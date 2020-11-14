За прошедшие сутки, 13 ноября, в Украине стало известно об инфицировании более 12 тысяч человек. Через большой прирост больных с 14 ноября начался карантин выходного дня, который уже проходит с большим количеством нарушений. Препарат "Биомед" исследован и теперь его внесли в протокол лечения больных коронавирусом. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 14 ноября.

Новости о коронавирусе в Украине 14 ноября

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Статистика распространения COVID-19

За 13 ноября в Украине подтвердили рекордное количество новых зараженных коронавирусной инфекцией – 12 524. Всего с начала эпидемии заболели 525 176 человек.

К сожалению, за сутки были госпитализированы 1 525 человек. 191 человек умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Общее количество летальных случаев возросло до 9 508.

4 962 пациента выздоровели, в общем – 238 811 человек. За сутки совершено тестирований – 78 179 (методом ПЦР – 48 054, методом ИФА – 30 125).

Количество заболеваний в регионах

г. Киев – 49 699 случаев;

Винницкая область – 13 627 случаев;

Волынская область – 18 433 случая;

Днепропетровская область – 20 535 случаев;

Донецкая область – 16 632 случая;

Житомирская область – 21 597 случаев;

Закарпатская область – 19 214 случаев;

Запорожская область – 17 616 случаев;

Ивано-Франковская область – 27 417 случаев;

Киевская область – 23 801 случай;

Кировоградская область – 3 572 случая;

Луганская область – 5 080 случаев;

Львовская область – 36 561 случай;

Николаевская область – 11 944 случая;

Одесская область – 32 090 случаев;

Полтавская область – 14 800 случаев;

Ровенская область – 24 579 случаев;

Сумская область – 17 437 случаев;

Тернопольская область – 23 330 случаев;

Харьковская область – 46 886 случаев;

Херсонская область – 6 752 случая;

Хмельницкая область – 22 450 случаев;

Черкасская область – 12 315 случаев;

Черновицкая область – 27 511 случаев;

Черниговская область – 11 298 случаев.

Карантин выходного дня

С сегодняшнего дня, 14 ноября, начал действовать карантин выходного дня. Он продлится в Украине в течение 3 недель по субботам и воскресеньям до 30 ноября.

Правительство запретило деятельность:

заведений питания,

торговых центров,

культурных заведений,

спортзалов и фитнес-центров,

средств размещения, в том числе гостиниц (кроме тех, которые выполняют социальные функции).

Работать в обычном режиме будут аптеки, отдельные супермаркеты, АЗС, финучреждения для населения. К слову, время с 10:00 до 12:00 является часами для обслуживания пенсионеров.



Карантин в Украине / Инфографика 24 канала

Но не во всех регионах местные власти согласились с таким решением правительства. Некоторые предприниматели также решили не приостанавливать работу, вопреки ограничениям правительства.

Например, один из киевских фитнес-клубов решил организовать дополнительные группы для занятий. Кроме привычных тренировок, параллельно проводить и онлайн-занятия в Zoom. За такие тренировки тоже надо заплатить, а стоимость аналогична той, которая во время группового занятия в клубе.



Анонс на выходные от киевского фитнес-клуба / Фото "РБК-Украина"

Украина ведет переговоры со всеми производителями вакцин от COVID-19

Украина ведет активные переговоры со всеми перспективными компаниями, производящих вакцину от COVID-19. Среди них американские компании Moderna и Pfize, китайская Sinovac и украинский "Синофарм".

Как отметили в Минздраве, Украина также ведет переговоры с другими перспективными производителями. А Минздрав находится в постоянном контакте со всеми производителями вакцины против COVID-19, которые сейчас проходят завершающий этап клинических исследований.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что решение о дате поставки в Украину вакцины от коронавируса примут 19 ноября. Он отметил, что Украина работает с механизмом COVAX, который обеспечит поставку в Украину почти 8,5 миллионов доз вакцины против коронавирусной болезни.

Украина не выдержит жесткого карантина

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что Украина просто не выдержит экономически еще одного тотального карантина.

Глава Минздрава считает, что карантин выходного дня существенно уменьшает количество контактов между людьми. Однако лучшим вариантом для борьбы с коронавирусом, как добавил Степанов, является "полный локдаун".

"Но это же не просто высокие слова "не выдержит экономика". У нас не будет элементарно средств, чтобы платить зарплаты врачам, чтобы платить пенсии. Мы просто не выдержим такой остановки всей страны, опять же, минимум на три недели", – заявил Степанов.

В Украине завершили испытания препарата "Биовен" для лечения пациентов с COVID-19

Украинская фармацевтическая компания "Биофарма" завершила клинические испытания препарата "Биовен" для лечения пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией. Препарат уже внесли в протокол лечения украинцев с COVID-19.

Использование "Биовена", в комплексе с терапией пневмонии вызванной коронавирусом по сравнению со стандартной терапией, позволяет достичь статистически достоверных преимуществ по следующим параметрам:

сокращение летальности в четыре раза с 23,6% до 6,25%;

в четыре раза с 23,6% до 6,25%; сокращение среднего времени до наступления улучшения с 9 до 5 дней

сокращение времени потребности в госпитализации в условиях стационара – на 3-5 дней.

Новости о коронавирусе в мире

По данным Аппарата СНБО Украины, в мире зафиксировано 53 482 176 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. 34 000 человек выздоровели. 1 304 715 пациентов, к сожалению, умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

Страны с наибольшим количеством больных кооронавирусом