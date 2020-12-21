Новости о коронавирусе 21 декабря: Европа закрывается от Британии, новый штамм COVID-19
В Украине за минувшие сутки выявили 6 545 новых случаев заражения коронавирусом. В мире больше всего обсуждают новый штамм вируса в Великобритании. Ряд стран закрывают свои границы от Британии. Украина ведет переговоры с Польшей для получения вакцины от ЕС. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 21 декабря.
Новости о коронавирусе в Украине 21 декабря
Читайте также Новости о коронавирусе 20 декабря: мутировавший угроза из Британии, страны закрывают границы
Статистика распространения COVID-19
По состоянию на 21 декабря в течение суток в Украине 6 545 человек заболели COVID-19. Определенное снижение заболеваемости обычно регистрируют после выходных.
За все время пандемии COVID-19 заболели – 970 993 жителя Украины, по состоянию на 21 декабря выздоровели – 586 268 человек, но, к сожалению, 16 665 больных умерли во время течения заболевания.
Коронавирус в областях Украины по состоянию на 21 декабря:
- г. Киев – 101 123 случая;
- Винницкая область – 21 035 случаев;
- Волынская область – 30 773 случая;
- Днепропетровская область – 53 155 случаев;
- Донецкая область – 32 513 случаев;
- Житомирская область – 36 774 случая;
- Закарпатская область – 27 195 случаев;
- Запорожская область – 47 789 случаев;
- Ивано-Франковская область – 42 026 случаев;
- Киевская область – 53 463 случая;
- Кировоградская область – 7 817 случаев;
- Луганская область – 8 900 случаев;
- Львовская область – 56 953 случая;
- Николаевская область – 27 017 случаев;
- Одесская область – 64 589 случаев;
- Полтавская область – 31 961 случай;
- Ровенская область – 38 656 случаев;
- Сумская область – 38 170 случаев;
- Тернопольская область – 32 498 случаев;
- Харьковская область – 65 414 случаев;
- Херсонская область – 15 814 случаев;
- Хмельницкая область – 36 814 случаев;
- Черкасская область – 34 945 случаев;
- Черновицкая область – 38 363 случая;
- Черниговская область – 27 236 случаев.
Украина ведет переговоры с Польшей для получения вакцины от ЕС
Украина продолжает переговоры с Польшей относительно вакцины от коронавируса. Польша может стать страной-посредником при получении Украиной вакцины от Евросоюза. Механизм возможно будет отлажен уже к январю 2021 года. Об этом заявил глава представительства Украины в ЕС Николай Точицкий во время онлайн-брифинга из Брюсселя.
Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала
Новости о коронавирусе в мире 21 декабря
С начала пандемии COVID-19 в мире болезнь подхватили более 76 миллионов человек. Из них по состоянию на 20 декабря выздоровели почти 43 миллиона больных. Согласно данным сайта СНБО, количество умерших от COVID-19 в мире достигло 11 686 965 человек. Активных больных COVID-19 в мире, то есть тех, которые продолжают свое лечение, – примерно 31,5 миллиона человек.
Страны с наибольшим количеством больных СOVID-19
- США – 17 659 719;
- Индия – 10 031 223;
- Бразилия – 7 213 155;
- Россия – 2 281 125;
- Франция – 2 517 137.
В Минздраве Британии заявили, что ситуация с новым штаммом COVID-19 стала неконтролируемой
Ситуация с мутировавшим коронавирусом вышла из-под контроля властей Великобритании. Новый штамм COVID-19 распространяется слишком быстро.
Об этом заявил глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок. Он подчеркнул, что все усиленные ограничения могут продолжаться в течение нескольких месяцев. Людей, которые пытаются выехать за пределы Лондона, образуя на вокзалах толпы, Хэнкок назвал "безответственными".
В Минздраве добавили, что из-за мутации коронавируса каждый житель Великобритании должен вести себя так, будто уже заразился. Иначе стабилизировать ситуацию не удастся.
Что известно о мутировавшем COVID-19
- Новый штамм COVID-19 в Великобритании обнаружили еще в сентябре.
- Его геном окончательно расшифровали в октябре.
- Специалисты сообщили власти Великобритании о появлении нового штамма коронавируса 11 декабря, когда ситуация начала выходить из-под контроля.
- Ряд стран мира закрыли сообщение с Великобританией. Европейские СМИ сообщают, что Евросоюз может полностью закрыть пассажирское сообщение с Туманным Альбионом.
Срочное заседание стран ЕС из-за новой мутации коронавируса
Представители правительств стран Евросоюза в Брюсселе собираются на срочное заседание из-за нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании. Заседание состоится в 12:00 по Киеву.
Читайте также: Мутация коронавируса: что известно о новом штамме и насколько это опасно
Кроме того, вероятно Европейское агентство по лекарственным средствам утвердит вакцину против COVID-19 Pfizer-BioNTech, которую уже используют в Британии и США.
В Британии зафиксировали рекордное количество зараженных COVID-19
За сутки 20 декабря в Великобритании коронавирус обнаружили сразу у 35 928 человек. Такое количество новых зараженных является рекордом для страны. Также за сутки от коронавируса умерли 326 инфицированных. С начала пандемии в Великобритании коронавирусом инфицировались примерно 2,4 миллиона человек. Умерли более 67 тысяч инфицированных.
В Австралии усомнились в опасности нового штамма коронавируса
Австралия не будет авиасообщение с Британией в связи с обнаружением там нового штамма коронавируса, поскольку пока нет проверенных данных о том, что этот вирус более опасен или заразен для людей.
"Были тысячи мутаций этого конкретного нового коронавируса. Нет однозначных доказательств, что это существенное изменение. Возбудитель инфекции немного изменился, но на юго-востоке Англии люди активно перемещались даже в условиях изоляции. И опять же – сейчас зима", – отметил главный врач Австралии Пол Келли.
Другая австралийская эпидемиолог Линда Сельва заявила, что новый штамм скорее всего распространился уже и в других странах тоже, а в Британии его обнаружили просто потому, что там проводили больше исследований в этой области.
В России зафиксировали рекорд больных
По состоянию на 21 декабря в России зарегистрировали 2 877 727 больных коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили рекордное количество случаев инфицирований – 29 350.
За минувшие сутки от коронавируса в России умерли 493 человека. Общее количество летальных случаев в стране выросло до 51 351. За этот же период выздоровели 19 705 больных. В целом с начала пандемии болезнь преодолели 2 295 362 гражданина.
Казахстан начал производить российскую вакцину против коронавируса
В Казахстане началось производство российской вакцины против коронавируса под названием "Спутник V". В общем должны изготовить 2 миллиона доз.
Известно, что российский препарат будут производить на базе Карагандинского фармацевтического комплекса.
"Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин посетил Карагандинский фармацевтический комплекс, где дал старт производству вакцины "Спутник V" в рамках реализации договоренностей между президентами Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и Российской Федерации Владимиром Путиным", – говорится в сообщении.
Добавим, что ряд стран отказался от вакцины из-за нехватки информации и недостатков в исследованиях. В частности, Турция отказалась закупать российскую вакцину против коронавируса из-за отсутствия надлежащей лабораторной проверки.
Поделиться новостью
-
Новости о коронавирусе 21 декабря: Европа закрывается от Британии, новый штамм COVID-1921 декабря 2020 , 14:46
-
Новости о коронавирусе 15 декабря: вакцинация в Крыму, как COVID-19 нарушает работу мозга16 декабря 2020 , 05:50
-
Усталость – постоянный спутник вашей жизни? Рассказываем, что делать18 декабря 2020 , 10:50