Новости о коронавирусе 15 ноября: очередная вспышка в Китае, лечение Степанова
За прошедшие сутки в Украине обнаружили 10 681 новый случай заражения COVID-19. В Китае обнаружили новые случаи заражения коронавирусом. Министр здравоохранения Максим Степанов хочет на себе оценить эффективность протокола лечения. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 15 ноября.
Новости о коронавирусе в Украине 15 ноября
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Статистика распространение COVID-19
С начала эпидемии коронавируса в Украине зафиксировано 535 857 случаев заражения. За прошедшие сутки, 14 ноября, лаборатории сообщили о еще 10 681 больном. К сожалению, возросло и количество летальных исходов: умерло от осложнений 95 человек. Всего в Украине зафиксировано 9 603 жертвы COVID-19. 241 444 пациентов выздоровели.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в городе Киев (921), Запорожской (868), Харьковской (713), Одесской (692) и Киевской (692) областях
Количество заболеваний COVID-19 в регионах
- Киев – 50 620 случаев;
- Винницкая область – 13 844 случая;
- Волынская область – 18 676 случаев;
- Днепропетровская область – 21 222 случая;
- Донецкая область – 16 983 случая;
- Житомирская область – 22 225 случаев;
- Закарпатская область – 19 384 случая;
- Запорожская область – 18 484 случая;
- Ивано-Франковская область – 27 986 случаев;
- Киевская область – 24 493 случая;
- Кировоградская область – 3 651 случай;
- Луганская область – 5 147 случаев;
- Львовская область – 36 894 случая;
- Николаевская область – 12 340 случаев;
- Одесская область – 32 782 случая;
- Полтавская область – 14 966 случаев;
- Ровенская область – 24 969 случаев;
- Сумская область – 17 859 случаев;
- Тернопольская область – 23 555 случаев;
- Харьковская область – 47 599 случаев;
- Херсонская область – 6 967 случаев;
- Хмельницкая область – 22 879 случаев;
- Черкасская область – 12 996 случаев;
- Черновицкая область – 27 917 случаев;
- Черниговская область – 11 419 случаев.
COVID-19 в рядах ВСУ
За сутки 14 ноября в рядах ВСУ обнаружили 121 больного коронавирусом. Сейчас от COVID-19 лечатся 2 444 военных и работников ВСУ. С начала пандемии выздоровели 5 401 человек, умерли – 23 инфицированных. На изоляции сейчас находятся 348 человек. В то же время у 93 человек срок изоляции закончится в ближайшие 3 суток.
Карантинные ограничения в Украине / Инфографика 24 канала
Степанов оценит на себе протокол лечения
Министр здравоохранения Максим Степанов хочет пройти через заболевание коронавирусом как обычный пациент.
"Конечно, каждый день я буду делиться информацией в соцсетях о своем "пути пациента". Моя задача – выявлять самые острые проблемы, и решать их в реальном времени", – заявил министр.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заболел COVID-19. Политик получил положительный результат теста и находится на самоизоляции. Глава Минздрава отметил, что будет проводить ежедневные брифинги из дома.
Новости о коронавирусе в мире
По данным Аппарата СНБО Украины, в мире зафиксировано 54 030 725 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Более 34 миллионов человек выздоровели. 1 312 899 пациентов, к сожалению, умерли от осложнений, вызванных COVID-19.
Страны с наибольшим количеством больных коронавирусом
- США – 10 906 725,
- Индия – 8 814 579,
- Бразилия – 5 848 959,
- Франция – 1 915 713,
- Россия – 1 910 149.
В Китае обнаружили случаи заражения COVID-19
В воскресенье, 15 ноября, материковый Китай сообщил, что обнаружил 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них – 6 пациентов имеют бессимптомное течение.
Всего в Китае на лечении остаются 385 пациентов с активной формой коронавируса. У четырех из них – критическое состояние. По данным Аппарата СНБО Украины, в Китае с начала пандемии коронавируса выявлено 91 828 случаев инфицирования. 4 742 пациента умерли от осложнений, вызванных COVID-19. Более 86 тысяч китайцев выздоровели от коронавируса.
В Евросоюзе хотят создать независимое от ВОЗ агентство для борьбы с пандемиями
Еврокомиссия планирует создать независимое от ВОЗ ведомство для борьбы с эпидемиями, которое сможет на уровне ЕС объявлять чрезвычайную ситуацию и обеспечивать странам-членам вакцины и медикаменты.
"Мы все наблюдали последствия несогласованных мероприятий, принятых (странами ЕС) на национальном уровне в первые недели и месяцы пандемии. В частности, отсутствие подготовки, отсутствие медицинского оборудования и ограниченные возможности тестирования", – заявила она.
Поэтому Еврокомиссия хочет создать Европейский союз здравоохранения, который будет отслеживать развитие инфекционных заболеваний и в случае необходимости сможет объявить чрезвычайную ситуацию на уровне ЕС.
В Китае обнаружили коронавирус на импортном мясе
В городе Цзинань на востоке Китая муниципальная комиссия по здравоохранению обнаружила коронавирус на говядине, шкурах и на упаковке для мясных продуктов. Продукты и упаковки импортировали из Бразилии, Новой Зеландии и Боливии. Уже более 7,5 тысяч людей, которые могли контактировать с указанным инфицированным мясом, прошли тестирование на коронавирусную инфекцию и получили отрицательные результаты.
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