Новости о коронавирусе 20 ноября: рекорд больных, ВОЗ выступила против Ремдесивира
По состоянию на 20 ноября в Украине обнаружили 598 085 больных коронавирусом, за минувшие сутки заболело 14 575 человек. Компании Pfizer и BioNTech 20 ноября подали документы на разрешение экстренного использования их вакцины против коронавируса. ВОЗ не рекомендует использовать препарат Ремдесивир для лечения пациентов с COVID-19. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 20 ноября.
Новости о коронавирусе в Украине 20 ноября
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Статистика распространения COVID-19
По состоянию на 20 ноября в Украине зарегистрировали 598 085 больных COVID-19. Из них выздоровели 274 324 человека. Но, к сожалению, 10 598 инфицированных умерли от осложнений, вызванных болезнью. 14 575 случаев заражения зафиксировали только за предыдущие сутки – это рекордный суточный прирост инфицированных в стране с начала пандемии.
В течение минувших суток в Украине провели 70 752 исследования на выявление коронавирусной инфекции. Из них 45 957 – методом ПЦР, а остальные 24 795 – методом ИФА
Всего с начала 2020 года в стране провели 4 108 825 ПЦР-тестов для диагностики COVID-19.
Распространение коронавируса в областях Украины
- Киев – 56 594 случая;
- Винницкая область – 14 857 случаев;
- Волынская область – 20 651 случай;
- Днепропетровская область – 26 202 случая;
- Донецкая область – 19 223 случая;
- Житомирская область – 25 111 случаев;
- Закарпатская область – 20 827 случаев;
- Запорожская область – 22 225 случаев;
- Ивано-Франковская область – 30 684 случая;
- Киевская область – 28 427 случаев;
- Кировоградская область – 4052 случая;
- Луганская область – 5 474 случая;
- Львовская область – 39 916 случаев;
- Николаевская область – 14 181 случай;
- Одесская область – 36 053 случая;
- Полтавская область – 17 403 случая;
- Ровненская область – 27 054 случая;
- Сумская область – 20 872 случая;
- Тернопольская область – 24 843 случая;
- Харьковская область – 50 252 случая;
- Херсонская область – 8 155 случаев;
- Хмельницкая область – 25 290 случаев;
- Черкасская область – 16 437 случаев;
- Черновицкая область – 30 143 случая;
- Черниговская область – 13 159 случаев.
Коронавирус в ВСУ
По состоянию на 20 ноября в Вооруженных Силах Украины на COVID-19 болеет – 2650 человек. С начала эпидемии в стране выздоровели от коронавирусной болезни 5939 военных, впрочем от осложнений умерли – 25. На изоляции находится 387 военных, из них у 70 человек изоляция заканчивается в ближайшие три дня.
За минувшие сутки, по состоянию на 20 ноября в рядах ВСУ обнаружили 225 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. В госпитализации нуждались 33 военных. Их состояние здоровья удовлетворительное, им оказывают необходимое лечение.
ВОЗ не поддерживает лечение коронавируса Ремдесивиром
Всемирная организация здравоохранения не рекомендует использовать препарат Ремдесивир для лечения пациентов с COVID-19.
Как сообщили на сайте ВОЗ, нет доказательств того, что препарат улучшает показатели госпитализированных пациентов, независимо от тяжести течения заболевания.
Результаты не показали значительного влияния препарата Ремдесивира на шансы пациентов на выздоровление, а также необходимость подключения к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Однако нужны дополнительные исследования, чтобы выявить влияние препарата не определенные группы пациентов.
Перечень ограничений на карантине выходного дня / Инфографика 24 канала
Новости о коронавирусе в мире 20 ноября
По данным Аппарата СНБО Украины, в мире COVID-19 заболели более 56 миллионов человек, из них выздоровели примерно 36 миллионов. Впрочем, 1 362 092 пациента, к сожалению, умерли от осложнений во время течения болезни. Продолжают лечиться от коронавирусной болезни в мире почти 19 миллионов человек.
Страны с наибольшим количеством больных СOVID-19
- США – 11 718 867;
- Индия – 9 004 365;
- Бразилия – 5 981 767;
- Франция – 2 137 096;
- Россия – 2 023 025.
В России сообщили о новом рекорде
За минувшие сутки в России зарегистрировали 24 318 новых больных COVID-19. В общем, состоянию на 20 ноября РФ сообщила о 2 039 926 пациентах с выявленным вирусом SARS-CoV-2. За минувшие сутки в России умер 461 пациент с COVID-19. Это самое большое количество за все время пандемии. Всего с момента начала пандемии в России умерло 35 311 больных коронавирус.
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Выздоровели за минувшие сутки 24 758 человек, которые лечились от COVID-19. Общее количество выздоровевших – 1 551 414 человек.
5 типичных мест для заражения коронавирусом
В Великобритании провели исследование, чтобы установить, где чаще всего люди могут подхватить коронавирус.
Для проведения этого исследования эксперты изучили цепочки заражений около 130 тысяч человек в период с 9 по 15 ноября.
Как удалось установить, 26,7% инфицированных или больше, чем каждый четвертый, перед заражением находился в одном и том же месте, что и как минимум еще один человек из цепочки.
Самые распространенные места для заражения коронавирусом:
- супермаркет или продуктовый магазин – 18,3%,
- рабочее место – 18,3%,
- старшие классы школ – 12,7%,
- младшие классы школ – 10,1%,
- больницы – 3,6%.
Венгрия получила образцы российской вакцины от COVID-19
Венгрия стала первой европейской страной, которая получила образец вакцины Sputnik V. В страну прибыли 10 образцов, которые протестуют в лаборатории, прежде чем использовать.
Заметим, что Европейская комиссия предостерегала Будапешт, что будет вынуждена принять меры против Венгрии, если та попытается купить не сертифицированную в ЕС иностранную вакцину. В частности речь шла и о вакцине, изготовленной в России.
Сколько весит коронавирус
Биологам удалось подсчитать количество и массу частиц коронавируса в организме. Согласно подсчетам биологов, в каждой клетке тела содержится около десяти вирусных частиц.
Во время пика заболевания инфицированный человек несет около 109 – 1011 копий РНК (примерно 10 миллиардов). Общая масса копий РНК во время пика заболевания составляет от 1 микрограмма до 0,1 мг.
Ученые предположили, что все вирионы коронавирусной инфекции, которые сейчас есть в мире, весят всего 0,1 – 1 кг.
Pfizer и BioNTech требуют экстренного разрешения на массовую вакцинацию
Компании Pfizer и BioNTech 20 ноября подали документы на разрешение экстренного использования их вакцины в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). Генеральный директор компании BioNTech Угур Сахин считает, что вакцина получит соответствующее разрешение, а ее распространение начнется до конца 2020 года.
"Я уверен, что если все будет хорошо и мы будем иметь очень организованную поставку вакцин, то сможем иметь нормальное лето и зиму в 2021 году", – заявил он.
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