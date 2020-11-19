Опять максимум в Украине – суточный прирост инфицированных COVID-19 приблизился к 14 тысячам. Количество госпитализированных пациентов значительно выросло, по официальным данным в 4 областях загруженность больниц более 70%. В мире количество больных COVID-19 достигло 56 млн. Ученые сделали 2 важных открытия по формированию иммунитета. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 19 ноября.

Новости о коронавирусе в Украины 19 ноября

В Украине подтвердили рекордные 13 357 больных COVID-19, из них 539 детей. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев, Днепропетровской, Киевской, Запорожской и Черкасской областях, сообщает 24 канал.

Днем ранее Медицинский коллапс в Одессе, недостаток кислорода, вакцина от Pfizer

За минувшие сутки от осложнений болезни умерли 257 пациентов, зато выздоровели от COVID-19 – 7400 жителей Украины.

Всего с начала пандемии в Украине заболели 583 510 человек. Из них по состоянию на 19 ноября выздоровели 266 479 человек, умерли 10 369 человек.

Статистика заболевания в регионах

город Киев – 55 203

Винницкая область – 14 532

Волынская область – 20 150

Днепропетровская область – 25 028

Донецкая область – 18 790

Житомирская область – 24 542

Закарпатская область – 20 463

Запорожская область – 21 481

Ивано-Франковская область – 30 091

Киевская область – 27 347

Кировоградская область – 3 931

Луганская область – 5 385

Львовская область – 39 229

Николаевская область – 13 769

Одесская область – 35 440

Полтавская область – 16 935

Ровненская область – 26 442

Сумская область – 20 124

Тернопольская область – 24 552

Харьковская область – 49 618

Херсонская область – 7 946

Хмельницкая область – 24 485

Черкасская область – 15 759

Черновицкая область – 29 612

Черниговская область – 12 656

Сколько медиков заболели коронавирусом в Украине : со вчерашнего дня заразились 673 медработника. Всего COVID-19 заболели более 30 тысяч украинских медиков, по меньшей мере 220 из которых умерли.

: со вчерашнего дня заразились 673 медработника. Всего COVID-19 заболели более 30 тысяч украинских медиков, по меньшей мере 220 из которых умерли. Ситуация с COVID-19 в Вооруженных силах Украины: активных больных 2 525 военнослужащих, выздоровели – 5 839 больных. К сожалению, 25 военнослужащих умерли от осложнений болезни. На протяжении прошедших суток заразились 202 военных.

Ситуация с загруженностью коек для больных COVID-19

По данным Минздрава, по состоянию на 18 ноября в стране заняты 52,8% таких коек, днем ​​ранее этот процент составлял 53,7%.

Где наблюдается наилучшая ситуация с койками:

В Херсонской области (19%),

Тернопольской (40%),

Луганской (43,8%),

Кировоградской (44,4%),

Одесской (46,6%),

Волынской (48,5%),

Днепропетровской (48,8%).

Где наихудшая ситуация с койками:

Черкасская область (72,3%),

Полтавская (71,9%),

Запорожская (60,5%),

Закарпатская (60,2%).

В Киеве заняты 53,2% коек, на Львовщине – 55,2%. Всего по стране введены уже 52 311 больничных коек для пациентов с COVID-19.

Цена вакцины против коронавируса в Украине

В Министерстве здравоохранения сообщили, что стоимость одной дозы вакцины от коронавирусной инфекции для украинцев составит 7 долларов. Полноценное прививки, две дозы – 14 долларов.

Бесплатно вакцину смогут получить 20% населения Украины. В частности благодаря Глобальному механизму по доступу к вакцинам от COVID-19 COVAX бесплатно предоставят 8 миллионов доз.

Кроме того, в проект бюджета на 2021 год заложено более 2 миллиардов гривен на закупку вакцины.

Новости о коронавирусе в мире 19 ноября

По данным Аппарата СНБО Украины, в мире COVID-19 заболели более 56 миллионов человек, из них выздоровели около 36 миллионов. Впрочем, 1 351 055 пациентов, к сожалению, умерли от осложнений во время течения болезни. Продолжают лечиться от коронавирусной болезни в мире около 19 миллионов человек.

Страны с наибольшим количеством больных СOVID-19

США – 11 530 345;

Индия – 8 958 483;

Бразилия – 5 945 849;

Франция – 2 115 717;

Россия – 1 998 966.

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Иммунитет к COVID-19 может длиться годами: новое исследование

Ученые ведущих американских лабораторий исследовали несколько важных составляющих иммунного ответа в образцах крови переболевших COVID-19 пациентов и обнаружили, что у большинства есть все шансы никогда не заразиться коронавирусом повторно.

Авторы исследования выяснили, что у большинства участников антитела сохранялись в течение первых шести месяцев с тенденцией к снижению концентрации, причем их уровень у разных людей отличался иногда в 200 раз.

Количество Т-клеток уменьшалось медленно, в то время, как количество В-лимфоцитов только увеличивалось со временем, и это стало большим открытием для ученых.

Ученые сделали вывод, что это говорит о том, что иммунитет к коронавирусу может длиться годами, надежно защищая от повторного заражения.

У женщин дольше сохраняются антитела к коронавирусу, чем у мужчин

Исследователи проверили уровень антител у участников с помощью трех различных тестов два раза в 172 дня. Самый высокий уровень при первом анализе обнаружили в образцах крови мужчин 50 лет и пациентов с лишним весом. При повторном анализе ученые обнаружили, что у мужчин уровень антител, в том числе нейтрализующих белков, снизился значительно больше, чем у женщин независимо от возраста и веса.

Ученые отметили, что в острой фазе заболевания титр антител у мужчин выше, но снижается гораздо быстрее, а у женщин он остается достаточно стабильным.