nature со ссылкой на исследование ученых. Исследователи выяснили, что бессимптомные больные быстрее побеждают вирус, поэтому они могут быть заразными в течение короткого промежутка времени.



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