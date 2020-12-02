Новости о коронавирусе 2 декабря: Украина отменила карантин выходного дня, вакцинация в Британии
По состоянию на 2 декабря в Украине официально сообщили о 758 264 больных коронавирусом, из них 13 141 человек заболел в течение прошлых суток. Карантин выходного дня не сработал. Мэры городов поддержали запрет новогодних ярмарок. Великобритания первой начнет массовую вакцинацию населения против коронавируса. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 2 декабря.
Новости о коронавирусе в Украине 2 декабря
За последние сутки выздоровели 13 882 пациента – это больше, чем инфицированных. В то же время в больницы госпитализировали еще 1 447 человек с коронавирусом или подозрением на наличие заболевания. Из жизни ушли 169 пациентов. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в фейсбуке, сообщает 24 канал.
Днем ранее Новости о коронавирусе 30 ноября: 100% результаты вакцины Moderna, вопрос локдауна в Украине
С начала 2020 года в Украине зарегистрировали 758 264 инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. Из них выздоровели 369 054 больных. В то же время умерли 12 717 пациентов.
Статистика распространения коронавируса в областях Украины
- Киев – 74 012
- Винницкая область – 17 715
- Волынская область – 24 791
- Днепропетровская область – 40 148
- Донецкая область – 23 752
- Житомирская область – 30 233
- Закарпатская область – 23 646
- Запорожская область – 32 555
- Ивано-Франковская область – 37 546
- Киевская область – 39 503
- Кировоградская область – 5 506
- Луганская область – 6 467
- Львовская область – 47 477
- Николаевская область – 19 448
- Одесская область – 46 985
- Полтавская область – 23 291
- Ровненская область – 31 798
- Сумская область – 30 354
- Тернопольская область – 28 375
- Харьковская область – 56 361
- Херсонская область – 10 659
- Хмельницкая область – 30 228
- Черкасская область – 24 046
- Черновицкая область – 34 150
- Черниговская область – 19 218
- Коронавирус в Вооруженных силах Украины: по состоянию на 2 декабря от коронавируса лечатся 3 039 военных Вооруженных сил Украины. За последние сутки болезнь обнаружили у 149 человек. На изоляции, в том числе на самоизоляции, находятся 457 военных. У 65 из них срок изоляции закончится в ближайшие трое суток
- Сколько медиков заболели COVID-19: за сутки коронавирусом заразились 579 медработников. В целом количество медиков, заболевших COVID-19 подошло к 40 тысячам. По меньшей мере 230 из них – умерли во время течения заболевания.
Карантин выходного дня не был эффективным
В Госпотребслужбе Киева отметили, что подобные ограничения эффективны, если динамика заболеваемости COVID-19 не слишком велика. Поэтому в ведомстве признали, что карантин выходного дня был нецелесообразным и не улучшил эпидемиологическую ситуацию в стране. Темпы распространения коронавируса, как в столице, так и по всей Украине, остались стремительными.
Ранее в Минздраве подтвердили, что продолжать карантин выходного дня не планируют.
Поддерживают ли украинцы локдаун на новогодние праздники: опрос
Количество украинцев, которые поддерживают введение в Украине жесткого карантина, увеличилось. А вот противников локдауна стало меньше. В то же время 30% опрошенных считают меры, введенные властями по борьбе с коронавирусом, слишком мягкими. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".
- По последним данным, 42% опрошенных поддерживают введение локдауна. Тогда как ранее этот показатель составлял лишь 36%.
- В то же время количество противников уменьшилось с 61 до 55%.
Как известно, в Украине вероятно введут локдаун на период новогодних праздников. Впрочем, пока решают точные даты начала и окончания жестких ограничений.
Елок, концертов и ярмарок на Новый Год не будет: мэры городов Украины поддержали запрет
Кабмин провел опрос с руководителями регионов относительно оптимальных карантинных мер. Говорилось и об ограничениях, которые следует ввести на новогодние праздники. Такие опросы проводили среди городских глав и среди руководителей ОГА. Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль на заседании правительства 2 декабря.
Рада проголосовала за изменения относительно соцзащиты населения из-за COVID-19
Народные депутаты во втором чтении проголосовали за законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты по социальной защите населения в период карантина. Среди прочего он предусматривает предоставление помощи по частичной безработице предприятиям, независимо от замкнутости цикла их производства.
Подробно Рада проголосовала за изменения по соцзащите населения из-за COVID-19
Сколько украинцев готовы вакцинироваться от коронавируса: свежий опрос
Появились новые данные о том, сколько украинцев готовы сделать прививку против COVID-19. Интересно, что показатели сильно колеблются в зависимости от того, будет ли вакцина платной или бесплатной. Согласно результатам опроса, лишь незначительное большинство респондентов готовы вакцинироваться от коронавируса, если это будет бесплатно.
- Так, 55% опрошенных украинцев готовы сделать прививку против COVID-19, если вакцину им предоставят бесплатно. В то же время заплатить за такой препарат и вакцинироваться готовы лишь 35%.
- 40% опрошенных не хотят иммунизироваться даже в том случае, если за это не придется платить. И если вакцина таки будет платной, то вакцинироваться отказываются 57%.
Новости о коронавирусе в мире 2 декабря
По данным СНБО Украины, в мире COVID-19 заболели более 63 миллионов человек. Впрочем, 1 482 803 пациентов, к сожалению, умерли от осложнений во время течения болезни. Продолжают лечиться от коронавирусной болезни в мире более 21 миллиона человек.
Страны с наибольшим количеством больных СOVID-19
- США – 13 726 304;
- Индия – 9 499 413;
- Бразилия – 6 386 787;
- Россия – 2 327 105;
- Франция – 2 275 429.
Коронавирус в России: второй день подряд зарегистрировали максимальную смертность
За минувшие сутки в России зарегистрировали 25 345 новых больных COVID-19. Всего, по состоянию на 2 декабря РФ сообщила о 2 347 401 пациенте с выявленным вирусом SARS-CoV-2. Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировали в Москве (+5191 человек), Петербурге (+3684), Московской (+1148) и Нижегородской (+473) областях.
Сотни тысяч моряков застряли на судах из-за COVID-19
Около 400 тысяч моряков застряли в море на своих судах, поскольку не могут вернуться домой из-за карантинных ограничений. В ООН призвали страны оказать помощь членам экипажей. К слову, Украина входит в первые 5 стран мира, которые предоставляют свои экипажи для коммерческих судов.
Великобритания первой начинает массовую вакцинацию против коронавируса
Великобритания одобрила использование вакцины против коронавируса от Pfizer и BioNTech. Таким образом она стала первой страной, в которой начнется иммунизация против COVID-19 среди населения.
Министерство здравоохранения страны заявило, что препарат соответствует строгим стандартам безопасности, качества и эффективности. Использование вакцины начнется уже на следующей неделе, в то же время люди из приоритетных групп могут сделать прививку уже в ближайшие дни.
Исследования о коронавирусе
Какие пациенты с COVID-19 является самыми заразными
Инфекционисты из Турции провели собственное исследование и назвали категорию пациентов с COVID-19 с самой высокой вирусной нагрузкой. Результаты работы оказались непредсказуемыми.
Результаты исследования показывают, что у бессимптомных пациентов выше вирусная нагрузка. Работа инфекционистов из городской больницы Анкары (Турция) при Университете имени Йилдирима опубликована в журнале Infection.
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