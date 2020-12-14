В Украине регистрируют значительное снижение количества случаев инфицирования коронавирусом. В Минздраве считают, что люди меньше обращаются, чтобы протестироваться на COVID-19, несмотря на наличие симптомов. Мир готовится к вакцинации, в частности к концу этого месяца ее начнут в Германии, а уже в феврале она стартует в Польше. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 14 декабря.

Новости о коронавирус в Украине 14 декабря

Суточная статистика

В течение минувших суток в Украине зарегистрировали 6451 случай передачи коронавирусной болезни, из них 355 детей. В госпитализации нуждались 1895 человек. К сожалению, еще 93 больных умерли от осложнений, вызванных болезнью. В то же время выздоровели 5154 пациентов.

Днем ранее Новости о коронавирус 13 декабря: компенсация побочных эффектов вакцины, локдаун в Германии

В течение 13 декабря в Украине провели всего 25 582 тестирований для выявления коронавируса. Из них методом ПЦР – 20 493, а методом ИФА – 5 089.

С начала пандемии COVID-19 заболели 900 666 жителей Украины, из них по состоянию на 14 декабря выздоровели 506 718 человек. Из жизни ушли 15 247 пациентов.

Статистика распространения коронавируса в областях Украины

м. Киев – 91 138 случаев;

Винницкая область – 19 801 случай;

Волынская область – 28 019 случаев;

Днепропетровская область – 49 074 случаи;

Донецкая область – 29 398 случаев;

Житомирская область – 34 073 случая;

Закарпатская область – 26 016 случаев;

Запорожская область – 41 995 случаев;

Ивано-Франковская область – 40 668 случаев;

Киевская область – 48 523 случаи;

Кировоградская область – 7 166 случаев;

Луганская область – 7889 случаев;

Львовская область – 53 662 случая;

Николаевская область – 23 864 случаи;

Одесская область – 57 699 случаев;

Полтавская область – 29 121 случай;

Ровненская область – 36 117 случаев;

Сумская область – 35 702 случая;

Тернопольская область – 31 165 случаев;

Харьковская область – 62 324 случая;

Херсонская область – 13 972 случая;

Хмельницкая область – 34 800 случаев;

Черкасская область – 31 209 случаев;

Черновицкая область – 36 695 случаев;

Черниговская область – 24 125 случаев.

Сколько человек заболели коронавирус в рядах ВСУ

По состоянию на 14 декабря в Украине от коронавируса лечатся 3264 военных. За минувшие сутки обнаружили 20 новых случаев заражения COVID-19.

На изоляции, в том числе на самоизоляции, находятся 404 человека. Больше всего новых больных выявили в Житомирской области – 11. Других инфицированных зафиксировали в Киевской (7) и Тернопольской (1) областях.

За минувшие сутки госпитализировали только одного человека. В Житомирский военный госпиталь попал работник ВСУ. Сообщается, что состояние его здоровья удовлетворительное. С начала 2020 года в ВСУ от коронавируса выздоровели 8839 человек. К сожалению, 32 больных умерли.

Центр общественного здоровья считает, что данные Минздрава ложные

Экс-директор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита считает, что люди в последнее время меньше обращаются за тестированием. Ведь они преимущественно проводятся за свой счет. Поэтому из-за нехватки денег у украинцев не проводится тестирование.

Обратите внимание! За прошедшую неделю в Украине было сделано 20 тысяч ПЦР-тестов. Это самый низкий показатель за последние 6 – 8 недель.

Почему власть сознательно уменьшает количество новых случаев COVID-19:

поскольку сейчас есть определенное социальное напряжение в обществе из-за введения карантина выходного дня;

государству нужно отчитываться об успехах;

министр Максим Степанов держится за свое место и хочет показать, что его министерство работает очень интенсивно.

Кроме того, Курпита объяснил, что показатели смертности отстают на 3 недели от выявления новых больных.

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Степанов говорит, что люди меньше тестируются на коронавирус

В Украине существенно уменьшилось количество людей, которые обращаются с просьбами сделать тест на коронавирус. Поэтому статистика так изменилась. Люди не обращаются за тестированием, хотя имеют симптомы инфекции. Поэтому глава Минздрава заявил, что для тестирования на коронавирус добавили тесты на антиген, вскоре Минздрав представит алгоритм проведения тестирования.

Сколько депутатов заболели коронавирусом

С начала пандемии в Раде COVID-19 подхватили 211 работников. Среди них были нардепы и работники Аппарата Рады. Сейчас от коронавируса лечится 21 нардеп. Кроме того, сейчас COVID-19 заражены 55 представителей Аппарата Рады.

К слову, нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук заявил, что коронавирус является выдумкой. Кроме того, нардеп отметил: он не доверяет ни одной в мире вакцине.

Больше об этом Я не доверяю вакцине против выдуманной болезни COVID-19, – нардеп от "Слуги народа"

Новости о коронавирусе в мире 14 декабря

С начала эпидемии COVID-19 в мире болезнь подхватили 72 311 512 человек. Из них по состоянию на 14 декабря выздоровели более 47 миллионов больных. Согласно данным сайта СНБО, количество умерших от COVID-19 в мире достигло 1 613 613 человек. Активных больных COVID-19 в мире, то есть тех, кто продолжает свое лечение – более 23 миллионов человек.

Страны с наибольшим количеством больных СOVID-19

США – 16 257 899;

Индия – 9 884 100;

Бразилия – 6 901 952;

Россия – 2 656 601;

Франция – 2 430 612.

В России от COVID-19 умерли более 47 тысяч человек

За минувшие сутки в России зарегистрировали 27 328 новых больных COVID-19. Всего, по состоянию на 14 декабря РФ сообщила о 2 681 256 пациентах с выявленным вирусом SARS-CoV-2. Больше всего больных в Москве (+5874 человек в сутки), Петербурге (+3771) и Подмосковье (+1484).

За последние сутки от коронавируса умерли 450 человек. Всего с момента начала эпидемии в России, по информации властей, умер 47 391 больной коронавирусом.

В Польше от коронавируса будут вакцинировать иностранцев с разрешениями на проживание

В Польше уже в январе 2021 года планируют начать вакцинацию от коронавируса. Кроме граждан страны, получить препарат смогут и иностранцы, имеющие вид на временное или постоянное проживание.

Как и большинство других стран, которые объявили о массовой вакцинации, в Польше сначала будут вакцинировать людей, имеющих сопутствующие заболевания. Также одними из первых прививки от COVID-19 получат медики, правоохранители и жители домов престарелых.

Обратите внимание! Польша уже закупила 60 миллионов доз вакцины от коронавируса. Вакцинация должна быть бесплатной. Правительство сообщило об открытии 8 тысяч пунктов для прививки.

Исследования по коронавируса

Компания AstraZeneca скомбинируйте свою вакцину с российской "Спутник-V"

Компания AstraZeneca и разработчики российской вакцины против коронавируса "Спутник-V" скомбинируют свои препараты. Испытания должны начаться уже в этом месяце.

Разработчики "Спутника-V" предложили сотрудничество компании AstraZeneca, которая создала вакцину против COVID-19 вместе с учеными Оксфордского университета, последние же приняли предложение.

Какого эффекта пытаются достичь путем комбинации вакцин?

Оба препарата – AZD1222 и "Спутник V" разработаны на основе аденовирусных векторов, они содержат генетический материал S-белка коронавируса SARS-CoV-2. Аденовирусы лишены способности к репликации, поэтому несут только генетический материал (антиген) в клетки организма человека. Российские ученые считают, что средства их препарата AstraZeneca и Оксфордский университет хотят поднять эффективность своей вакцины против COVID-19. Поскольку средняя ее эффективность составляет 70,4%.

Биодобавки смогли снизить риск заражения коронавирусом, по крайней мере у женщин

Новое исследование показало небольшое снижение риска инфицирования коронавируса у женщин, регулярно принимающих биодобавки.

Перечень биодобавок, которые исследовали и их результативность:

пробиотики – на 14%,

поливитамины – на 13%,

жирные кислоты Омега-3 – на 12%,

витамин D – на 9%.

При этом цинк, витамин С и биодобавки с экстрактом чеснока, похоже никак не повлияли на вероятность заражения