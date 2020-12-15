За весь период пандемии в Украине обнаружили 909 082 инфицированных коронавирусом. В Крыму началась вакцинация против коронавируса. В Нидерландах ввели жесткий локдаун. Каким образом коронавирус нарушает работу мозга. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 15 декабря.

Новости о коронавирусе в Украине 15 декабря

По состоянию на 15 декабря в Украине суточный прирост больных COVID-19 составляет 8 416, из них 412 детей и 447 медработников. В течение суток от осложнений умерли 233 пациента, сообщает 24 канал.

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За этот период в больницы госпитализировали 1 479 человек. Зато выздоровели – 16 150 больных.

В течение 14 декабря украинские лаборатории осуществили 55 856 тестирований в сутки, в частности методом ПЦР – 31 963, а методом ИФА – 23 893.

С начала пандемии в Украине COVID-19 обнаружили у 909 082 человек. Из них выздоровели 522 868 пациентов. Известно, что вследствие осложненного течения коронавирусной болезни умерли 15 480 больных. Всего украинские лаборатории провели 5 084 649 ПЦР-тестов.

Заболеваемость в регионах:

Киев – 93 302 случая;

Винницкая область – 19 977 случаев;

Волынская область – 28 527 случаев;

Днепропетровская область – 49 961 случай;

Донецкая область – 30 062 случая;

Житомирская область – 34 511 случаев;

Закарпатская область – 26 281 случай;

Запорожская область – 43 034 случая;

Ивано-Франковская область – 40 875 случаев;

Киевская область – 49 335 случаев;

Кировоградская область – 7 273 случая;

Луганская область – 7 987 случаев;

Львовская область – 54 233 случая;

Николаевская область – 24 404 случая;

Одесская область – 59 113 случаев;

Полтавская область – 30 025 случаев;

Ровненская область – 36 599 случаев;

Сумская область – 36 098 случаев;

Тернопольская область – 31 374 случая;

Харьковская область – 62 708 случаев;

Херсонская область – 14 346 случаев;

Хмельницкая область – 34 919 случаев;

Черкасская область – 32 272 случая;

Черновицкая область – 37 080 случаев;

Черниговская область – 24 786 случаев.

Коронавирус в Вооруженных силах Украины: по состоянию на 15 декабря в рядах ВСУ болеет 3 193 человека. С начала пандемии выздоровели 8 994 военных, умерли – 33. На изоляции и самоизоляции находятся 398 военнослужащих. За прошедшие сутки зарегистрировали 85 новых инфицированных.

по состоянию на 15 декабря в рядах ВСУ болеет 3 193 человека. С начала пандемии выздоровели 8 994 военных, умерли – 33. На изоляции и самоизоляции находятся 398 военнослужащих. За прошедшие сутки зарегистрировали 85 новых инфицированных. Сколько медиков заболели COVID-19: за прошедшие сутки болезнь обнаружили у 447 медработников. Всего COVID-19 в Украине заболели 46 145 медика. По меньшей мере 400 из них умерли во время течения заболевания, но более 31 тысячи – выздоровели.

Больных COVID-19 в Украине будут выявлять больше: Степанов назвал причину

В Украине внедряют тестирование людей, которые контактировали с больными COVID-19. Глава Минздрава Максим Степанов считает, что по этой причине можно ожидать роста показателей заболеваемости. Контактных лиц в Украине будут тестировать быстрыми тестами на антиген.

В Украине может снизиться количество больных COVID-19: данные НАН

В Национальной академии наук заявили, что в Украине до конца 2020 года может снизиться заболеваемость COVID-19. Они предположили, что 28 декабря за сутки зафиксируют лишь 2 356 случаев инфицирования. Несмотря на прогнозируемое уменьшение больных в течение следующих 2 недель, нет подтверждений, что это будет продолжаться и в дальнейшем.

В Крыму началась вакцинация против коронавируса

Оккупационные власти Крыма объявили о начале вакцинации населения против коронавирусной болезни. Прививки в ближайшее время проведут 500 людям, сначала будут вакцинировать медиков. В ближайшее время в Крым доставят дополнительно тысячу доз вакцины. Это позволит расширить категории лиц, которые будут вакцинироваться. Вакцинацию будут проводить в поликлиниках.

Нардеп от "Слуги народа" Герус заразился коронавирусом

Народный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Герус подхватил коронавирус. Сейчас он чувствует себя нормально и находится дома на самоизоляции.

Новости о коронавирусе в мире 15 декабря

С начала пандемии COVID-19 в мире болезнь подхватили более 72 миллионов человек. Из них по состоянию на 15 декабря выздоровели более 47 миллионов больных. Согласно данным сайта СНБО, число умерших от COVID-19 в мире достигло 1 623 305 человек. Активных больных COVID-19 в мире, то есть тех, которые продолжают свое лечение, – более 23 миллионов человек.

Страны с наибольшим количеством больных СOVID-19

США – 16 520 408;

Индия – 9 906 165;

Бразилия – 6 927 145;

Россия – 2 682 866;

Франция – 2 433 859.

Жесткий локдаун в Нидерландах

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 14 декабря объявил о закрытии всех школ и второстепенных магазинов минимум на 5 недель из-за борьбы с коронавирусом. Ограничения будут действовать до 19 января 2021 года. С 15 декабря до 19 января закрыли все общественные места, включая детские сады, тренажерные залы, музеи, зоопарки, кинотеатры, парикмахерские и салоны красоты. Школы будут закрытыми до 18 января. В то же время супермаркеты, банки и аптеки останутся открытыми. Людям запрещено собираться даже дома. Исключением будут лишь 3 дня на период Рождества – тогда будут разрешены встречи трех взрослых.