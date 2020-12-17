В Украине не регистрируют резкого роста заболеваемости COVID-19. Минздрав представил актуальную статистику прогрессирования пандемии, но эксперты убеждены, что данные неактуальны, ведь их обновляют со значительной задержкой. ВОЗ предупредила, что локдаун не является хорошим решением и объяснила, почему эффективнее мягкие методы. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 17 декабря.

Новости о коронавирусе в Украине 17 декабря

Суточная статистика

На протяжении минувших суток коронавирусом заболели 12 047 жителей Украины, в госпитализации нуждались 2 997 человек с подтвержденным диагнозом или подозрением на наличие COVID-19. За этот же период умерли еще 252 больных. При этом выписали 12 939 пациентов – считается, что они уже выздоровели.

Днем ранее Новости о коронавирусе 16 декабря: побочные эффекты вакцины Moderna, повторные инфицирования в Украине

По состоянию на 17 декабря в Украине: 931 751 случай заражения COVID-19;

548 356 пациентов уже выздоровели;

15 996 умерли от осложнений.

Ситуация с тестированием

За минувшие сутки в Украине провели 65 561 тестирование на коронавирус. Из них 41 733 методом ПЦР, а еще 23 828 – методом ИФА. С начала 2020 года в Украине зарегистрировали 931 751 больного коронавирусом. 548 356 пациентов уже выздоровели, но 15 996 умерли от осложнений.

По состоянию на утро 17 декабря в Украине провели 5 167 122 ПЦР – тестов для выявления COVID-19.

Коронавирус в областях Украины:

Киев – 96 672 случая;

Винницкая область – 20 319 случаев;

Волынская область – 29 390 случаев;

Днепропетровская область – 50 894 случая;

Донецкая область – 30 896 случаев;

Житомирская область – 35 157 случаев;

Закарпатская область – 26 685 случаев;

Запорожская область – 44 693 случая;

Ивано – Франковская область – 41 356 случаев;

Киевская область – 50 666 случаев;

Кировоградская область – 7 515 случаев;

Луганская область – 8 359 случаев;

Львовская область – 55 291 случай;

Николаевская область – 25 287 случаев;

Одесская область – 61 038 случаев;

Полтавская область – 30 783 случая;

Ровенская область – 37 417 случаев;

Сумская область – 36 599 случаев;

Тернопольская область – 31 874 случая;

Харьковская область – 63 732 случая;

Херсонская область – 14 858 случаев;

Хмельницкая область – 35 632 случая;

Черкасская область – 33 254 случая;

Черновицкая область – 37 467 случаев;

Черниговская область – 25 917 случаев.

Коронавирус в Вооруженных силах Украины : по состоянию на 17 декабря в рядах ВСУ болеют 3 159 военнослужащих. С начала пандемии выздоровели 9 371 военный, умерли – 34. На изоляции и самоизоляции находятся 333 военнослужащих. За прошедшие сутки зарегистрировали 199 новых инфицированных.

: по состоянию на 17 декабря в рядах ВСУ болеют 3 159 военнослужащих. С начала пандемии выздоровели 9 371 военный, умерли – 34. На изоляции и самоизоляции находятся 333 военнослужащих. За прошедшие сутки зарегистрировали 199 новых инфицированных. Сколько медиков заболели COVID-19: за прошедшие сутки болезнь обнаружили у 535 медработников. В общем COVID-19 в Украине заболели более 47 тысяч медиков. По меньшей мере 400 из них умерли во время течения заболевания, но более 32 тысяч – выздоровели.

Ляшко показал статистику по COVID-19, но эксперт объяснил, почему все гораздо хуже

Главный санитарный врач Виктор Ляшко обнародовал новую статистику по коронавирусу в Украине. Новые данные показывают положительную динамику в некоторых областях.

Но эксперт по анализу данных Евгений Истребин считает, что ситуация на самом деле хуже, чем сообщают власти. Он привел в пример данные за 15 декабря.

Минздрав сообщил, что в стране зафиксировано 10 622 новых случаев. Но эти случаи не вчера были выявлены. Все гораздо хуже. Это случаи, которые были внесены вчера в систему, но произошли они гораздо раньше,

- отметил эксперт.

По его словам, 10 622 новых случаев имеют такую дату наступления события:

9460 – 1-15 декабря

796 – ноябрь

383 – октябрь

8 – сентябрь

4 – август

1 – апрель

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Минздрав сэкономит на закупках лекарств, чтобы перекрыть расходы на вакцину против COVID-19

В Госбюджете – 2021 на вакцинацию против коронавируса выделено 2,6 миллиарда гривен. При этом необходимо почти в 6 раз больше – 15.1 миллиардов.

По словам Степанова, пока Минздрав может дополнительно выделить до 2,3 миллиарда гривен. В частности, и путем экономии на закупке лекарственных средств.

Нам нужно получить первые партии вакцины уже в январе, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский планирует поставить первые партии вакцины против коронавируса в страну уже в январе 2021 года. Он призвал всех украинских дипломатов этому поспособствовать.

Будут ли украинцы вакцинироваться против коронавируса / инфографика 24 канал Перевозчиков и заведения будут штрафовать за допуск людей без масок Депутаты приняли закон, который предусматривает штрафы за допуск людей без масок в общественный транспорт и помещения на период карантина. Перевозчиков и заведения будут штрафовать на 3400 – 5100 гривен. ​Интересно Коммуникация – ключевой подход: в ВОЗ рассказали о главном элементе борьбы с COVID-19 Новости коронавирус в мире 17 декабря С начала пандемии COVID-19 в мире болезнь подхватили более 74 миллионов человек. Из них по состоянию на 17 декабря выздоровели более 42 миллионов больных. Согласно данным сайта СНБО, количество умерших от COVID-19 в мире достигло 1 651 152 человека. Активных больных COVID-19 в мире, то есть тех, которые продолжают свое лечение, – свыше 30 миллионов людей. Страны с наибольшим количеством больных СOVID-19 США – 16 980 842;

Индия – 9 956 557;

Бразилия – 7 040 608;

Россия – 2 736 727;

Франция – 2 465 246. Байден вскоре публично вакцинируется от COVID-19, – СМИ Избранный президент США Джо Байден якобы хочет публично прививаться от коронавируса. Вероятно, политик планирует сделать это на следующей неделе. Тенерифе закрывает границу для туристов С 18 декабря популярный остров и курорт Тенерифе закроет свои границы для туристов. Также введут комендантский час. Также известно, что ближайшие 15 дней на Тенерифе будут действовать более жесткие ограничения: комендантский час с 22:00;

обслуживание в барах и ресторанах только на вынос;

запрет массовых мероприятий. В ВОЗ раскритиковали локдаун: советуют более мягкий подход Полный локдаун – не лучший сценарий борьбы с коронавирусом. Лучше применять более мягкие ограничения. Так считают во Всемирной организации здравоохранения. Добавим, что локдаун в Украине начнется 8 января и продлится до 24 числа. В то же время жортское усиление карантинных ограничений ввели во многих странах Европы.



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Исследование коронавируса

Аллергию на вакцину от Pfizer зафиксировали среди нескольких медиков в США

В США, а именно в штате Аляска, у двух медицинских работников после прививки вакциной от Pfizer и BioNTech возникла аллергическая реакция.

Что известно о случаях аллергической реакции от вакцины Pfizer и BioNTech

У медицинской работницы среднего возраста, в анамнезе которой не указано о склонности к аллергии, через 10 минут после прививки возникла анафилактическая реакция. На лице и туловище появилась сыпь, кроме этого у женщины начались одышка и учащение пульса. Ее сразу госпитализировали в отделение интенсивной терапии, где она пробыла несколько ночей. Затем ее состояние стабилизировалось.

Бесконтактные термометры – неэффективное средство для поиска больных COVID-19

Авторы приводят примеры стратегий, которые смогли бы улучшить выявление больных людей. По их мнению, можно было бы снизить показатель температуры для скрининга (то есть, сделать его ниже 38 градусов). Это может быть особенно актуально для скрининга пожилых и людей со сниженным иммунитетом.