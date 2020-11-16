В Украине выявили 545 689 больных COVID-19. Украинцы протестуют против карантина выходного дня, а в Раде против него зарегистрировали постановление. Вакцина от Moderna показала успех – 94,5% эффективности против коронавируса. В Италии антитела к SARS-CoV-2 обнаружили в крови пациентов, взятой еще в сентябре 2019. В ВОЗ вспышка коронавируса. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире.

Новости о коронавирусе 16 ноября

В течение 15 ноября коронавирусную болезнь подтвердили еще у 9 832 жителей Украины, из которых 360 медиков и 354 ребенка. В госпитализации нуждались 1100 больных, сообщает 24 канал.

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В течение этого периода выздоровели 2 753 больных. Еще 94 украинцев умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

За сутки воскресенья, 15 ноября, протестировали 33 486 украинцев, в том числе методом ПЦР – 28 685, а методом ИФА – 4 801.

По состоянию на 16 ноября в Украине выявили 545 689 случаев заражения SARS-CoV-2. 244 197 пациентов уже преодолели болезнь. Зато умерли 9 697 инфицированных. Всего в стране провели 3 941 651 ПЦР-тестирование.

Заболеваемость COVID-19 в областях

Киев – 51 499;

Винницкая область – 13 948;

Волынская область – 18 936;

Днепропетровская область – 22 069

Донецкая область – 17 201;

Житомирская область – 22 847;

Закарпатская область – 19 559;

Запорожская область – 19 291;

Ивано-Франковская область – 28 440;

Киевская область – 25 141;

Кировоградская область – 3 710;

Луганская область – 5 169;

Львовская область – 37 466;

Николаевская область – 12 633;

Одесская область – 33 415;

Полтавская область – 15 262;

Ровненская область – 25 210;

Сумская область – 18 324;

Тернопольская область – 23 757;

Харьковская область – 48 179;

Херсонская область – 7 126;

Хмельницкая область – 23 136;

Черкасская область – 13 478;

Черновицкая область – 28 336;

Черниговская область – 11 557.

Сколько медиков заболело коронавирусом в Украине: за минувшие сутки инфекцию обнаружили у 360 медработников. Всего с начала пандемии в Украине COVID-19 инфицировались около 30 тысяч медиков, по меньшей мере 212 из которых умерли.

за минувшие сутки инфекцию обнаружили у 360 медработников. Всего с начала пандемии в Украине COVID-19 инфицировались около 30 тысяч медиков, по меньшей мере 212 из которых умерли. Ситуация с COVID-19 в Вооруженных силах Украины: со вчерашнего дня коронавирус диагностировали еще 42 военным, поэтому сейчас в рядах ВСУ от недуга лечатся 2 448 человек. Всего с начала пандемии выздоровели 5 439 военнослужащих, умерли – 23 инфицированных.

В НСЗУ не хватает миллиардов гривен для лечения больных COVID-19

Национальной службе здоровья Украины не хватает около 5,6 миллиардов гривен на финансирование медучреждений, которые занимаются лечением больных COVID-19 в стационарных условиях. Исполнитель обязанностей главы НСЗУ Андрей Виленский сообщил, что служба уже подала соответствующие документы в Минздрав и Минфин, "чтобы этот вопрос был решен".

Киев не будет отменять карантин выходного дня

Киев будет выполнять постановление правительства относительно карантина выходного дня. По словам мэра столицы Виталия Кличко, главное – это сохранить здоровье и жизнь людей. Он считает, альтернативой может быть только полный локдаун. Кроме этого, мэр города призвал правительство безотлагательно разработать и предложить механизмы компенсаций и льгот для бизнеса и отметил важность контроля за изоляцией больных и контактных лиц.

В Ровно отменили карантин выходного дня: суббота и воскресенье будут рабочими

В Ровно субботу и воскресенье установили рабочими днями. 16 ноября местная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение не возражать против того, если в ближайшие субботу и воскресенье, несмотря на карантин выходного дня, предприниматели будут работать.

Состояние мэра Николаева Сенкевича ухудшилось: COVID-19 дал осложнения

Мэр Николаева Александр Сенкевич, зараженный коронавирусом, находится в тяжелом состоянии. Политика госпитализировали в местную больницу. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии.

В сборной Украины снова COVID-19: перед матчем со Швейцарией трое больных

Коронавирус продолжает атаковать сборную Украины по футболу перед решающим поединком со Швейцарией в Лиге наций. В украинской команде выявлены трое инфицированных. Как информирует сайт Украинской ассоциации футбола, заболели Евгений Макаренко, Дмитрий Резник и Эдуард Соболь.

В Раде уже зарегистрировали постановление об отмене карантина выходного дня: детали

В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления, рекомендующего правительству отменить карантин выходного дня. Постановление зарегистрировали в парламенте 16 ноября, то есть сразу же на следующий день после первых карантинных выходных. Парламентарии предлагают правительству отменить ряд ограничений, которые в ноябре будут действовать в выходные дни. Среди них:

принимать посетителей в заведениях общественного питания;

принимать посетителей в торгово-развлекательных центрах;

принимать посетителей в других заведениях развлекательной деятельности;

принимать посетителей в заведениях торгового и бытового обслуживания населения;

деятельность учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий;

принимать посетителей спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.

Перекрытые дороги и пикеты: украинцы протестуют против карантина выходного дня

В Украине продолжаются протесты предпринимателей и работников сферы общественного питания из-за внедрения карантина выходного дня. В частности, протестующие перекрыли дорогу под Винницей, в Ровно пикетируют мэрию. Протестуют также В Киеве и Николаеве. Подробнее об этом читайте по ссылке.

За нарушение карантина выходного дня закрыли 2,4 тысячи заведений: какие именно и где

Больше всего нарушений карантина выходного дня зафиксировали в регионах, где местные власти отказывались выполнять решения правительства. Всего правоохранители закрыли 2,4 тысячи объектов. В частности, заведения торговли, ночные клубы и спортзалы. Полиция составила почти 2 тысячи административных протоколов за нарушение карантина и открыла 9 уголовных производств. Больше всего карантин нарушали во: Львовской, Днепропетровской, Тернопольской, Черкасской, Одесской и Киевской областях.

Кто больше всего нарушал карантин

Более 1 500 заведений торговли;

Почти 800 кафе и ресторанов;

Примерно 30 ночных клубов и 20 спортзалов.

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Новости о коронавирусе в мире 16 ноября

По данным Аппаратп СНБО Украины, в мире зафиксировано более 54 тысяч случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Более 35 миллионов человек выздоровели. 1 318 578 пациентов, к сожалению, умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

Страны с наибольшим количеством больных коронавирусом

США – 11 082 027, Индия – 8 845 127, Бразилия – 5 863 093, Россия – 1 932 711, Франция – 1 916 047.

В Польше появились специальные автобусы для больных на коронавирус

В Варшаве оборудовали два автобуса для "тяжелых" больных COVID-19. Они рассчитаны на пациентов, нуждающихся в госпитализации. Отмечается, что переделанный транспорт будет использоваться в чрезвычайных ситуациях.

Переоборудованный автобус для больных COVID-19: фото мэрии Варшавы

В штаб-квартире ВОЗ вспышка коронавируса

Журналистам удалось получить внутреннее электронное письмо компании. В нем говорится, что количество инфицированных сотрудников в Женеве возросло до 65 в результате 5 последних случаев инфицирования. Это при том, что ВОЗ ранее отрицало информацию о вспышке коронавируса в штаб-квартире организации. Сотрудник ВОЗ, который связался с прессой на условиях анонимности заявил, что в группу инфицированных входит член руководящей группы генерального директора ВОЗ, который также является специалистом по инфекционному контролю. Подробнее читайте по ссылке.

Коронавирус в России: почти 23 тысячи новых больных

За минувшие сутки в России зарегистрировали рекордное количество новых больных COVID-19 – 22 778. В общем, 16 ноября РФ сообщила о 1 948 603 пациентах с выявленным вирусом SARS-CoV-2.

В Италии антитела к коронавирусу обнаружили в крови пациентов, взятой еще в сентябре 2019

В Италии медики обнаружили, что коронавирус распространялся в стране еще в сентябре прошлого года, то есть за несколько месяцев до того, как началась вспышка болезни в Китае. Подробнее об этом читайте здесь.

ВОЗ: больше всего инфицированных коронавирусом фиксируют в выходные

14 ноября в мире COVID-19 заболели рекордные 660 905 человек. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что есть определенная тенденция, когда фиксируют самый высокий прирост больных. Так, по данным ВОЗ, наибольшее количество новых случаев заражения коронавирусом фиксируют по пятницам, на выходных, а также по вторникам и средам.

Исследование коронавируса и вакцины

Выяснили насколько коронавирус смертельнее гриппа

Американские ученые сравнили уровень смертности среди пациентов в тяжелом состоянии при COVID-19 и при гриппе и выяснили, что коронавирус вдвое смертельнее. Это исследование окончательно уничтожило популярный миф о том, что коронавирус безопаснее гриппа.

Почему больные зубы приводят к более тяжелому течению COVID-19: объяснение стоматолога

В человеческом организме есть определенное количество клеток, которые выполняют функцию защиты от вирусов или бактерий и представьте, что к хронической болезни добавляется еще и другое заболевание. Бактерий и вирусов в организме становится больше, а вот клеток защитников уже будет недоставать. Организму легче справиться с одной болезнью чем с несколькими. "Пародонтит вызывает бактериальная инфекция. Поэтому, если вовремя не ухаживать за зубами, в том грязи, который на них остается будут размножаться бактерии. Их избыток вызывает воспаление десен и организм должен с этим постоянно бороться. Поэтому не удивительно, что это может привезти к осложненного течения тех или иных заболеваний", – рассказал стоматолог Ярослав Заблоцкий.

Вакцина может не спасти человечество от масок и дистанции

Когда изобретут вакцину от коронавируса, необходимость носить маски и соблюдать социальную дистанцию может не исчезнуть. Вакцина не сможет дать 100% гарантию, что конкретный человек не заболеет. Главный инфекционный врач США Энтони Фаучи отметил, что вакцина будет эффективной лишь в 90–95% случаях.

Американская компания Moderna заявила, что их вакцина от коронавируса эффективна на 95%. Это подтвердили клинические испытания вакцины с участием 30 тысяч добровольцев, половина из которых получила вакцину, а вторая половина – плацебо.