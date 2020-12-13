Темпы распространения коронавируса в Украине замедлились, за сутки заболели менее 10 тысяч человек. За все время пандемии COVID-19 в Украине заболели 894 215 человек, из которых на 13 декабря выздоровели 501 564 больных, умерших во время болезни – 15 154. В мире вводят жесткие карантинные ограничения и готовятся к массовой вакцинации населения. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине

Новости о коронавирусе в Украине 13 декабря

Суточная статистика

По состоянию на 13 декабря в Украине суточный прирост больных коронавирусом 9 176. В частности, заболели 494 ребенка и 313 медработников. Также за минувшие сутки в госпитализации нуждались 2 969 больных. К сожалению, умерли от осложнений коронавирусной болезни со вчерашнего дня 156 пациентов. Зато выздоровели – 7 563 больных, сообщает 24 канал со ссылкой на Министерство здравоохранения.

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Какое количество тестирований на COVID-19: за минувшие сутки лаборатории провели 41 489 тестирований на выявление коронавирусной болезни, в частности методом ПЦР – 33 593, методом ИФА – 7 896. В целом украинские лаборатории осуществили 5 031 859 ПЦР-тестов.

Статистика распространения коронавируса в областях Украины

г. Киев – 91 138 случаев;

Винницкая область – 19 801 случай;

Волынская область – 28 019 случаев;

Днепропетровская область – 49 074 случая;

Донецкая область – 29 398 случаев;

Житомирская область – 34 073 случая;

Закарпатская область – 26 016 случаев;

Запорожская область – 41 995 случаев;

Ивано-Франковская область – 40 668 случаев;

Киевская область – 48 523 случая;

Кировоградская область – 7 166 случаев;

Луганская область – 7 889 случаев;

Львовская область – 53 662 случая;

Николаевская область – 23 864 случая;

Одесская область – 57 699 случаев;

Полтавская область – 29 121 случай;

Ровненская область – 36 117 случаев;

Сумская область – 35 702 случая;

Тернопольская область – 31 165 случаев;

Харьковская область – 62 324 случая;

Херсонская область – 13 972 случая;

Хмельницкая область – 34 800 случаев;

Черкасская область – 31 209 случаев;

Черновицкая область – 36 695 случаев;

Черниговская область – 24 125 случаев.

На 50% заполнены кровати только в трех областях

В Украине больничные койки для пациентов с коронавирусом заполнены более чем на 50% лишь в трех областях. В среднем по стране заняты 41,5% таких коек. Наиболее загруженными являются больницы в Николаевской (62,6%), Черкасской (55,8%) и Черниговской областях (52,1%). В Киеве кровати заполнены на 48,5%.

Всего в стране ввели уже 63 110 больничных коек для COVID-19.

В рядах ВСУ еще 108 военных заболели коронавирусом

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины выявили 108 новых случаев передачи коронавирусной болезни. По состоянию на 13 декабря в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет – 3263 человека.

Всего за время пандемии выздоровел – 8820 человек, летальных исходов – 32. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 492 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трое суток — 58 человек.



Карантинные ограничения во время январского локдауна / инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 13 декабря

В мире коронавирусом инфицировались 72 миллиона человек

С начала эпидемии COVID-19 в мире болезнь подхватили 72 172 270 человек. Из них по состоянию на 13 декабря выздоровели более 50 миллионов больных. Согласно данным сайта Worldometer, число умерших от COVID-19 в мире достигло 1 603 472 человек.

На первом месте в мире по числу заболевших COVID-19 являются США – заболели более 16,5 миллиона человек, число умерших превысило 305 тысяч.

Второе место занимает Индия – более 9,8 миллиона больных, более 143 тысяч умерших.

Третье – Бразилия – более 6,8 больных и 181 тысяча умерших.

Четвертой в рейтинге стран с самыми высокими темпами распространения болезни является Российская Федерация – 2,6 миллиона больных.

Следом, пятой идет Франция – 2,3 миллиона инфицированных, из которых умерли – более 175 тысяч.

Канада будет выплачивать компенсацию за побочные эффекты от вакцины против COVID-19

В Канаде заявили, что готовы выплачивать компенсацию тем людям, которые вакцинировались против коронавируса и имели серьезные побочные эффекты. В то же время в ведомстве, занимающемся общественным здоровьем Канады, подчеркнули, что вероятность бурной побочной реакции является очень низкой.

Правило будет распространяться на все вакцины, которые утверждены Департаментом здравоохранения страны. Программа призвана "убедиться в наличии справедливого доступа всех канадцев к поддержке в случае редкого случая их бурной побочной реакции на вакцину".

Что известно о побочных реакциях от вакцины против COVID-19? В Великобритании зафиксировали случаи аллергической реакции на вакцину против коронавируса разработки Pfizer. Это может помешать вакцинированию людям с сильной аллергией. Побочная реакция произошла у двух сотрудников NHS, которые получили вакцину Pfizer и BioNTech во вторник, 8 декабря, – первый день программы массовой вакцинации. Их состояние стабильное, восстановление происходит быстро.



Готовы ли украинцы вакцинироваться / инфографика 24 канала

Когда пандемия будет под контролем: прогноз разработчиков вакцины против коронавируса BioNTech

При условии успешной массовой вакцинации пандемию COVID-19 удастся взять под контроль до конца лета 2021 года. Для этого в течение следующих 9 месяцев мир должен сосредоточиться на сотрудничестве.

Соответствующий прогноз озвучил Угур Шахин, глава немецкой компании BioNTech, которая совместно с Pfizer разработала вакцину от коронавируса, пишет Fox News. Компании пообещали к концу следующего года доставить по всему миру по меньшей мере 1,3 миллиарда доз своей вакцины.

Польские аграрии протестовали под домом вице-премьера

Польские фермеры вышли на акцию протеста в ночь с 12 на 13 декабря. Устроили забастовку прямо перед домом вице-премьера и лидера правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качинского. Фермеры недовольны политикой властей во время борьбы с пандемией коронавируса.

По их мнению, политика правительства вынуждает фермеров продавать свою продукцию по заниженным ценам. Например, они продают яйца за 15 грошей, тогда как в магазинах они могут стоить более 1 злотого.



В Польше фермеры протестуют против карантина / Фото Agrounia

В Германии вводят локдаун

Правительство Германии вводит локдаун с 16 декабря. Рождество немцам разрешат отпраздновать в узком семейном кругу с участием не более 5 человек.

Что запретят на время локдауна в Германии :