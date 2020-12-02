По состоянию на 2 декабря в Украине официально сообщили о 758 264 больных коронавирусом, из них 13 141 человек заболел в течение прошлых суток. Карантин выходного дня не сработал. Мэры городов поддержали запрет новогодних ярмарок. Великобритания первой начнет массовую вакцинацию населения против коронавируса. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 2 декабря.

Новости о коронавирусе в Украине 2 декабря

За последние сутки выздоровели 13 882 пациента – это больше, чем инфицированных. В то же время в больницы госпитализировали еще 1 447 человек с коронавирусом или подозрением на наличие заболевания. Из жизни ушли 169 пациентов. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в фейсбуке, сообщает 24 канал.

Днем ранее Новости о коронавирусе 30 ноября: 100% результаты вакцины Moderna, вопрос локдауна в Украине

С начала 2020 года в Украине зарегистрировали 758 264 инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. Из них выздоровели 369 054 больных. В то же время умерли 12 717 пациентов.

Статистика распространения коронавируса в областях Украины

Киев – 74 012

Винницкая область – 17 715

Волынская область – 24 791

Днепропетровская область – 40 148

Донецкая область – 23 752

Житомирская область – 30 233

Закарпатская область – 23 646

Запорожская область – 32 555

Ивано-Франковская область – 37 546

Киевская область – 39 503

Кировоградская область – 5 506

Луганская область – 6 467

Львовская область – 47 477

Николаевская область – 19 448

Одесская область – 46 985

Полтавская область – 23 291

Ровненская область – 31 798

Сумская область – 30 354

Тернопольская область – 28 375

Харьковская область – 56 361

Херсонская область – 10 659

Хмельницкая область – 30 228

Черкасская область – 24 046

Черновицкая область – 34 150

Черниговская область – 19 218

Коронавирус в Вооруженных силах Украины: по состоянию на 2 декабря от коронавируса лечатся 3 039 военных Вооруженных сил Украины. За последние сутки болезнь обнаружили у 149 человек. На изоляции, в том числе на самоизоляции, находятся 457 военных. У 65 из них срок изоляции закончится в ближайшие трое суток

по состоянию на 2 декабря от коронавируса лечатся 3 039 военных Вооруженных сил Украины. За последние сутки болезнь обнаружили у 149 человек. На изоляции, в том числе на самоизоляции, находятся 457 военных. У 65 из них срок изоляции закончится в ближайшие трое суток Сколько медиков заболели COVID-19: за сутки коронавирусом заразились 579 медработников. В целом количество медиков, заболевших COVID-19 подошло к 40 тысячам. По меньшей мере 230 из них – умерли во время течения заболевания.

Карантин выходного дня не был эффективным

В Госпотребслужбе Киева отметили, что подобные ограничения эффективны, если динамика заболеваемости COVID-19 не слишком велика. Поэтому в ведомстве признали, что карантин выходного дня был нецелесообразным и не улучшил эпидемиологическую ситуацию в стране. Темпы распространения коронавируса, как в столице, так и по всей Украине, остались стремительными.

Ранее в Минздраве подтвердили, что продолжать карантин выходного дня не планируют.

Обратите внимание! Карантин выходного дня действовал в Украине с 14 по 30 ноября. В субботу и воскресенье работали только магазины, аптеки, банки, АЗС, почта, а также заведения, которые готовят еду на вынос.

Поддерживают ли украинцы локдаун на новогодние праздники: опрос

Количество украинцев, которые поддерживают введение в Украине жесткого карантина, увеличилось. А вот противников локдауна стало меньше. В то же время 30% опрошенных считают меры, введенные властями по борьбе с коронавирусом, слишком мягкими. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

По последним данным, 42% опрошенных поддерживают введение локдауна . Тогда как ранее этот показатель составлял лишь 36%.

. Тогда как ранее этот показатель составлял лишь 36%. В то же время количество противников уменьшилось с 61 до 55%.

Как известно, в Украине вероятно введут локдаун на период новогодних праздников. Впрочем, пока решают точные даты начала и окончания жестких ограничений.

Елок, концертов и ярмарок на Новый Год не будет: мэры городов Украины поддержали запрет

Кабмин провел опрос с руководителями регионов относительно оптимальных карантинных мер. Говорилось и об ограничениях, которые следует ввести на новогодние праздники. Такие опросы проводили среди городских глав и среди руководителей ОГА. Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль на заседании правительства 2 декабря.

Важно! Сейчас правительство нарабатывает наиболее сбалансированное решение относительно возможного усиления карантина. Согласно закону, о нем должны сообщить за 7 дней до введения таких ограничений.

Рада проголосовала за изменения относительно соцзащиты населения из-за COVID-19

Народные депутаты во втором чтении проголосовали за законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты по социальной защите населения в период карантина. Среди прочего он предусматривает предоставление помощи по частичной безработице предприятиям, независимо от замкнутости цикла их производства.

Подробно Рада проголосовала за изменения по соцзащите населения из-за COVID-19

Сколько украинцев готовы вакцинироваться от коронавируса: свежий опрос

Появились новые данные о том, сколько украинцев готовы сделать прививку против COVID-19. Интересно, что показатели сильно колеблются в зависимости от того, будет ли вакцина платной или бесплатной. Согласно результатам опроса, лишь незначительное большинство респондентов готовы вакцинироваться от коронавируса, если это будет бесплатно.

Так, 55% опрошенных украинцев готовы сделать прививку против COVID-19, если вакцину им предоставят бесплатно. В то же время заплатить за такой препарат и вакцинироваться готовы лишь 35%.

40% опрошенных не хотят иммунизироваться даже в том случае, если за это не придется платить. И если вакцина таки будет платной, то вакцинироваться отказываются 57%.

Новости о коронавирусе в мире 2 декабря

По данным СНБО Украины, в мире COVID-19 заболели более 63 миллионов человек. Впрочем, 1 482 803 пациентов, к сожалению, умерли от осложнений во время течения болезни. Продолжают лечиться от коронавирусной болезни в мире более 21 миллиона человек.

Страны с наибольшим количеством больных СOVID-19

США – 13 726 304;

Индия – 9 499 413;

Бразилия – 6 386 787;

Россия – 2 327 105;

Франция – 2 275 429.

Коронавирус в России: второй день подряд зарегистрировали максимальную смертность

За минувшие сутки в России зарегистрировали 25 345 новых больных COVID-19. Всего, по состоянию на 2 декабря РФ сообщила о 2 347 401 пациенте с выявленным вирусом SARS-CoV-2. Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировали в Москве (+5191 человек), Петербурге (+3684), Московской (+1148) и Нижегородской (+473) областях.

Сотни тысяч моряков застряли на судах из-за COVID-19

Около 400 тысяч моряков застряли в море на своих судах, поскольку не могут вернуться домой из-за карантинных ограничений. В ООН призвали страны оказать помощь членам экипажей. К слову, Украина входит в первые 5 стран мира, которые предоставляют свои экипажи для коммерческих судов.

Великобритания первой начинает массовую вакцинацию против коронавируса

Великобритания одобрила использование вакцины против коронавируса от Pfizer и BioNTech. Таким образом она стала первой страной, в которой начнется иммунизация против COVID-19 среди населения.

Министерство здравоохранения страны заявило, что препарат соответствует строгим стандартам безопасности, качества и эффективности. Использование вакцины начнется уже на следующей неделе, в то же время люди из приоритетных групп могут сделать прививку уже в ближайшие дни.

Что надо знать о вакцинах Pfizer и BioNTech: Эффективность вакцины составляет до 95%, а для пожилых людей – 94%.

Это двухкомпонентный препарат. Вторую дозу вводят на 28 день после первой вакцинации.

Особенность этой вакцины в том, что она содержит РНК вируса, в которой закодирован участок одного из генов SARS-CoV-2. РНК проникает клетки, после чего они нарабатывают вирусный белок, чтобы организм формировал иммунитет.

Исследования о коронавирусе

Какие пациенты с COVID-19 является самыми заразными

Инфекционисты из Турции провели собственное исследование и назвали категорию пациентов с COVID-19 с самой высокой вирусной нагрузкой. Результаты работы оказались непредсказуемыми.

Результаты исследования показывают, что у бессимптомных пациентов выше вирусная нагрузка. Работа инфекционистов из городской больницы Анкары (Турция) при Университете имени Йилдирима опубликована в журнале Infection.