За минувшие сутки в Украине заявили о 11 742 новых случаях заражения коронавирусом. Минздрав обновил алгоритмы тестирования на COVID-19. Теперь семейные врачи смогут проводить тест на антиген у пациентов. В ЮАР сообщили о мутации вируса. В Швейцарии разрешили использовать вакцину производства Pfizer Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 19 декабря.

Новости о коронавирусе в Украине 19 декабря

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Статистика распространения COVID-19

За прошедшие сутки в Украине подтвердили 11 742 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Среди новых заболевших – 547 детей и 481 медработник.

Всего с начала пандемии коронавируса заболели 956 123 украинца. 574 536 человек выздоровели, за минувшие сутки – 13 314. К сожалению, министр сообщил еще о 213 новых летальных случаев от осложнений, вызванных COVID-19. В общем от коронавируса умерло 16 469 человек.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев – 99 694 случая;

Винницкая область – 20 781 случай;

Волынская область – 30 197 случаев;

Днепропетровская область – 52 068 случаев;

Донецкая область – 31 929 случаев;

Житомирская область – 36 061 случай;

Закарпатская область – 27 003 случая;

Запорожская область – 46 544 случая;

Ивано-Франковская область – 41 798 случаев;

Киевская область – 52 415 случаев;

Кировоградская область – 7 707 случаев;

Луганская область – 8 640 случаев;

Львовская область – 56 442 случая;

Николаевская область – 26 260 случаев;

Одесская область – 63 124 случая;

Полтавская область – 31 433 случая;

Ровненская область – 38 315 случаев;

Сумская область – 37 612 случаев;

Тернопольская область – 32 235 случаев;

Харьковская область – 64 792 случая;

Херсонская область – 15 449 случаев;

Хмельницкая область – 36 360 случаев;

Черкасская область – 34 451 случай;

Черновицкая область – 37 949 случаев;

Черниговская область – 26 864 случая.

Коронавирус в ВСУ

В Вооруженных силах Украины COVID-19 болеют 3 032 человек. За последние сутки недуг подтвердили еще в 165 военных. Всего за время эпидемии выздоровели 9 834 человека, к сожалению, умерли – 35.

На изоляции, в том числе и самоизоляции, находятся 338 человек. Кроме того, у 63 военных изоляция заканчивается в ближайшие 3 суток. За сутки 18 декабря COVID-19 подтвердили в 165 человек.

Чехия передала Украине средства защиты от коронавируса

В рамках гуманитарной помощи со стороны Чехии Украина получила средства индивидуальной защиты для противодействия коронавирусной инфекции COVID-19 на 195 тысяч евро. Так, Украина получила 99 тысяч хирургических масок, 5 тысяч защитных костюмов и 10 тысяч бахил.

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Ситуация с коронавирусом в Крыму

В оккупированном Крыму за сутки 18 декабря коронавирус обнаружили у 354 человек. В целом оккупационная власть насчитала более 26 тысяч больных COVID-19 на полуострове. В течение 18 декабря от коронавируса на полуострове выздоровели 380 человек, за весь период пандемии – 16,3 тысячи. Среди новых больных 21 человек переносит COVID-19 бессимптомно.

Семейные врачи смогут проводить тест

Семейных врачей обеспечат быстрыми тестами на антиген к коронавирусу для диагностирования COVID-19. Тест делают за 15 минут людям с вышеуказанными симптомами, контактным лицам, или людям, возвращающимся из-за рубежа, и пациентам, подлежащим плановым госпитализациям.

"Еще одно. Положительный результат теста на определение антигена в некоторых случаях должен быть подтвержден ПЦР. Не нуждается, если есть симптомы COVID-19. Если человек не имеет симптомов, был контактным, если будет положительный тест, то надо еще сделать ПЦР", – пояснил Степанов.

Он добавил, что до 23 декабря должен быть решен вопрос о присутствии теста на антиген у семейных врачей.

Сколько тестов на антиген есть в Украине

В Украине уже получено 260 тысяч быстрых тестов. Степанов рассказал, что в следующую среду доставят еще 1,5 миллиона тестов.

"Уже получено более 260 тысяч быстрых тестов, которые введены в Украине и были отправлены по регионам страны", – сказал он.



Симптомы коронавируса / инфографика 24 Канала

Новости о коронавирусе в мире 19 декабря

С начала пандемии COVID-19 в мире болезнь подхватили более 75 миллионов человек. Из них по состоянию на 19 декабря выздоровели более 42 миллиона больных. Согласно данным сайта СНБО, количество умерших от COVID-19 в мире достигло 1 677 102 человек. Активных больных COVID-19 в мире, то есть тех, которые продолжают свое лечение, – более 31 миллиона человек.

Страны с наибольшим количеством больных СOVID-19

США – 17 466 837;

Индия – 10 004 599;

Бразилия – 7 162 978;

Россия – 2 792 615;

Франция – 2 499 737.

В Казахстане 3 тысячи добровольцев начали вакцинировать от COVID-19

В Казахстане начали вакцинировать от COVID-19 3 тысячи добровольцев. Медики используют отечественную вакцину "QazCovid-in".

Научно-исследовательский институт уже провел 1 и 2 фазы клинических испытаний вакцины. Теперь Казахстан начал 3 фазу, которая станет последней. Для ее проведения допустят 10 тысяч доз вакцины и провакцинируют 3 тысячи добровольцев. На сайте премьер-министра заверили, что предварительные результаты исследований продемонстрировали высокую безопасность, иммуногенность и эффективность вакцины на уровне 96%.

В Швейцарии разрешили использовать вакцину от COVID-19 производства Pfizer

Швейцарский регулирующий орган по лекарственным средствам Swissmedic разрешил использование вакцины производства Pfizer / BioNTech. Swissmedic получила заявку на одобрение вакцины еще 2 месяца назад. Вакцина Pfizer/BioNTech имеет высокий уровень эффективности.

Согласно данным, оцененными Швейцарским агентством терапевтических продуктов, защита от коронавируса через 7 дней после второй вакцинации составляет более 90%.

В ЮАР обнаружили новый опасный штамм коронавируса

В Южной Африке обнаружили новый вид коронавируса, который вызвал вторую волну заражений COVID-19 в стране. Новый штамм коронавируса назвали "вариант 501. V2". В ВОЗ заявили, что находятся в контакте с властями ЮАР в отношении нового штамма вируса, и добавили, что его поведение не отличается от уже известного коронавируса.

"Мы работаем с ними вместе с нашей рабочей группой, которая занимается эволюцией вируса SARS-COV-2. Они выращивают вирус у себя в стране и мы сотрудничаем с учеными в попытке выявить любые изменения в поведении вируса в аспекте распространения", – сказала эпидемиолог ВОЗ Мария Ван Керхове во время пресс-конференции в Женеве.