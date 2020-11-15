За прошедшие сутки в Украине обнаружили 10 681 новый случай заражения COVID-19. В Китае обнаружили новые случаи заражения коронавирусом. Министр здравоохранения Максим Степанов хочет на себе оценить эффективность протокола лечения. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 15 ноября.

Новости о коронавирусе в Украине 15 ноября

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Статистика распространение COVID-19

С начала эпидемии коронавируса в Украине зафиксировано 535 857 случаев заражения. За прошедшие сутки, 14 ноября, лаборатории сообщили о еще 10 681 больном. К сожалению, возросло и количество летальных исходов: умерло от осложнений 95 человек. Всего в Украине зафиксировано 9 603 жертвы COVID-19. 241 444 пациентов выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в городе Киев (921), Запорожской (868), Харьковской (713), Одесской (692) и Киевской (692) областях

Количество заболеваний COVID-19 в регионах

Киев – 50 620 случаев;

Винницкая область – 13 844 случая;

Волынская область – 18 676 случаев;

Днепропетровская область – 21 222 случая;

Донецкая область – 16 983 случая;

Житомирская область – 22 225 случаев;

Закарпатская область – 19 384 случая;

Запорожская область – 18 484 случая;

Ивано-Франковская область – 27 986 случаев;

Киевская область – 24 493 случая;

Кировоградская область – 3 651 случай;

Луганская область – 5 147 случаев;

Львовская область – 36 894 случая;

Николаевская область – 12 340 случаев;

Одесская область – 32 782 случая;

Полтавская область – 14 966 случаев;

Ровенская область – 24 969 случаев;

Сумская область – 17 859 случаев;

Тернопольская область – 23 555 случаев;

Харьковская область – 47 599 случаев;

Херсонская область – 6 967 случаев;

Хмельницкая область – 22 879 случаев;

Черкасская область – 12 996 случаев;

Черновицкая область – 27 917 случаев;

Черниговская область – 11 419 случаев.

COVID-19 в рядах ВСУ

За сутки 14 ноября в рядах ВСУ обнаружили 121 больного коронавирусом. Сейчас от COVID-19 лечатся 2 444 военных и работников ВСУ. С начала пандемии выздоровели 5 401 человек, умерли – 23 инфицированных. На изоляции сейчас находятся 348 человек. В то же время у 93 человек срок изоляции закончится в ближайшие 3 суток.



Карантинные ограничения в Украине / Инфографика 24 канала

Степанов оценит на себе протокол лечения

Министр здравоохранения Максим Степанов хочет пройти через заболевание коронавирусом как обычный пациент.

"Конечно, каждый день я буду делиться информацией в соцсетях о своем "пути пациента". Моя задача – выявлять самые острые проблемы, и решать их в реальном времени", – заявил министр.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заболел COVID-19. Политик получил положительный результат теста и находится на самоизоляции. Глава Минздрава отметил, что будет проводить ежедневные брифинги из дома.

Новости о коронавирусе в мире

По данным Аппарата СНБО Украины, в мире зафиксировано 54 030 725 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Более 34 миллионов человек выздоровели. 1 312 899 пациентов, к сожалению, умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

Страны с наибольшим количеством больных коронавирусом

США – 10 906 725, Индия – 8 814 579, Бразилия – 5 848 959, Франция – 1 915 713, Россия – 1 910 149.

В Китае обнаружили случаи заражения COVID-19

В воскресенье, 15 ноября, материковый Китай сообщил, что обнаружил 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них – 6 пациентов имеют бессимптомное течение.

Всего в Китае на лечении остаются 385 пациентов с активной формой коронавируса. У четырех из них – критическое состояние. По данным Аппарата СНБО Украины, в Китае с начала пандемии коронавируса выявлено 91 828 случаев инфицирования. 4 742 пациента умерли от осложнений, вызванных COVID-19. Более 86 тысяч китайцев выздоровели от коронавируса.

В Евросоюзе хотят создать независимое от ВОЗ агентство для борьбы с пандемиями

Еврокомиссия планирует создать независимое от ВОЗ ведомство для борьбы с эпидемиями, которое сможет на уровне ЕС объявлять чрезвычайную ситуацию и обеспечивать странам-членам вакцины и медикаменты.

"Мы все наблюдали последствия несогласованных мероприятий, принятых (странами ЕС) на национальном уровне в первые недели и месяцы пандемии. В частности, отсутствие подготовки, отсутствие медицинского оборудования и ограниченные возможности тестирования", – заявила она.

Поэтому Еврокомиссия хочет создать Европейский союз здравоохранения, который будет отслеживать развитие инфекционных заболеваний и в случае необходимости сможет объявить чрезвычайную ситуацию на уровне ЕС.

В Китае обнаружили коронавирус на импортном мясе

В городе Цзинань на востоке Китая муниципальная комиссия по здравоохранению обнаружила коронавирус на говядине, шкурах и на упаковке для мясных продуктов. Продукты и упаковки импортировали из Бразилии, Новой Зеландии и Боливии. Уже более 7,5 тысяч людей, которые могли контактировать с указанным инфицированным мясом, прошли тестирование на коронавирусную инфекцию и получили отрицательные результаты.