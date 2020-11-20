По состоянию на 20 ноября в Украине обнаружили 598 085 больных коронавирусом, за минувшие сутки заболело 14 575 человек. Компании Pfizer и BioNTech 20 ноября подали документы на разрешение экстренного использования их вакцины против коронавируса. ВОЗ не рекомендует использовать препарат Ремдесивир для лечения пациентов с COVID-19. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 20 ноября.

Новости о коронавирусе в Украине 20 ноября

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Статистика распространения COVID-19

По состоянию на 20 ноября в Украине зарегистрировали 598 085 больных COVID-19. Из них выздоровели 274 324 человека. Но, к сожалению, 10 598 инфицированных умерли от осложнений, вызванных болезнью. 14 575 случаев заражения зафиксировали только за предыдущие сутки – это рекордный суточный прирост инфицированных в стране с начала пандемии.

В течение минувших суток в Украине провели 70 752 исследования на выявление коронавирусной инфекции. Из них 45 957 – методом ПЦР, а остальные 24 795 – методом ИФА

Всего с начала 2020 года в стране провели 4 108 825 ПЦР-тестов для диагностики COVID-19.

Распространение коронавируса в областях Украины

Киев – 56 594 случая;

Винницкая область – 14 857 случаев;

Волынская область – 20 651 случай;

Днепропетровская область – 26 202 случая;

Донецкая область – 19 223 случая;

Житомирская область – 25 111 случаев;

Закарпатская область – 20 827 случаев;

Запорожская область – 22 225 случаев;

Ивано-Франковская область – 30 684 случая;

Киевская область – 28 427 случаев;

Кировоградская область – 4052 случая;

Луганская область – 5 474 случая;

Львовская область – 39 916 случаев;

Николаевская область – 14 181 случай;

Одесская область – 36 053 случая;

Полтавская область – 17 403 случая;

Ровненская область – 27 054 случая;

Сумская область – 20 872 случая;

Тернопольская область – 24 843 случая;

Харьковская область – 50 252 случая;

Херсонская область – 8 155 случаев;

Хмельницкая область – 25 290 случаев;

Черкасская область – 16 437 случаев;

Черновицкая область – 30 143 случая;

Черниговская область – 13 159 случаев.

Коронавирус в ВСУ

По состоянию на 20 ноября в Вооруженных Силах Украины на COVID-19 болеет – 2650 человек. С начала эпидемии в стране выздоровели от коронавирусной болезни 5939 военных, впрочем от осложнений умерли – 25. На изоляции находится 387 военных, из них у 70 человек изоляция заканчивается в ближайшие три дня.

За минувшие сутки, по состоянию на 20 ноября в рядах ВСУ обнаружили 225 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. В госпитализации нуждались 33 военных. Их состояние здоровья удовлетворительное, им оказывают необходимое лечение.

ВОЗ не поддерживает лечение коронавируса Ремдесивиром

Всемирная организация здравоохранения не рекомендует использовать препарат Ремдесивир для лечения пациентов с COVID-19.

Как сообщили на сайте ВОЗ, нет доказательств того, что препарат улучшает показатели госпитализированных пациентов, независимо от тяжести течения заболевания.

Важно! Ремдесивир есть в обновленном протоколе лечения пациентов с COVID-19, его используют при тяжелом или критическом течении болезни.

Результаты не показали значительного влияния препарата Ремдесивира на шансы пациентов на выздоровление, а также необходимость подключения к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Однако нужны дополнительные исследования, чтобы выявить влияние препарата не определенные группы пациентов.



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Новости о коронавирусе в мире 20 ноября

По данным Аппарата СНБО Украины, в мире COVID-19 заболели более 56 миллионов человек, из них выздоровели примерно 36 миллионов. Впрочем, 1 362 092 пациента, к сожалению, умерли от осложнений во время течения болезни. Продолжают лечиться от коронавирусной болезни в мире почти 19 миллионов человек.

Страны с наибольшим количеством больных СOVID-19

США – 11 718 867;

Индия – 9 004 365;

Бразилия – 5 981 767;

Франция – 2 137 096;

Россия – 2 023 025.

В России сообщили о новом рекорде

За минувшие сутки в России зарегистрировали 24 318 новых больных COVID-19. В общем, состоянию на 20 ноября РФ сообщила о 2 039 926 пациентах с выявленным вирусом SARS-CoV-2. За минувшие сутки в России умер 461 пациент с COVID-19. Это самое большое количество за все время пандемии. Всего с момента начала пандемии в России умерло 35 311 больных коронавирус.

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Выздоровели за минувшие сутки 24 758 человек, которые лечились от COVID-19. Общее количество выздоровевших – 1 551 414 человек.

5 типичных мест для заражения коронавирусом

В Великобритании провели исследование, чтобы установить, где чаще всего люди могут подхватить коронавирус.

Для проведения этого исследования эксперты изучили цепочки заражений около 130 тысяч человек в период с 9 по 15 ноября.

Как удалось установить, 26,7% инфицированных или больше, чем каждый четвертый, перед заражением находился в одном и том же месте, что и как минимум еще один человек из цепочки.

Самые распространенные места для заражения коронавирусом:

супермаркет или продуктовый магазин – 18,3%,

рабочее место – 18,3%,

старшие классы школ – 12,7%,

младшие классы школ – 10,1%,

больницы – 3,6%.

Венгрия получила образцы российской вакцины от COVID-19

Венгрия стала первой европейской страной, которая получила образец вакцины Sputnik V. В страну прибыли 10 образцов, которые протестуют в лаборатории, прежде чем использовать.

Заметим, что Европейская комиссия предостерегала Будапешт, что будет вынуждена принять меры против Венгрии, если та попытается купить не сертифицированную в ЕС иностранную вакцину. В частности речь шла и о вакцине, изготовленной в России.

Сколько весит коронавирус

Биологам удалось подсчитать количество и массу частиц коронавируса в организме. Согласно подсчетам биологов, в каждой клетке тела содержится около десяти вирусных частиц.

Во время пика заболевания инфицированный человек несет около 109 – 1011 копий РНК (примерно 10 миллиардов). Общая масса копий РНК во время пика заболевания составляет от 1 микрограмма до 0,1 мг.

Ученые предположили, что все вирионы коронавирусной инфекции, которые сейчас есть в мире, весят всего 0,1 – 1 кг.

Pfizer и BioNTech требуют экстренного разрешения на массовую вакцинацию

Компании Pfizer и BioNTech 20 ноября подали документы на разрешение экстренного использования их вакцины в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). Генеральный директор компании BioNTech Угур Сахин считает, что вакцина получит соответствующее разрешение, а ее распространение начнется до конца 2020 года.

"Я уверен, что если все будет хорошо и мы будем иметь очень организованную поставку вакцин, то сможем иметь нормальное лето и зиму в 2021 году", – заявил он.