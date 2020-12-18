Стало известно, когда украинцев будут вакцинировать от коронавируса. Украинцы, которые живут в Польше, могут бесплатно вакцинироваться от COVID-19. Лаборантам, которые тестируют COVID-19, назначили выплаты. Цены на вакцины случайно опубликовало правительство Бельгии. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 18 декабря.

Коронавирус в Украине 18 декабря

За минувшие сутки коронавирус обнаружили в 12 630 человек. Среди новых заболевших – 620 детей и 552 медработника, сообщает 24 канал.

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В госпитализации нуждались 2 904 больных или людей с подозрением на COVID-19. От осложнений болезни со вчерашнего дня умерли 260 пациентов. Зато выздоровели – 12 866 больных.

Что касается тестирований, то в течение минувших суток украинские лаборатории осуществили 68 759 тестирований на коронавирус, в частности методом ПЦР – 42 340, а методом ИФА – 26 419.

По состоянию на 18 декабря в Украине заболел коронавирусом 944 381 человек, из них 561 222 больных уже выздоровели. Однако умерли от осложненного течения болезни 16 256 пациентов.



С начала пандемии в Украине провели 5 209 462 ПЦР-тестов на выявление COVID-19.

Статистика коронавируса в областях Украины:

Киев – 98 330 инфицированных;

Винницкая область – 20 578 инфицированных;

Волынская область – 29 817 инфицированных;

Днепропетровская область – 51 401 инфицированный;

Донецкая область – 31 449 инфицированных;

Житомирская область – 35 662 инфицированных;

Закарпатская область – 26 855 инфицированных;

Запорожская область – 45 715 инфицированных;

Ивано-Франковская область – 41 644 инфицированных;

Киевская область – 51 588 инфицированных;

Кировоградская область – 7 621 инфицированный;

Луганская область – 8 533 случая;

Львовская область – 55 860 инфицированных;

Николаевская область – 25 826 инфицированных;

Одесская область – 61 963 инфицированных;

Полтавская область – 31 097 инфицированных;

Ровненская область – 37 840 инфицированных;

Сумская область – 37 157 инфицированных;

Тернопольская область – 32 089 инфицированных;

Харьковская область – 64 237 инфицированных;

Херсонская область – 15 151 инфицированный;

Хмельницкая область – 36 027 инфицированных;

Черкасская область – 33 837 инфицированных;

Черновицкая область – 37 695 инфицированных;

Черниговская область – 26 409 инфицированных.

Коронавирус в Вооруженных силах Украины : по состоянию на 18 декабря в рядах ВСУ болеют 3178 человек. С начала пандемии выздоровели 9 523 военных, умерли – 35. На изоляции и самоизоляции находятся 323 военнослужащих. За прошедшие сутки зарегистрировали 89 новых инфицированных.

: по состоянию на 18 декабря в рядах ВСУ болеют 3178 человек. С начала пандемии выздоровели 9 523 военных, умерли – 35. На изоляции и самоизоляции находятся 323 военнослужащих. За прошедшие сутки зарегистрировали 89 новых инфицированных. Сколько медиков заболели COVID-19: на протяжении прошлых суток болезнь обнаружили в 522 медработников. Всего COVID-19 в Украине заболели 47 916 медиков. По меньшей мере 411 из них умерли во время течения заболевания, но более 32 тысяч – выздоровели.

План вакцинации украинцев против коронавируса: Шмыгаль рассказал детали

Кабинет министров в ближайшее время одобрит Национальный план вакцинации от COVID-19. Он предусматривает иммунизацию 50% населения Украины. Вакцинировать украинцев от коронавируса планируют на базе действующих кабинетов прививок. По состоянию на декабрь их более 11 тысяч. Врачам планируют делать прививки уже в феврале. Премьер подчеркнул, что закупить вакцину для всех одновременно невозможно, поэтому были определены приоритетные группы.

Шмыгаль рассказал, когда украинцев будут вакцинировать от коронавируса

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что первую партию вакцин от COVID-19 Украина ожидает уже в феврале. Тогда же Кабмин планирует начать период бесплатной вакцинации для врачей.

Лаборантам, которые тестируют COVID-19, назначили выплаты

Верховная Рада назначила выплаты сотрудникам лабораторий, занимающихся тестированием COVID-19. Кроме того, отныне они будут иметь социальные гарантии. Законопроект №4464 определяет правовой статус профессионалов с высшим немедицинским образованием, работающих в учреждениях здравоохранения. Так, отныне биологи, микробиологи, вирусологи, биохимики и ряд других профессионалов будут иметь такие же льготы, как и медицинские и фармацевтические работники.

Рада приняла закон для закупки инсулина и вакцин от COVID-19

Верховная рада разрешила закупать за государственные средства препараты, не включенные в Национальный перечень основных лекарственных средств. Но только в том случае, если это действительно необходимые лекарства.

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Новости о коронавирусе в мире 18 декабря

С начала пандемии COVID-19 в мире болезнь подхватили более 75 миллионов человек. Из них по состоянию на 18 декабря выздоровели более 42 миллионов больных. Согласно данным сайта СНБО, количество умерших от COVID-19 в мире достигло 1 664 881 человека. Активных больных COVID-19 в мире, то есть тех, которые продолжают свое лечение – более 30 миллионов человек.

Страны с наибольшим количеством больных СOVID-19

США – 17 215 067;

Индия – 9 979 447;

Бразилия – 7 110 434;

Россия – 2 764 843;

Франция – 2 483 661.

В США одобрили вакцину от Moderna

В США одобрили производство вакцины от коронавируса компании Moderna. Поставки препарата начнут в ближайшее время.

Украинцы, которые живут в Польше, могут бесплатно вакцинироваться от COVID-19

Польские власти будут вакцинировать от COVID-19 иностранцев, проживающих на территории Польши. Бесплатную вакцину смогут получить и украинцы, даже если они не имеют медицинского страхования.

Цены на вакцины случайно опубликовало правительство Бельгии: самая дорогая Moderna

Госсекретарь по вопросам бюджета Бельгии Ева де Блеекер запостила в Твиттере таблицу, в которой была указана цена за дозу каждой вакцины и ожидаемые расходы страны на приобретение вакцины

Цены на вакцины против COVID-19

Moderna – ($18)

BioNTech / Pfizer – (€12)

CureVac – (€10)

Johnson & Johnson – ($8,50)

Sanofi / GSK – (€7,56)

Oxford / AstraZeneca – (€1,78)

Несмотря на жесткий локдаун, заболеваемость COVID-19 в Германии бьет рекорды

За прошедшие сутки в Германии на коронавирус заболело рекордное количество людей – 33 777. Похоже, что жесткие карантинные ограничения пока не действуют.