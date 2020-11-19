Новости о коронавирусе 19 ноября: цена вакцины в Украине, исследования о вечном иммунитете
Опять максимум в Украине – суточный прирост инфицированных COVID-19 приблизился к 14 тысячам. Количество госпитализированных пациентов значительно выросло, по официальным данным в 4 областях загруженность больниц более 70%. В мире количество больных COVID-19 достигло 56 млн. Ученые сделали 2 важных открытия по формированию иммунитета. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 19 ноября.
Новости о коронавирусе в Украины 19 ноября
В Украине подтвердили рекордные 13 357 больных COVID-19, из них 539 детей. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев, Днепропетровской, Киевской, Запорожской и Черкасской областях, сообщает 24 канал.
Днем ранее Медицинский коллапс в Одессе, недостаток кислорода, вакцина от Pfizer
За минувшие сутки от осложнений болезни умерли 257 пациентов, зато выздоровели от COVID-19 – 7400 жителей Украины.
Статистика заболевания в регионах
- город Киев – 55 203
- Винницкая область – 14 532
- Волынская область – 20 150
- Днепропетровская область – 25 028
- Донецкая область – 18 790
- Житомирская область – 24 542
- Закарпатская область – 20 463
- Запорожская область – 21 481
- Ивано-Франковская область – 30 091
- Киевская область – 27 347
- Кировоградская область – 3 931
- Луганская область – 5 385
- Львовская область – 39 229
- Николаевская область – 13 769
- Одесская область – 35 440
- Полтавская область – 16 935
- Ровненская область – 26 442
- Сумская область – 20 124
- Тернопольская область – 24 552
- Харьковская область – 49 618
- Херсонская область – 7 946
- Хмельницкая область – 24 485
- Черкасская область – 15 759
- Черновицкая область – 29 612
- Черниговская область – 12 656
- Сколько медиков заболели коронавирусом в Украине: со вчерашнего дня заразились 673 медработника. Всего COVID-19 заболели более 30 тысяч украинских медиков, по меньшей мере 220 из которых умерли.
- Ситуация с COVID-19 в Вооруженных силах Украины: активных больных 2 525 военнослужащих, выздоровели – 5 839 больных. К сожалению, 25 военнослужащих умерли от осложнений болезни. На протяжении прошедших суток заразились 202 военных.
Ситуация с загруженностью коек для больных COVID-19
По данным Минздрава, по состоянию на 18 ноября в стране заняты 52,8% таких коек, днем ранее этот процент составлял 53,7%.
Где наблюдается наилучшая ситуация с койками:
- В Херсонской области (19%),
- Тернопольской (40%),
- Луганской (43,8%),
- Кировоградской (44,4%),
- Одесской (46,6%),
- Волынской (48,5%),
- Днепропетровской (48,8%).
Где наихудшая ситуация с койками:
- Черкасская область (72,3%),
- Полтавская (71,9%),
- Запорожская (60,5%),
- Закарпатская (60,2%).
Цена вакцины против коронавируса в Украине
В Министерстве здравоохранения сообщили, что стоимость одной дозы вакцины от коронавирусной инфекции для украинцев составит 7 долларов. Полноценное прививки, две дозы – 14 долларов.
Бесплатно вакцину смогут получить 20% населения Украины. В частности благодаря Глобальному механизму по доступу к вакцинам от COVID-19 COVAX бесплатно предоставят 8 миллионов доз.
Кроме того, в проект бюджета на 2021 год заложено более 2 миллиардов гривен на закупку вакцины.
Новости о коронавирусе в мире 19 ноября
По данным Аппарата СНБО Украины, в мире COVID-19 заболели более 56 миллионов человек, из них выздоровели около 36 миллионов. Впрочем, 1 351 055 пациентов, к сожалению, умерли от осложнений во время течения болезни. Продолжают лечиться от коронавирусной болезни в мире около 19 миллионов человек.
Страны с наибольшим количеством больных СOVID-19
- США – 11 530 345;
- Индия – 8 958 483;
- Бразилия – 5 945 849;
- Франция – 2 115 717;
- Россия – 1 998 966.
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Иммунитет к COVID-19 может длиться годами: новое исследование
Ученые ведущих американских лабораторий исследовали несколько важных составляющих иммунного ответа в образцах крови переболевших COVID-19 пациентов и обнаружили, что у большинства есть все шансы никогда не заразиться коронавирусом повторно.
Авторы исследования выяснили, что у большинства участников антитела сохранялись в течение первых шести месяцев с тенденцией к снижению концентрации, причем их уровень у разных людей отличался иногда в 200 раз.
Количество Т-клеток уменьшалось медленно, в то время, как количество В-лимфоцитов только увеличивалось со временем, и это стало большим открытием для ученых.
Ученые сделали вывод, что это говорит о том, что иммунитет к коронавирусу может длиться годами, надежно защищая от повторного заражения.
У женщин дольше сохраняются антитела к коронавирусу, чем у мужчин
Исследователи проверили уровень антител у участников с помощью трех различных тестов два раза в 172 дня. Самый высокий уровень при первом анализе обнаружили в образцах крови мужчин 50 лет и пациентов с лишним весом. При повторном анализе ученые обнаружили, что у мужчин уровень антител, в том числе нейтрализующих белков, снизился значительно больше, чем у женщин независимо от возраста и веса.
Ученые отметили, что в острой фазе заболевания титр антител у мужчин выше, но снижается гораздо быстрее, а у женщин он остается достаточно стабильным.
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