Новости коронавируса 16 декабря: побочное действие Moderna, повторные инфицирования в Украине
В Украине за сутки заболели более 10 тысяч человек. По данным Минздрава после праздников в Украине ожидают рост заболеваемости. В FDA рекомендуют наблюдать за людьми, которые получают вакцину против коронавирус от Pfizer или Moderna, вследствие выявления побочных эффектов среди добровольцев. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 16 декабря.
Новости коронавируса 16 декабря
Суточная статистика
За минувшие сутки в Украине подтвердили 10 622 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией. Также за минувшие сутки госпитализированы 3 242 человека. К сожалению, от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 264 человека. Со вчерашнего дня выздоровели еще 12 549 больных.
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По состоянию на 16 декабря в Украине COVID-19 заболели 919 704 человека, из которых выздоровели – 535 417 человек. Умерли от осложнений – 15 744.
Количество заболеваний в регионах:
- г. Киев – 95 160 случаев;
- Винницкая область – 20 093 случая;
- Волынская область – 28 923 случая;
- Днепропетровская область – 50 316 случаев;
- Донецкая область – 30 466 случаев;
- Житомирская область – 34 611 случаев;
- Закарпатская область – 26 432 случая;
- Запорожская область – 43 835 случаев;
- Ивано-Франковская область – 41 082 случая;
- Киевская область – 50 040 случаев;
- Кировоградская область – 7 375 случаев;
- Луганская область – 8 166 случаев;
- Львовская область – 54 833 случая;
- Николаевская область – 24 749 случаев;
- Одесская область – 59 974 случая;
- Полтавская область – 30 466 случаев;
- Ровненская область – 36 974 случая;
- Сумская область – 36 251 случай;
- Тернопольская область – 31 581 случай;
- Харьковская область – 63 178 случаев;
- Херсонская область – 14 643 случая;
- Хмельницкая область – 35 157 случаев;
- Черкасская область – 32 803 случая;
- Черновицкая область – 37 266 случаев;
- Черниговская область – 25 330 случаев.
В Украине создадут еще один фонд для борьбы с коронавирусом, – Разумков
В Украине, кроме уже имеющегося ковидного фонда, создадут еще один. Деньги из такого спецфонда также пойдут на борьбу с коронавирусом, а еще на финансирование вакцинации и повышение зарплат медикам. Дополнительный фонд решили создать после консультаций с представителями фракций и Кабмина.
Как отметил Разумков, этот фонд не будет называться "ковидным" и средств в нем будет меньше, чем в уже созданном.
В Украине продолжают фиксировать повторные случаи заражения COVID-19
В Украине повторно коронавирус обнаружили у 2 161 человека. 250 из них – медицинские работники. Повторный диагноз был установлен не ранее 40 дней от первого положительного результата.
Всего с начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 0,25% пациентов от общего количества инфицированных. В Центре общественного здоровья подчеркнули, что в Украине не было исследований, которые бы подтвердили, что эти вирусы генетически отличаются между собой.
Что известно о повторных инфицированиях?
Нельзя точно утверждать, что кто-то из украинских пациентов инфицировался коронавирусом повторно, поскольку это требует тщательного генетического анализа. В большинстве случаев коронавирус повторно обнаруживают из-за того, что инфекция долго не исчезает. Даже если накануне выздоровления было установлено с помощью ПЦР-тестирования, это может быть ложным результатом. Несмотря на множество сообщений о повторных случаях заражения, по всему миру официально зарегистрировано лишь 23 повторных случаея заражения коронавирусом.
В Минздраве обеспокоены из-за возможной вспышки COVID-19 после праздников
Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов выразил обеспокоенность из-за возможной вспышки COVID-19 после празднования новогодних праздников в Украине. В то же время Степанов подчеркнул, что ситуация с распространением коронавируса в Украине стабилизировалась, однако до сих пор остается напряженной.
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Новости коронавируса в мире 16 декабря
С начала пандемии COVID-19 в мире болезнь подхватили более 73,5 миллиона человек. Из них по состоянию на 16 декабря выздоровели около 42 миллионов больных. Согласно данным сайта СНБО, количество умерших от COVID-19 в мире достигло 1 637 994 человека. Активных больных COVID-19 в мире, то есть тех, которые продолжают свое лечение, – более 30 миллионов человек.
Страны с наибольшим количеством больных СOVID-19
- США – 16 725 039;
- Индия – 9 932 547;
- Бразилия – 6 970 034;
- Россия – 2 708 940;
- Франция – 2 447 458.
В Польше еще в 2020 году могут начать вакцинацию от коронавирус
Польша может начать вакцинацию населения от коронавируса еще в 2020 году. Для этого страна заказала более 60 миллионов доз вакцины. Первые партии должны поступить в Польшу уже в конце декабря.
Китай купит немецкую вакцину от COVID-19
Шанхайская фармацевтическая компания Fosun Pharma объявила о договоренности с немецкой BioNTech SE о закупке у нее не меньше 100 миллионов доз вакцины против коронавірусної инфекции.
Исследование коронавируса
Действительно ли коронавирус опаснее гриппа
Ученые подытожили данные, которые демонстрируют, на сколько COVID-19 смертельнее и опаснее гриппа. И хотя обе болезни атакуют легкие, анализ показал, что коронавирус повреждает и другие органы.
Общие результаты исследования
- Пациенты с COVID-19 имели почти в 5 раз больше шансов умереть, чем больные гриппом.
- В среднем пациенты с COVID-19 в 4 раза чаще нуждаться в кислородной поддержке и почти в 2,5 раза чаще попадали в реанимацию.
- COVID-19 имеет более высокие риски острого поражения почек и тяжелого септического шока.
- В сравнении с больными гриппом, люди с COVID-19 чаще страдают от пониженного артериального давления – состояния, которое может привести к повреждению органов и смерти.
У нескольких участников испытаний вакцины Moderna от COVID-19 обнаружили паралич лица
Среди 30 000 участников испытаний вакцины против коронавируса от компании Moderna было выявлено четыре зарегистрированных случая паралича Белла. Трем из добровольцев была сделана вакцина.
Азитромицин неэффективен против COVID-19
Азитромицин широко применяется при воспалительных процессах в органах дыхания и включен во многие международные рекомендации по лечению коронавирус, в том числе в Украине. Однако ученым так и не удалось подтвердить клиническую пользу антибиотика.
Оценка эффективности азитромицина для лечения COVID-19 у госпитализированных пациентов проводилась в рамках британских клинических испытаний RECOVERY, где изучаются перспективные препараты против коронавирус. Ученые опубликовали промежуточные итоги исследования на основании данных 73% пациентов.
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