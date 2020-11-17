Почти 12 тысяч инфицированных в Украине за сутки, в целом COVID-19 заболели 557 тысяч украинцев. Если не сработает карантин выходного дня, в правительстве угрожают полным локдауном. В мире заболеваемость не падает. Сегодня, 17 ноября ровно год, как Китай сообщил о 1-м инфицированном. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 17 ноября.

Новости о коронавирусе 17 ноября

Статистика распространения коронавируса в Украине

По состоянию на 17 ноября COVID-19 заболели еще 11 968 жителей страны, среди новых случаев инфицирования – 516 детей и 565 медработников.

Больше всего больных зарегистрировали в г. Киев (1143), Днепропетровской (808), Одесской (761), Черкасской (755) и Запорожской (734) областях.

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В общем в Украине официально сообщили о 557 657 больных COVID-19, из них по состоянию на 17 ноября выздоровели 250 983 человека. К сожалению, 9 856 больных умерли от осложнений заболевания.

Всего в Украине было проведено 3 979 421 ПЦР-тестирование, за прошедшие сутки – 37 770.

Сколько больных коронавирусом в областях:

город Киев – 52 642

Винницкая область – 14 103

Волынская область – 19 297

Днепропетровская область – 22 877

Донецкая область – 17 713

Житомирская область – 23 447

Закарпатская область – 19 826

Запорожская область – 20 025

Ивано-Франковская область – 28 972

Киевская область – 25 787

Кировоградская область – 3 753

Луганская область – 5 215

Львовская область – 37 970

Николаевская область – 12 998

Одесская область – 34 176

Полтавская область – 15 884

Ровненская область – 25 596

Сумская область – 18 903

Тернопольская область – 23 938

Харьковская область – 48 586

Херсонская область – 7 357

Хмельницкая область – 23 547

Черкасская область – 14 233

Черновицкая область – 28 692

Черниговская область – 12 120

Сколько медиков заболели коронавирусом в Украине: со вчерашнего дня инфицировались 565 медработников. В общем COVID-19 заболели 30 тысяч украинских медиков, по меньшей мере 212 из которых умерли.

со вчерашнего дня инфицировались 565 медработников. В общем COVID-19 заболели 30 тысяч украинских медиков, по меньшей мере 212 из которых умерли. Ситуация с COVID-19 в Вооруженных силах Украины: за минувшие сутки, по состоянию на 17 ноября, в рядах ВСУ сообщили о смерти 1 военнослужащего от осложнений болезни, а также об инфицировании 129 военных. Сейчас коронавирусом в ВСУ болеет 2 401 человек, выздоровели – 5 614 больных, умерли во время течения COVID-19 – 24 военнослужащих.

Главные новости о коронавирусе в Украине

Почему в Украине не будет массового тестирования на СOVID-19

Словакия уже провела массовую проверку населения на COVID-19, по ее примеру такое решение приняла и Австрия. Однако в Украине это невозможно, в правительстве объяснили это тем, что в Украине проживает около 40 миллионов человек, в то время, как в Словакии – примерно 5,5 миллионов. Там к процессу тестирования привлекли даже военных.

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Правительство не видит необходимости разворачивать мобильные госпитали

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что пока в Украине нет необходимости разворачивать мобильные госпитали. Впрочем, в Украине активно готовятся к их запуску. В частности, еще в октябре Шмыгаль поручил регионам найти и подготовить помещения, которые могут понадобиться для этой цели.

По состоянию на 17 ноября в Украине есть 52 тысячи коек, выделенных для больных COVID-19, и около 30 тысяч госпитализированных.

Полный локдаун вместо карантина выходного дня: угрозы правительства

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство не будет вводить полный локдаун, пока есть альтернатива – карантин выходного дня. Впрочем, уверяет: если он окажется неэффективным или же его не будут соблюдать, карантинные меры усилят.

Первые результаты правительство планирует увидеть в ближайшие 2 недели, но при условии соблюдения абсолютно всех правил. Если же этого не произойдет, правительство начнет подготовку к более жестким карантинным ограничениям.



Перечень ограничений в карантин выходного дня / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 17 ноября

По данным Аппарата СНБО Украины, в мире COVID-19 заболели свыше 55 тысяч человек. Более 35 миллионов из них уже выздоровели. Впрочем, 1 328 918 пациентов, к сожалению, умерли от осложнений во время течения коронавируса. Продолжают лечиться от коронавирусного недуга в мире около 18 миллионов человек.

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Страны с наибольшим количеством больных СOVID-19

США – 11 206 067

Индия – 8 874 290

Бразилия – 5 876 464

Франция – 2 041 293

Россия – 1 954 912

Главные новости о коронавирусе

Год, как обнаружили первого больного с COVID-19

Ровно год назад зафиксировали первый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Первым пациентом с этим диагнозом стал 55-летний житель провинции Хубэй, которого госпитализировали 17 ноября 2019 года.

Нулевого пациента с неизвестным коронавирусом обнаружили в городе Ухань. Тогда газета South China Morning Post написала о 55-летнем мужчине с необычными симптомами.

При этом, согласно данным сайта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), первый подтвержденный случай обнаружения коронавируса датируется 8 декабря.

До сих пор ученые не пришли к единому мнению относительно того, как мог появиться этот вирус. Большинство ученых считают, что он имеет естественное происхождение и передался к человеку от летучей мыши.

Исследования коронавируса

Ученые смогут создать универсальную вакцину против всех коронавирусов

Ученые провели лабораторные исследования, в которых выявили, что некоторые нейтрализующие антитела против SARS-CoV-2 способны нейтрализовать коронавирусы, которые вызывают другие опасные болезни – тяжелый острый респираторный синдром (SARS-CoV) и ближневосточный респираторный синдром (MERS-CoV).

Некоторые антитела, которые появляются после перенесенного COVID-19, способны нейтрализовать несколько различных коронавирусов. То есть, потенциально возможна разработка вакцины сразу против всех коронавирусов. Еще одна перспектива, связанная с этим открытием, – разработка антител широкого спектра действия против коронавирусов.

В России зародилась новая мутация коронавируса, неизвестная ранее

В Сибири обнаружили новую мутировавшую версию SARS-CoV-2. В Роспотребнадзоре предположили, что в этом регионе формируется свой вариант COVID-19.

В образцах 9 человек обнаружили ранее неизвестный штамм коронавируса. Изменения обнаружили в спаечном белке вируса. Пока что нет данных о том, является ли он более заразным и опасным, чем другие известные штаммы SARS-CoV-2.