В Украине за минувшие сутки выявили 6 545 новых случаев заражения коронавирусом. В мире больше всего обсуждают новый штамм вируса в Великобритании. Ряд стран закрывают свои границы от Британии. Украина ведет переговоры с Польшей для получения вакцины от ЕС. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 21 декабря.

Новости о коронавирусе в Украине 21 декабря

Читайте также Новости о коронавирусе 20 декабря: мутировавший угроза из Британии, страны закрывают границы

Статистика распространения COVID-19

По состоянию на 21 декабря в течение суток в Украине 6 545 человек заболели COVID-19. Определенное снижение заболеваемости обычно регистрируют после выходных.

За все время пандемии COVID-19 заболели – 970 993 жителя Украины, по состоянию на 21 декабря выздоровели – 586 268 человек, но, к сожалению, 16 665 больных умерли во время течения заболевания.

Коронавирус в областях Украины по состоянию на 21 декабря:

г. Киев – 101 123 случая;

Винницкая область – 21 035 случаев;

Волынская область – 30 773 случая;

Днепропетровская область – 53 155 случаев;

Донецкая область – 32 513 случаев;

Житомирская область – 36 774 случая;

Закарпатская область – 27 195 случаев;

Запорожская область – 47 789 случаев;

Ивано-Франковская область – 42 026 случаев;

Киевская область – 53 463 случая;

Кировоградская область – 7 817 случаев;

Луганская область – 8 900 случаев;

Львовская область – 56 953 случая;

Николаевская область – 27 017 случаев;

Одесская область – 64 589 случаев;

Полтавская область – 31 961 случай;

Ровенская область – 38 656 случаев;

Сумская область – 38 170 случаев;

Тернопольская область – 32 498 случаев;

Харьковская область – 65 414 случаев;

Херсонская область – 15 814 случаев;

Хмельницкая область – 36 814 случаев;

Черкасская область – 34 945 случаев;

Черновицкая область – 38 363 случая;

Черниговская область – 27 236 случаев.

Украина ведет переговоры с Польшей для получения вакцины от ЕС

Украина продолжает переговоры с Польшей относительно вакцины от коронавируса. Польша может стать страной-посредником при получении Украиной вакцины от Евросоюза. Механизм возможно будет отлажен уже к январю 2021 года. Об этом заявил глава представительства Украины в ЕС Николай Точицкий во время онлайн-брифинга из Брюсселя.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 21 декабря

С начала пандемии COVID-19 в мире болезнь подхватили более 76 миллионов человек. Из них по состоянию на 20 декабря выздоровели почти 43 миллиона больных. Согласно данным сайта СНБО, количество умерших от COVID-19 в мире достигло 11 686 965 человек. Активных больных COVID-19 в мире, то есть тех, которые продолжают свое лечение, – примерно 31,5 миллиона человек.

Страны с наибольшим количеством больных СOVID-19

США – 17 659 719;

Индия – 10 031 223;

Бразилия – 7 213 155;

Россия – 2 281 125;

Франция – 2 517 137.

В Минздраве Британии заявили, что ситуация с новым штаммом COVID-19 стала неконтролируемой

Ситуация с мутировавшим коронавирусом вышла из-под контроля властей Великобритании. Новый штамм COVID-19 распространяется слишком быстро.

Об этом заявил глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок. Он подчеркнул, что все усиленные ограничения могут продолжаться в течение нескольких месяцев. Людей, которые пытаются выехать за пределы Лондона, образуя на вокзалах толпы, Хэнкок назвал "безответственными".

В Минздраве добавили, что из-за мутации коронавируса каждый житель Великобритании должен вести себя так, будто уже заразился. Иначе стабилизировать ситуацию не удастся.

Что известно о мутировавшем COVID-19

Новый штамм COVID-19 в Великобритании обнаружили еще в сентябре.

Его геном окончательно расшифровали в октябре.

Специалисты сообщили власти Великобритании о появлении нового штамма коронавируса 11 декабря, когда ситуация начала выходить из-под контроля.

Ряд стран мира закрыли сообщение с Великобританией. Европейские СМИ сообщают, что Евросоюз может полностью закрыть пассажирское сообщение с Туманным Альбионом.

Срочное заседание стран ЕС из-за новой мутации коронавируса

Представители правительств стран Евросоюза в Брюсселе собираются на срочное заседание из-за нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании. Заседание состоится в 12:00 по Киеву.

Читайте также: Мутация коронавируса: что известно о новом штамме и насколько это опасно

Кроме того, вероятно Европейское агентство по лекарственным средствам утвердит вакцину против COVID-19 Pfizer-BioNTech, которую уже используют в Британии и США.

В Британии зафиксировали рекордное количество зараженных COVID-19

За сутки 20 декабря в Великобритании коронавирус обнаружили сразу у 35 928 человек. Такое количество новых зараженных является рекордом для страны. Также за сутки от коронавируса умерли 326 инфицированных. С начала пандемии в Великобритании коронавирусом инфицировались примерно 2,4 миллиона человек. Умерли более 67 тысяч инфицированных.

В Австралии усомнились в опасности нового штамма коронавируса

Австралия не будет авиасообщение с Британией в связи с обнаружением там нового штамма коронавируса, поскольку пока нет проверенных данных о том, что этот вирус более опасен или заразен для людей.

"Были тысячи мутаций этого конкретного нового коронавируса. Нет однозначных доказательств, что это существенное изменение. Возбудитель инфекции немного изменился, но на юго-востоке Англии люди активно перемещались даже в условиях изоляции. И опять же – сейчас зима", – отметил главный врач Австралии Пол Келли.

Другая австралийская эпидемиолог Линда Сельва заявила, что новый штамм скорее всего распространился уже и в других странах тоже, а в Британии его обнаружили просто потому, что там проводили больше исследований в этой области.

В России зафиксировали рекорд больных

По состоянию на 21 декабря в России зарегистрировали 2 877 727 больных коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили рекордное количество случаев инфицирований – 29 350.

За минувшие сутки от коронавируса в России умерли 493 человека. Общее количество летальных случаев в стране выросло до 51 351. За этот же период выздоровели 19 705 больных. В целом с начала пандемии болезнь преодолели 2 295 362 гражданина.

Казахстан начал производить российскую вакцину против коронавируса

В Казахстане началось производство российской вакцины против коронавируса под названием "Спутник V". В общем должны изготовить 2 миллиона доз.

Известно, что российский препарат будут производить на базе Карагандинского фармацевтического комплекса.

"Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин посетил Карагандинский фармацевтический комплекс, где дал старт производству вакцины "Спутник V" в рамках реализации договоренностей между президентами Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и Российской Федерации Владимиром Путиным", – говорится в сообщении.

Добавим, что ряд стран отказался от вакцины из-за нехватки информации и недостатков в исследованиях. В частности, Турция отказалась закупать российскую вакцину против коронавируса из-за отсутствия надлежащей лабораторной проверки.