В Украине обнаружили рекордное количество больных коронавирусом. Когда Украина получит вакцину против COVID-19. Укрзализныця усилит контроль за соблюдением карантина в электричках. Украинцы создали петицию и просят отменить карантин выходного дня. В Европарламенте зафиксировали массовую вспышку коронавируса. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 12 ноября.

12 ноября в Украине сообщили о новых 11 057 случаях инфицирования коронавирусной инфекцией. В частности, заболели 428 детей и 564 медработника, сообщает 24 канал.

Днем ранее Новости о коронавирусе 11 ноября: общенациональный карантин и ограничения на выходных

В течение минувших суток в стране госпитализировали 1509 больных. К сожалению, умерло еще 198 пациентов. Зато выздоровели еще 6235 больных.

За вчера, 11 ноября, было совершено 77 149 тестирований (методом ПЦР – 46 933, методом ИФА – 30 216).

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине обнаружили 500 865 больных коронавирусом. 227 694 из них уже выздоровели, но умерло от осложнений 9145 человек.

Статистика распространения коронавируса в регионах

Киев – 47 563 случая;

Винницкая область – 13 153 случая;

Волынская область – 17 610 случаев;

Днепропетровская область – 19 169 случаев;

Донецкая область – 15 478 случаев;

Житомирская область – 20 589 случаев;

Закарпатская область – 18 470 случаев;

Запорожская область – 16 084 случая;

Ивано-Франковская область – 26 252 случая;

Киевская область – 22 431 случай;

Кировоградская область – 3422 случая;

Луганская область – 4822 случая;

Львовская область – 35 535 случаев;

Николаевская область – 11 373 случаи;

Одесская область – 30 704 случая;

Полтавская область – 13 767 случаев;

Ровненская область – 23 585 случаев;

Сумская область – 16 101 случай;

Тернопольская область – 22 798 случаев;

Харьковская область – 45 469 случаев;

Херсонская область – 6272 случая;

Хмельницкая область – 21 392 случая;

Черкасская область – 11 323 случая;

Черновицкая область – 26 699 случаев;

Черниговская область – 10 804 случая.

Сколько медиков заболели коронавирусом в Украине: среди новых инфицированных 564 медработников. Всего с начала пандемии в Украине COVID-19 заразились около 28 тысяч медиков, по меньшей мере 212 из которых умерли.

среди новых инфицированных 564 медработников. Всего с начала пандемии в Украине COVID-19 заразились около 28 тысяч медиков, по меньшей мере 212 из которых умерли. Ситуация с COVID-19 в Вооруженных силах Украины: со вчера коронавирус диагностировали еще 199 военным, поэтому по состоянию на 12 ноября в рядах ВСУ от недуга лечатся 2326 человек. Всего с начала пандемии выздоровели 5036 военнослужащих, умерли – 20 инфицированных.



Карантин в Украине / Инфографика 24 канала

При каких условиях ослабят карантин выходного дня: объяснения Степанова

По словам Степанова, для понимания действенности такого формата карантина должно пройти определенное время. Именно поэтому его ввели на три недели. Если такие ограничения помогут сдержать рост количества больных коронавирусом, то их могут смягчить.

Критическая ситуация в ужгородской больнице: больным не хватает кислорода

Ужгородская городская больница переполнена пациентами с COVID-19, ей катастрофически не хватает кислородных генераторов. Ситуация только ухудшается, потому что с каждым днем количество госпитализированных растет.

В Минздраве объяснили, где не обязательно носить маску

Защитные маски не надо носить на улице, а вот штраф за отсутствие маски в общественном месте будут выписывать сразу на месте. Ранее же на нарушителей подавали в суд и ожидали его решения.

Пленарная неделя Рады под угрозой из-за COVID-19

Следующую планерную неделю Верховной Рады могут отсрочить из-за COVID-19. В настоящее время лидеры парламентских фракций обсуждают возможность перенесения заседания парламента.

КСУ переходит на дистанционную работу из-за COVID-19

Конституционный Суд переходит на дистанционный режим работы. Все потому, что несколько судей заболели COVID-19, а еще у нескольких симптомы коронавируса.

В Одессе не ввели карантин выходного дня: что говорят местные власти

В Одессе не будут вводить карантин выходного дня с 14 ноября. В городе будут действовать ограничения оранжевой зоны. Никаких дополнительных решений областная и городская комиссии ТЭБ и ЧС пока не принимали.

Ляшко рассказал, как Украина будет реагировать на вспышку коронавируса у норок

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что завтра, 13 ноября, станет известна официальная позиция Европейского центра контроля за инфекционными болезнями в отношении рисков и отдельных противоэпидемических мероприятий из-за вспышки нового коронавируса у животных. Ляшко отметил, что в Минздраве оперативно отслеживают всю информацию и будут принимать меры для того, чтобы не допустить дополнительного распространения коронавируса в популяции норок.

Расстелил куртку на земле: в Черкассах больная COVID-19 родила под закрытыми дверями больницы

В Черкассах больная COVID-19 Евгения Киркич родила младенца под дверями больницы. Медики закрыли вход на замок, а вышли из здания уже тогда, когда отец держал младенца на руках. Подробности этой истории читайте по ссылке.

Сколько доз вакцины против коронавируса и когда получит Украина: ответ Минздрава

Через неделю, 19 ноября, примут решение о дате поставки Украине вакцины против коронавируса. В Минздраве надеются получить около 8,5 миллионов доз. Поставка в Украину вакцины против коронавирусной болезни предусмотрена программой COVAX (международная организация, которая имеет за цель обеспечить доступ к эффективной вакцине от коронавируса для всех стран).

Укрзализныця усилит контроль за соблюдением карантина в электричках

Укрзализныця увеличит количество проводников и работников военизированной охраны для дополнительного контроля в электричках. Такое решение компания приняла из-за усиления карантина в Украине. В поездах дальнего следования количество мест четко контролируется, поэтому усиливать контроль за карантином там не будут.

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Мэр Кропивницкого Андрей Райкович заболел COVID-19

Мэр Кропивницкого Андрей Райкович заболел COVID-19. Сейчас он находится в инфекционном отделении Центральной городской больницы. Говорит, "на себе почувствовал, что такое коронавирус и воспаление легких".

Украинцы просят отменить карантин выходного дня: создали петицию

В Украине зарегистрировали электронную петицию с требованием отменить карантин выходного дня. Ее автор считает, что введение такого ограничения не повлияет на распространение COVID-19, но будет иметь катастрофические последствия для экономической и культурной жизни общества. Соответствующее обращение опубликовали на сайте электронных петиций.

Карантин выходного дня во Львове: мэрия создает рабочую группу для помощи предпринимателям, готовят иск в суд

Львовский горсовет создаст рабочую группу, которая будет стоять на защите предпринимателей в условиях карантина выходного дня. Ее возглавит заместитель мэра Львова Андрей Москаленко. Кроме этого, в ЛГС готовят иск в суд, чтобы решение о введении карантина выходного дня не вступило в действие. Садовый рассказал, что хоть конечного протокола правительства относительно этого еще нет, львовские юристы уже прорабатывают информацию, которая уже есть в медиа.

В Ровно пока не будут вводить карантин выходного дня

Кабинет Министров ввел в Украине карантин выходного дня с 14 ноября. Однако в Ровно решение об усилении ограничительных мер будут принимать только 16 ноября. Именно поэтому в ближайшие субботу – воскресенье (14 – 15 ноября) карантин выходного дня в Ровно не будут вводить.

В Славянске отказались вводить карантин выходного дня

Мэр Славянска Вадим Лях заявил, что власти города не будет вводить карантин выходного дня 14 и 15 ноября. Он ссылается на то, что Кабмин не принимает во внимание реалии небольших населенных пунктов. По словам городского головы, выходные в стотысячный прифронтовом Славянске и городах-миллионниках Киеве или Харькове – имеют существенные различия. Лях отметил, что для жителей пригорода выходные являются единственной возможностью приехать за покупками в город или продать на рынках выращенную сельхозпродукцию.

Новости о коронавирусе в мире 12 ноября

С начала пандемии COVID-19 в мире заболели более 52 миллионов человек. Выздоровели более чем 33 миллионов пациентов. К сожалению, 1 286 044 заболевших умерли.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 10 402 273;

Индия – 8 683 916;

Бразилия – 5 747 660;

Франция – 1 914 919;

Россия – 1 843 678.

В Швеции ухудшилась ситуация с COVID-19: власти признали ошибку, но отказываются от ограничений

Несмотря на надежду на коллективный иммунитет, в Швеции сейчас больше случаев заражения, госпитализаций и смертей на душу населения, чем в других скандинавских странах. Поэтому Агентство общественного здравоохранения Швеции признало свою ошибку в прогнозах "второй волны" коронавируса. Подробнее об этом здесь.

Медики продолжают инфицироваться COVID-19 после российской вакцины: в РФ озвучили новую причину

В Алтайском крае трое медиков, которым сделали прививку российской вакциной против коронавируса, заболели COVID-19. Сначала разработчики говорили, что вакцина просто "не успела сработать", но у Министерства здравоохранения другая версия – они инфицировались между первым и вторым этапом вакцинации. Кузбасс также сообщил о том, что медик инфицировался коронавирусом после первой дозы вакцины "Спутник-V". Но местные власти сразу отвергают версию о побочном действии препарата.

К теме В чем опасность антибиотиков при COVID-19: комментарий врача

Первая эффективная вакцина против COVID-19 от Pfizer: в Британии вакцинацию могут начать в декабре

Недавно компании Pfizer и BioNTech заявили об успешном прохождении третьей фазы исследования совместной вакцины против коронавируса. Разработчик Угур Шахин заявил, что уже в декабре 2020 года Британия может начать вакцинацию населения. Но это произойдет лишь в том случае, если регулирующий орган Британии выдаст соответствующую лицензию.

В Европарламенте зафиксировали массовую вспышку коронавируса

В Европейском парламенте коронавирусом заразились сотни депутатов. Из-за частичного закрытия учреждения на карантин чиновники больше не получают свои суточные деньги в размере 323 евро.

Из-за коронавируса в Турции запретили курить на улице

Правительство Турции ввело запрет на курение в общественных местах из-за стремительного увеличения количества больных коронавирусом. Все для того, чтобы люди на улице не опускали защитные маски с лица.

В ВОЗ рассказали, сколько людей нужно вакцинировать от COVID-19, чтобы остановить пандемию

Чтобы пандемия коронавируса закончилась, нужно вакцинировать примерно 70% всего населения. Однако вакцина должна соответствовать всем необходимым стандартам безопасности и эффективности.

Исследования коронавируса, вакцины и разработки

Придумали, как устранить недостаток вакцины против коронавируса: стабилизация возможна

Стандартная температура хранения и транспортировки вакцин составляет ориентировочно 2–8 градусов по Цельсию, а некоторые, как, например, экспериментальная вакцина от COVID-19 компании Pfizer, требует температуру хранения от -70 до -80 С°. Такие условия значительно осложняют доступность вакцины. Для решения этой дилеммы, ученые использовали синтетические полипептиды. Имея положительные и отрицательные заряды, они слипаются вместе и обволакивают вирусные капсиды, которые содержат компоненты вакцины вместе, предупреждая распад. Такие условия подобны "склеиванию" вирусных частиц в растворе вакцины, поэтому снижается потребность в охлаждении вакцины для поддержания стабильности.

Назвали потенциальный препарат для профилактики коронавируса

Мелатонин – это гормон, который естественным образом вырабатывает организм человека, он регулирует сон. Гормон также часто принимают искусственно как пищевую добавку. Ученые изучили данные группы людей, которые предварительно принимали мелатонин. Согласно результатам анализа, они почти на 30% реже заражались SARS-CoV-2. Исследователи подчеркнули, что это предварительные результаты, которые никоим образом не являются поводом, чтобы люди принимали мелатонин без назначения врача.