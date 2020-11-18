В Украине обнаружили 570 153 больных коронавирусом. В Одессе уже коллапс медицинской системы. Сейчас стало известно о проблемах с кислородом и в столичной больнице. В России за сутки умерло рекордное количество пациентов. В США одобрили первый тест на COVID-19, который можно сделать дома самостоятельно. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 18 ноября.

Новости о коронавирусе в Украине 18 ноября

В Украине на коронавирус заболели еще 12 496 человек. Среди них 535 детей и 529 медработников. Больше всего больных обнаружили в Киеве, Днепропетровской, Черкасской, Киевской и Запорожской областях, сообщает 24 канал.

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По данным Минздрава, в течение минувших суток от осложнений умерли 256 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус, зато выздоровели 8 096 человек. В госпитализации нуждались 1 668 пациентов.

За этот период лаборатории осуществили 73 064 тестирования на коронавирусную болезнь. Из них методом ПЦР – 42 379, методом ИФА – 30 685.

Общая статистика: С начала пандемии в стране коронавирус подтвердили в 570 153 человек. Из них выздоровели 8 096 пациентов. Впрочем, к сожалению, умерли в результате осложнений 10 112 больных.



Всего в Украине провели 4 022 283 ПЦР-теста на выявление коронавируса.

Статистика распространения коронавируса в областях

Киев – 53 855;

Винницкая область – 14 306;

Волынская область – 19 648;

Днепропетровская область – 23 900;

Донецкая область – 18 257;

Житомирская область – 23 988;

Закарпатская область – 20 146;

Запорожская область – 20 733;

Ивано-Франковская область – 29 542;

Киевская область – 26 561;

Кировоградская область – 3 818;

Луганская область – 5 286;

Львовская область – 38 577;

Николаевская область – 13 394;

Одесская область – 34 806;

Полтавская область – 16 418;

Ровненская область – 25 904;

Сумская область – 19 514;

Тернопольская область – 24 242;

Харьковская область – 49 067;

Херсонская область – 7 624;

Хмельницкая область – 23 952;

Черкасская область – 15 033;

Черновицкая область – 29 126;

Черниговская область – 12 456.

Количество смертей от коронавируса в областях Украины

Киев – 1 013 (+23)

Винницкая область – 245 (+3)

Волынская область – 379 (+9);

Днепропетровская область – 619 (+19);

Донецкая область – 275 (+8);

Житомирская область – 410 (+17)

Закарпатская область – 282 (+8);

Запорожская область – 200 (+24);

Ивано-Франковская область – 536 (+7)

Киевская область – 586 (+15);

Кировоградская область – 128 (+3)

Луганская область – 130 (+1)

Львовская область – 1 094 (+13)

Николаевская область – 254 (+9);

Одесская область – 480 (+9);

Полтавская область – 341 (+22)

Ровненская область – 329 (+2)

Сумская область – 283 (+15);

Тернопольская область – 324 (+6);

Харьковская область – 663 (+14)

Херсонская область – 159 (+10);

Хмельницкая область – 374 (+8);

Черкасская область – 149 (+3)

Черновицкая область – 572 (+7)

Черниговская область – 90 (+1).

Сколько медиков заболели на коронавирус: в Украине от вчера заразились 529 медработников. Всего на COVID-19 заболели более 30 тысяч украинских медиков, по меньшей мере 212 из которых умерли.

в Украине от вчера заразились 529 медработников. Всего на COVID-19 заболели более 30 тысяч украинских медиков, по меньшей мере 212 из которых умерли. Ситуация с COVID-19 в Вооруженных силах Украины: по состоянию на 18 ноября в рядах ВСУ болеют 2 443 человека, выздоровели – 5 719 больных. К сожалению, 25 военнослужащих умерли от осложнений болезни. За прошедшие сутки было выявлено 148 новых больных среди работников и военных Вооруженных сил Украины.

Умер от коронавируса, отдав свой кислород сыну: волонтер заявила о нехватке кислорода

В украинских больницах проблемы с наличием медицинского кислорода. В одной из больниц Киева отец умер, отдав свой кислород больному коронавирусом сыну. Каждому из них давали всего 15 минут кислорода в день. Волонтер обратилась к властям с просьбой немедленно обеспечить больницы всем необходимым, чтобы уменьшить количество смертей от коронавируса.

Больные умирают, не дождавшись теста: в Одессе уже коллапс медицинской системы

В Одессе медицинская система не выдерживает нагрузки, коллапс начался с середины сентября. Мест в больницах критически не хватает. И если еще в начале октября в больницу госпитализировали только с серьезным поражением легких, то теперь мест нет даже по знакомству. Последние 5 дней в одесские больницы не принимают людей с сатурацией выше 80%. А это уже реанимация. С 10 пациентов тестов ПЦР нет у 8. Несмотря на полную клиническую картину, в статистику они не попадают. Бывает такое, что люди умирают, так и не дождавшись своего теста.

В сентябре пациенты сражались за кислород, вырывая маску друг у друга. На всех не хватало концентраторов. Теперь проблему с поставками кислорода якобы решили, но до сих пор нет отлаженного разведения по больницам, а концентраторы будут только в середине декабря.

Главу департамента Нацполиции уволили после скандала с нарушением карантина

Ивана Наумова 18 ноября уволили с должности начальника департамента управления имуществом Нацполиции. Все из-за скандала, связанного с работой клуба сына Наумова во время карантина. Накануне журналисты Bihus.Info выяснили, что элитный клуб отдыха NAVY на карантин 14 ноября не закрывался. Так, в заведение приезжали клиенты. В то же время никаких проверок клуба не проводили.

Ситуация с коронавирусом в Киеве: сколько школ и садиков закрыли на карантин

По состоянию на среду, 18 ноября, в Киеве закрыты на карантин семь школ (вероятно, по одной школе в Подольском, Оболонском и Святошинском районах и по две школы в Голосеевском и Деснянском районах) из-за обнаружения коронавируса у учителей. На дистанционном обучении находятся 854 класса в 256 школах столицы. В детских садах, где обнаружили коронавирус, временно закрыли 158 групп в почти 121 учреждении. Полностью закрыты на карантин 6 садиков в столице. Наполненность детей этих заведениях в настоящее время составляет более 51%.

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Новости о коронавирусе в мире 18 ноября

По данным Аппарата СНБО Украины, в мире COVID-19 заболели более 55 миллионов человек. Более 35 миллионов из них уже выздоровели. Впрочем, 1 349 325 пациентов, к сожалению, умерли от осложнений во время течения коронавируса. Продолжают лечиться от коронавирусной болезни в мире около 18 миллионов человек.

Страны с наибольшим количеством больных СOVID-19

США – 11 360 128; Индия – 8 912 907; Бразилия – 5 911 758; Франция – 2 087 183; Россия – 1 991 998.

COVID-19 в России: 18 ноября зафиксировали рекордную суточную смертность

За минувшие сутки в России зарегистрировали 20 985 новых больных COVID-19 и 456 в результате болезни. Это самая высокая смертность за все время пандемии. Всего с момента начала пандемии в России умерли 34 387 больных коронавирусом. Заметим, что в российской статистике заболеваемости коронавирусом есть неточности, поскольку там учитывают и оккупированный украинский Крым.

Исследования коронавируса и разработки

Витамин D и коронавирус: облегчает ли добавка течение заболевания

Большая доза витамина D3 никак не снизила риски смертности в случае коронавируса и не облегчила течение заболевания среди "трудных" пациентов. Целесообразность применения витамина D у пациентов с легким течением коронавируса еще предстоит детально изучить. В общем, в выводах исследования указали, что связи между приемом добавки и облегчением симптомов коронавируса нет.

В США одобрили первый тест на COVID-19, который можно сделать дома самостоятельно

Американское Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами (FDA) дало экстренное разрешение на применение первого экспресс-теста на COVID-19. Его результат можно получить в течение получаса. Производитель теста, компания Lucira, предусматривает, что его цена будет не больше 50 долларов. Для проведения теста человек должен у себя взять мазок из носа. Анализ основан на выявлении генетического материала вируса, это ПЦР-тест. FDA разрешило использование нового теста для пациентов, у которых подтвержден или подозревается COVID-19. Его точность для диагностики инфекции у бессимптомных пациентов неизвестна. Купить тест можно по рецепту врача.