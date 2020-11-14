В Украине обнаружили рекордное количество больных коронавирусной инфекцией, количество больных с начала эпидемии возросло до 512 652. Американские ученые предложили новый тест для оценки иммунитета человека к коронавирусу. В Минздраве прогнозируют заполненность коек на 100% за месяц в Украине. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 13 ноября.

Новости о коронавирусе в Украине 13 ноября

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Статистика распространения COVID-19

С начала 2020 года в Украине обнаружили 512 652 больных коронавирусом. 233 849 инфицированных уже выздоровели. К сожалению, 9 317 пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19. По состоянию на 13 ноября от недуга продолжает лечиться 275 641 человек.

По состоянию на 13 ноября в Украине выявили 11 787 новых случаев заражения коронавирусом.

Коронавирус в областях Украины по состоянию на 13 ноября

Киев – 48 646 случаев;

Винницкая область – 13 367 случаев;

Волынская область – 18 004 случая;

Днепропетровская область – 19 909 случаев;

Донецкая область – 16 025 случаев;

Житомирская область – 21 138 случаев;

Закарпатская область – 18 832 случая;

Запорожская область – 16 811 случаев;

Ивано-Франковская область – 26 824 случая;

Киевская область – 23 103 случая;

Кировоградская область – 3 501 случай;

Луганская область – 4 940 случаев;

Львовская область – 36 000 случаев;

Николаевская область – 11 646 случаев;

Одесская область – 31 332 случая;

Полтавская область – 14 327 случаев;

Ровненская область – 24 045 случаев;

Сумская область – 16 781 случай;

Тернопольская область – 23 012 случаев;

Харьковская область – 46 137 случаев;

Херсонская область – 6 485 случаев;

Хмельницкая область – 21 954 случая;

Черкасская область – 11 673 случая;

Черновицкая область – 27 140 случаев;

Черниговская область – 11 020 случаев.

Все больницы будут заполнены на 100%: прогноз Минздрава

Украинские больницы для пациентов с COVID-19 загружены на более чем 70%. Ежедневно в Украине госпитализируют около тысячи человек. По словам главы Минздрава Максима Степанова, с такими темпами уже через месяц в Украине не будет мест для лечения инфицированных. То есть больницы перестанут принимать больных COVID-19, так как их просто не будет где лечить.

В Одессе уже началась медицинская сортировка

Врач из Одессы рассказал, что в Одессе уже не госпитализируют больных со средней тяжестью заболевания – только "очень тяжелых" пациентов. Он отметил, что это только те пациенты, которые в очень тяжелом состоянии. Больные с сопутствующими патологиями, гипертоническими состояниями и диабетом, которых и так по определению уже должны госпитализировать. Врач считает, что скоро "то, что происходит в Одессе, будет и в других городах" Украины.

Украина может получить вакцину от COVID-19 уже во втором квартале 2021 года

Во Всемирной организации здравоохранения сказали, что Украина вероятно, сможет получить первую партию эффективной и зарегистрированной вакцины от коронавирусной инфекции во втором квартале 2021 года. Украина получит вакцину против COVID-19 в рамках Фонда глобального доступа к вакцинам COVID-19 (COVAX).

Дорожные больницы Укрзализныци начнут принимать больных COVID-19

Министерство здравоохранения Украины договорилось с Укрзализныцей о лечении пациентов с COVID-19 в дорожных больницах. Минздрав обязуется обеспечить дорожные клинические больницы всем необходимым, для эффективного и комфортного лечения больных коронавирусной инфекцией.



Карантинные ограничения в Украине / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 13 ноября

С начала пандемии COVID-19 в мире заболели свыше 52 миллионов человек. Выздоровели более 34 миллионов пациентов. К сожалению, 1 281 006 пациентов умерли. Данные опубликованы Аппаратом СНБО Украины.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 10 555 435,

Индия – 8 728 795,

Бразилия – 5 781 582,

Франция – 1 915 282,

Россия – 1 865 395.

Очередной рекорд больных в России

За минувшие сутки в России зарегистрировали 21 983 новых больных COVID-19. В целом, по состоянию на 13 ноября РФ сообщила об 1 880 551 пациенте с выявленным вирусом SARS-CoV-2. Напомним, В российской статистике заболеваемости коронавирусом есть неточности, поскольку там учитывают и оккупированный украинский Крым.

Исследования коронавируса

Ученые предложили новый тест для оценки иммунитета человека

Американские ученые предложили новый тест для оценки иммунитета человека к SARS-CoV-2. Это анализ на Т-клетки. Показатели нового теста разработчики сравнили с результатами тестирования на антитела. Тест на Т-клетки выявил 97% переболевших COVID-19, а тест на антитела – 77%.

Новый тест называется T-Detect и еще не одобрен для использования. Компания-производитель Adaptive Biotechnologies сообщает о работе над созданием двух версий теста: для анализа больных и для более детального анализа, который можно использовать в исследовании вакцин.

ВОЗ ведет переговоры с Россией относительно ее вакцины против COVID-19

Россия заявила, что ее вакцина против коронавируса "Спутник–V" эффективна на 92%. Поэтому сейчас Всемирная организация здравоохранения ведет переговоры с разработавшим ее институтом.

"Мы с нетерпением ждем получения данных относительно вакцины-кандидата "Спутник-V". Если окажется, что товар, который подается на оценку, соответствует критериям для включения в список, ВОЗ опубликует результаты", – заявили в ВОЗ.

Какие проблемы со здоровьем сохраняются у больных COVID-19 после выздоровления

Ученые проследили за здоровьем 1 648 пациентов, которые были госпитализированы в 38 больниц американского штата Мичиган с середины марта по 1 июня 2020 года. Через 60 дней после выписки пациентов они собрали информацию, которая была доступна в историях болезни, а также расспросили участников исследования по телефону об их состоянии.

Телефонный опрос прошли 488 (41,8%) участников исследования. Ученые выявили следующие проблемы:

Симптомы со стороны сердца и легких – у 159 человек. У 92 из них это были новые симптомы или ухудшение имеющихся.

Стойкая потеря обоняния и чувства вкуса – у 65 бывших пациентов.

Ухудшение способности самостоятельно справляться с рутинными задачами в обычной жизни (например, с уходом за собой) – у 58 человек.

Примерно половина опрошенных сообщила о том, что ухудшение здоровья сказалось на их эмоциональном состоянии. 28 человек обратились за помощью к специалистам.

В выводах исследования ученые пишут, что после выписки с проблемами, связанными со здоровьем, работой или финансами, сталкивается большая часть пациентов, которые проходили лечение от COVID-19 в больнице.

Япония провела исследование по лечению COVID-19 плазмой крови

Стало известно о первых результатах клинических исследований метода лечения коронавируса плазмой крови людей, которые переболели COVID-19, которые провел медицинский научный центр в Японии. Плазма крови лиц, выздоровевших от коронавирусной инфекции, содержит антитела, которые могут помочь другим пациентам в борьбе с коронавирусной инфекцией.

97 человек, переболевших коронавирусом, сдали свою плазму крови. Она была введена шести пациентам мужского пола. Куцуна Сатоси заявил, что ни у одного из участников исследований не наблюдается отклонение от нормы.

Тканевые маски более эффективны, чем считалось ранее

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) изменили позицию относительно тканевых масок. Ранее организация предполагала, что их главное назначение – защита людей, которые рядом. CDC сообщают, что тканевые маски способны задерживать частицы диаметром меньше 10 микрометров, но их эффективность в различных исследованиях отличалась. Более плотная ткань дает лучшую защиту. В определенных случаях маски задерживают большую часть частиц с диаметром 1 микрометр.

В еще одной стране зафиксировали заражение COVID-19 среди норок

Случаи заражения коронавирусом норок обнаружили в еще одной стране – Греции. Мутацию COVID-19 у животных подтвердили на двух пушных фермах на севере. Инфицированных норок нашли еще в 7 странах, в частности: в Дании, Нидерландах, Испании, Швеции, Италии и США.