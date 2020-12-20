В Украине за сутки обнаружили 8325 больных COVID-19. Ряд стран закрыли сообщения с Великобританией из-за распространения нового штамма коронавируса. По словам Бориса Джонсона, мутация COVID-19 в 70% более заразна. В Израиле началась массовая вакцинация против коронавируса. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 20 декабря.

Новости о коронавирусе в Украине 20 декабря

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По состоянию на 20 декабря 2020 года в Украине с начала пандемии коронавирусом заболело 964 448 человек. За последние сутки обнаружили 8325 больных COVID-19, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (814), г. Киеве (756), Запорожской (675), Киевской (592) и Харьковской (520) областях.

Всего за весь за все время пандемии в Украине выздоровели – 581 162 человека. В общем зафиксировано 16 585 летальных случаев. За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 116 пациентов.

Статистика распространения коронавируса в регионах

г. Киев – 100 450 случаев;

Винницкая область – 20 956 случаев;

Волынская область – 30 457 случаев;

Днепропетровская область – 52 557 случаев;

Донецкая область – 32 255 случаев;

Житомирская область – 36 401 случай;

Закарпатская область – 27 098 случаев;

Запорожская область – 47 219 случаев;

Ивано-Франковская область – 41 938 случаев;

Киевская область – 53 007 случаев;

Кировоградская область – 7 785 случаев;

Луганская область – 8 759 случаев;

Львовская область – 56 763 случая;

Николаевская область – 26 631 случай;

Одесская область – 63 938 случаев;

Полтавская область – 31 577 случаев;

Ровенская область – 38 536 случаев;

Сумская область – 37 994 случая;

Тернопольская область – 32 392 случая;

Харьковская область – 65 312 случаев;

Херсонская область – 15 653 случая;

Хмельницкая область – 36 755 случаев;

Черкасская область – 34 731 случай;

Черновицкая область – 38 152 случаи;

Черниговская область – 27 132 случая.

Почему Украина не будет покупать российскую вакцину "Спутник"

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не входит в список стран, которые первыми получат вакцину против коронавируса. Также он объяснил, почему Украина не будет покупать российскую вакцину.

По его словам, Украина будет бороться за то, чтобы партнеры дали вакцину, которая подтверждена – Moderna, Pfizer, AstraZeneca. Однако не российскую вакцину "Спутник", которая не прошла все клинические испытания.

"Другое дело, что мы не должны допускать того, чтобы Украина принимала российскую вакцину, которая не прошла все испытания. У нас с вами нет реальных доказательств, что эта вакцина имеет стопроцентный положительный эффект. Более того, я не могу взять ответственность за вакцину, последствий действия которой мы не знаем. Украина прежде всего основывает свое решение на том, чтобы выбрать безопасную вакцину", – добавил президент Украины.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 20 декабря

С начала пандемии COVID-19 в мире болезнь подхватили более 76 миллионов человек. Из них по состоянию на 20 декабря выздоровели почти 43 миллиона больных. Согласно данным сайта СНБО, количество умерших от COVID-19 в мире достигло 11 686 965 человек. Активных больных COVID-19 в мире, то есть тех, которые продолжают свое лечение – примерно 31,5 миллиона человек.

Страны с наибольшим количеством больных СOVID-19

США – 17 659 719;

Индия – 10 031 223;

Бразилия – 7 213 155;

Россия – 2 281 125;

Франция – 2 517 137.

Новый штамм коронавируса в Британии: что известно

Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что в стране обнаружен новый штамм коронавируса, которым заразились более тысячи человек. Главный санитарный врач и советник британского правительства по медицине Крис Уитти отметил, что новый штамм вируса распространяется быстрее, чем уже известный вирус.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что мутация коронавируса может быть на 70% более заразной, чем прошлый штамм.

Политик добавил, что пока нет данных, что новый вид коронавируса вызывает более тяжелые формы заболевания или отличается высокой смертностью.

Нидерланды прекращают принимать рейсы из Британии

Нидерланды прекращают принимать авиарейсы из Великобритании из-за нового штамма коронавирусной инфекции.

Запрет вводится с 6:00 утра воскресенья, 20 декабря, и будет действовать предварительно до 1 января. Также нидерландские власти рассматривают возможный запрет также другого транспортного сообщения с Великобританией.

В Израиле началась массовая вакцинация против коронавируса

В воскресенье, 20 декабря, в Израиле стартовал первый этап национальной кампании по вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Вакцинацию начали делать и медицинским работникам с 20 декабря. К примеру, в больнице "Ихилов" в Тель-Авиве вакцинировали даже профессора Рони Гамза, директора больницы, которій ранее занимал должность комиссара по борьбе с коронавирусом.

В первый этап вакцинации также попадают работники психбольницы и жители домов престарелых, студенты-медики, работающие в больницах, спасатели, сотрудники скорой помощи. Остальное население Израиля получит вакцину от коронавируса на втором этапе вакцинации.



В Израиле началась массовая вакцинация против коронавируса / Фото: Getty Images

Главный инфекционист США вакцинировал Санта Клауса от COVID-19

Главный инфекционист Соединенных Штатов Энтони Фаучи заявил, что сделал прививку от коронавирусной инфекции Санта Клаусу. Теперь рождественский дедушка сможет безопасно доставить все подарки. Главный инфекционист США сообщил, что съездил на Северный полюс, где лично вакцинировал Санту.

Добавим, почтовая служба США получала письма от детей, которыее переживали, что Санта Клаус в этом году может не принести подарки. Дети отмечали, что дедушка в почтенном возрасте, а значит входит в группу риска.



Главный инфекционист США вакцинировал Санта Клауса против COVID-19 / Фото: Getty Images