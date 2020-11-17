Новости о коронавирусе 17 ноября: год, как появился коронавирус, угрозы правительства локдауном
Почти 12 тысяч инфицированных в Украине за сутки, в целом COVID-19 заболели 557 тысяч украинцев. Если не сработает карантин выходного дня, в правительстве угрожают полным локдауном. В мире заболеваемость не падает. Сегодня, 17 ноября ровно год, как Китай сообщил о 1-м инфицированном. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 17 ноября.
Новости о коронавирусе 17 ноября
Статистика распространения коронавируса в Украине
По состоянию на 17 ноября COVID-19 заболели еще 11 968 жителей страны, среди новых случаев инфицирования – 516 детей и 565 медработников.
Больше всего больных зарегистрировали в г. Киев (1143), Днепропетровской (808), Одесской (761), Черкасской (755) и Запорожской (734) областях.
Днем ранее Новая эффективная вакцина, вспышка COVID-19 в ВОЗ
Всего в Украине было проведено 3 979 421 ПЦР-тестирование, за прошедшие сутки – 37 770.
Сколько больных коронавирусом в областях:
- город Киев – 52 642
- Винницкая область – 14 103
- Волынская область – 19 297
- Днепропетровская область – 22 877
- Донецкая область – 17 713
- Житомирская область – 23 447
- Закарпатская область – 19 826
- Запорожская область – 20 025
- Ивано-Франковская область – 28 972
- Киевская область – 25 787
- Кировоградская область – 3 753
- Луганская область – 5 215
- Львовская область – 37 970
- Николаевская область – 12 998
- Одесская область – 34 176
- Полтавская область – 15 884
- Ровненская область – 25 596
- Сумская область – 18 903
- Тернопольская область – 23 938
- Харьковская область – 48 586
- Херсонская область – 7 357
- Хмельницкая область – 23 547
- Черкасская область – 14 233
- Черновицкая область – 28 692
- Черниговская область – 12 120
- Сколько медиков заболели коронавирусом в Украине: со вчерашнего дня инфицировались 565 медработников. В общем COVID-19 заболели 30 тысяч украинских медиков, по меньшей мере 212 из которых умерли.
- Ситуация с COVID-19 в Вооруженных силах Украины: за минувшие сутки, по состоянию на 17 ноября, в рядах ВСУ сообщили о смерти 1 военнослужащего от осложнений болезни, а также об инфицировании 129 военных. Сейчас коронавирусом в ВСУ болеет 2 401 человек, выздоровели – 5 614 больных, умерли во время течения COVID-19 – 24 военнослужащих.
Главные новости о коронавирусе в Украине
Почему в Украине не будет массового тестирования на СOVID-19
Словакия уже провела массовую проверку населения на COVID-19, по ее примеру такое решение приняла и Австрия. Однако в Украине это невозможно, в правительстве объяснили это тем, что в Украине проживает около 40 миллионов человек, в то время, как в Словакии – примерно 5,5 миллионов. Там к процессу тестирования привлекли даже военных.
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Правительство не видит необходимости разворачивать мобильные госпитали
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что пока в Украине нет необходимости разворачивать мобильные госпитали. Впрочем, в Украине активно готовятся к их запуску. В частности, еще в октябре Шмыгаль поручил регионам найти и подготовить помещения, которые могут понадобиться для этой цели.
Полный локдаун вместо карантина выходного дня: угрозы правительства
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство не будет вводить полный локдаун, пока есть альтернатива – карантин выходного дня. Впрочем, уверяет: если он окажется неэффективным или же его не будут соблюдать, карантинные меры усилят.
Первые результаты правительство планирует увидеть в ближайшие 2 недели, но при условии соблюдения абсолютно всех правил. Если же этого не произойдет, правительство начнет подготовку к более жестким карантинным ограничениям.
Перечень ограничений в карантин выходного дня / Инфографика 24 канала
Новости о коронавирусе в мире 17 ноября
По данным Аппарата СНБО Украины, в мире COVID-19 заболели свыше 55 тысяч человек. Более 35 миллионов из них уже выздоровели. Впрочем, 1 328 918 пациентов, к сожалению, умерли от осложнений во время течения коронавируса. Продолжают лечиться от коронавирусного недуга в мире около 18 миллионов человек.
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Страны с наибольшим количеством больных СOVID-19
- США – 11 206 067
- Индия – 8 874 290
- Бразилия – 5 876 464
- Франция – 2 041 293
- Россия – 1 954 912
Главные новости о коронавирусе
Год, как обнаружили первого больного с COVID-19
Ровно год назад зафиксировали первый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Первым пациентом с этим диагнозом стал 55-летний житель провинции Хубэй, которого госпитализировали 17 ноября 2019 года.
Нулевого пациента с неизвестным коронавирусом обнаружили в городе Ухань. Тогда газета South China Morning Post написала о 55-летнем мужчине с необычными симптомами.
При этом, согласно данным сайта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), первый подтвержденный случай обнаружения коронавируса датируется 8 декабря.
До сих пор ученые не пришли к единому мнению относительно того, как мог появиться этот вирус. Большинство ученых считают, что он имеет естественное происхождение и передался к человеку от летучей мыши.
Исследования коронавируса
Ученые смогут создать универсальную вакцину против всех коронавирусов
Ученые провели лабораторные исследования, в которых выявили, что некоторые нейтрализующие антитела против SARS-CoV-2 способны нейтрализовать коронавирусы, которые вызывают другие опасные болезни – тяжелый острый респираторный синдром (SARS-CoV) и ближневосточный респираторный синдром (MERS-CoV).
Некоторые антитела, которые появляются после перенесенного COVID-19, способны нейтрализовать несколько различных коронавирусов. То есть, потенциально возможна разработка вакцины сразу против всех коронавирусов. Еще одна перспектива, связанная с этим открытием, – разработка антител широкого спектра действия против коронавирусов.
В России зародилась новая мутация коронавируса, неизвестная ранее
В Сибири обнаружили новую мутировавшую версию SARS-CoV-2. В Роспотребнадзоре предположили, что в этом регионе формируется свой вариант COVID-19.
В образцах 9 человек обнаружили ранее неизвестный штамм коронавируса. Изменения обнаружили в спаечном белке вируса. Пока что нет данных о том, является ли он более заразным и опасным, чем другие известные штаммы SARS-CoV-2.
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