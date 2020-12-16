В Украине за сутки заболели более 10 тысяч человек. По данным Минздрава после праздников в Украине ожидают рост заболеваемости. В FDA рекомендуют наблюдать за людьми, которые получают вакцину против коронавирус от Pfizer или Moderna, вследствие выявления побочных эффектов среди добровольцев. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 16 декабря.

Новости коронавируса 16 декабря

Суточная статистика

За минувшие сутки в Украине подтвердили 10 622 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией. Также за минувшие сутки госпитализированы 3 242 человека. К сожалению, от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 264 человека. Со вчерашнего дня выздоровели еще 12 549 больных.

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По состоянию на 16 декабря в Украине COVID-19 заболели 919 704 человека, из которых выздоровели – 535 417 человек. Умерли от осложнений – 15 744.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев – 95 160 случаев;

Винницкая область – 20 093 случая;

Волынская область – 28 923 случая;

Днепропетровская область – 50 316 случаев;

Донецкая область – 30 466 случаев;

Житомирская область – 34 611 случаев;

Закарпатская область – 26 432 случая;

Запорожская область – 43 835 случаев;

Ивано-Франковская область – 41 082 случая;

Киевская область – 50 040 случаев;

Кировоградская область – 7 375 случаев;

Луганская область – 8 166 случаев;

Львовская область – 54 833 случая;

Николаевская область – 24 749 случаев;

Одесская область – 59 974 случая;

Полтавская область – 30 466 случаев;

Ровненская область – 36 974 случая;

Сумская область – 36 251 случай;

Тернопольская область – 31 581 случай;

Харьковская область – 63 178 случаев;

Херсонская область – 14 643 случая;

Хмельницкая область – 35 157 случаев;

Черкасская область – 32 803 случая;

Черновицкая область – 37 266 случаев;

Черниговская область – 25 330 случаев.

В Украине создадут еще один фонд для борьбы с коронавирусом, – Разумков

В Украине, кроме уже имеющегося ковидного фонда, создадут еще один. Деньги из такого спецфонда также пойдут на борьбу с коронавирусом, а еще на финансирование вакцинации и повышение зарплат медикам. Дополнительный фонд решили создать после консультаций с представителями фракций и Кабмина.

Как отметил Разумков, этот фонд не будет называться "ковидным" и средств в нем будет меньше, чем в уже созданном.

Обратите внимание! Верховная Рада 15 декабря одобрила законопроект госбюджета на 2021 год. В главном финансовом документе страны предусмотрели средства на борьбу с коронавирусом для некоторых ведомств, в том числе и для Министерства здравоохранения, образования и МВД.