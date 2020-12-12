За минувшие сутки в Украине зафиксировали еще 12 811 больных COVID-19. COVAX одобрил запрос Украины на получение вакцины от коронавируса. Это означает, что скоро страна получит не менее 8 миллионов доз вакцины, что позволит сделать прививку 4 миллионам украинцам. США также готовится к вакцинации на следующей неделе. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 12 декабря.

Новости о коронавирусе в Украине 12 декабря

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Украина точно получит вакцину от COVID-19

Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Теперь украинцы гарантированно получают минимум 8 миллионов доз вакцины. Этого количества должно хватить для 4 миллионов человек.

"Украина уже 100% получит более 8 миллионов доз вакцины бесплатно. Шприцы для инъекций также. Продолжаем работать над тем, чтобы холодильное оборудование (+2 ... +8) для пунктов прививки приехало в кратчайшие сроки", – заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Что такое COVAX Это глобальный механизм распределения рисков для объединенных закупок, созданный для справедливого распределения вакцин против COVID-19. Основная цель этого механизма – ускорение разработки и производства вакцин против COVID-19 и гарантия справедливого и равного доступа для каждой страны мира. Отдельный финансовый фонд выкупает потенциальные вакцины, чтобы по меньшей мере 20% населения каждой из 180 стран-членов могли получить прививки. Украина – член глобальной инициативы COVAX. Первый миллион должен поступить в марте. Премьер Денис Шмигаль сказал, что 8 миллионов доз должно хватить для 4 миллионов человек.



Хотят ли украинцы вакцинироваться от коронавируса / Инфографика 24 канала

Статистика распространения COVID-19

По состоянию на 12 декабря в Украине подтверждено уже 885 039 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки, 11 декабря, лаборатории сообщили еще о 12 811 больных COVID-19.

За прошедшие сутки госпитализирован 3 001 человек. К сожалению, 243 человека умерли от осложнений вызванных коронавирусом. Общее количество летальных исходов с начала пандемии возросло до 14 998.

В целом в Украине 494 001 пациент переболел COVID-19, за минувшие сутки выздоровели 13 653 человека.

Количество заболеваний коронавирусом в регионах по состоянию на 12 декабря

г. Киев – 90 013 случаев;

Винницкая область – 19 680 случаев;

Волынская область – 27 852 случая;

Днепропетровская область – 48 365 случаев;

Донецкая область – 29 031 случай;

Житомирская область – 33 714 случаев;

Закарпатская область – 25 883 случая;

Запорожская область – 41 460 случаев;

Ивано-Франковская область – 40 484 случая;

Киевская область – 47 783 случая;

Кировоградская область – 7 059 случаев;

Луганская область – 7 705 случаев;

Львовская область – 53 299 случаев;

Николаевская область – 23 479 случаев;

Одесская область – 57 071 случай;

Полтавская область – 28 811 случаев;

Ровненская область – 35 900 случаев;

Сумская область – 35 327 случаев;

Тернопольская область – 30 964 случая;

Харьковская область – 61 985 случаев;

Херсонская область – 13 723 случая;

Хмельницкая область – 34 417 случаев;

Черкасская область – 30 784 случая;

Черновицкая область – 36 496 случаев;

Черниговская область – 23 754 случая.

Украинцы стали меньше тестироваться на COVID-19

В Минздраве заявили, что украинцы стали делать меньше тестирований на COVID-19. Из-за этого Министерство здравоохранения изменило подход к тестированию на коронавирус.

Степанов отметил, что сейчас в Украине будут проводить бесплатное тестирование на COVID-19 всем гражданам, у которых признаки респираторных заболеваний.

"У нас уменьшилось количество людей, которые обращаются за тестированием через мобильную бригаду, семейных врачей или другим способом", – подчеркнул Степанов.

В Минздраве объяснили, почему введут локдаун с 8 января

Украинские власти заявляли о введении новогоднего локдауна в период праздников, но фактически Кабмин усилит карантинные ограничения уже после Нового года и Рождества. Как убеждают в Минздраве, причин для локдауна именно с 8 по 25 января есть немало, но среди главных – грипп.

"Мы смотрели по нашим расчетам, как будет расти количество больных. Кроме того, для нас было важно провести плановый строгий карантин до конца января. Ведь в конце января – начале февраля у нас начинается рост количества больных гриппом", – сказал глава Минздрава.



Карантинные ограничения во время январского локдауна / Инфографика 24 канала

Фиктивная справка о ПЦР-тесте – уголовное преступление

Министр здравоохранения Максим Степанов призвал украинцев не покупать фиктивные справки о сделанном ПЦР-тесте. Он пригрозил людям и лабораториям, которые занимаются выдачей таких "справок", уголовной ответственностью.

"Фиктивная справка по ПЦР-тесту – это уголовное преступление. Если мы узнаем, что какая-то лаборатория выдает такие фиктивные справки, то сразу будем обращаться в правоохранительные органы. Будут проводиться проверки лицензионных условий работы этой лаборатории", – заявил Степанов.

Новости о коронавирусе в мире 12 декабря

Согласно данным СНБО Украины, в мире COVID-19 заболело более 71 миллиона человек. К сожалению, от осложненного течения болезни умер 1 597 098 инфицированных. Продолжают лечиться от COVID-19 в мире примерно 24 миллиона человек. Более 45 миллионов пациентов уже выздоровели.

Страны с наибольшим количеством больных СOVID-19

США – 15 851 735;

Индия – 9 826 775;

Бразилия – 6 836 227;

Россия – 2 602 048;

Франция – 2 405 210.

США одобрили использование вакцины Pfizer

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США разрешило использование вакцины от COVID-19, разработанной американской компанией Pfizer в сотрудничестве с немецкой BioNTech.

Президент США Дональд Трамп заявил, что первая прививка будет проведена менее чем через сутки. Однако в Минздраве США отметили, что правительство немедленно начнет распределение вакцины по стране. Сама же вакцинация будет стартовать в начале следующей недели.

Исследование коронавируса

Покрасневшие щеки у детей могут быть симптомом коронавируса

Ученые медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета рассказали о новых симптомах коронавируса COVID-19 у детей.

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У детей симптомами COVID-19 могут быть покрасневшие глаза, язык, ладони и щеки. Нью-йоркские медики проанализировали 35 детей, попавших в две больницы в период с 1 апреля по 14 июля. Так, у 83% участников исследования были покрасневшие припухшие глаза, красные щеки и ладони, а также опухший язык ярко-красного цвета.

Как помогут человеку в тюрьме, у которого повысилась температура

Если у человека, который находится в СИЗО или в тюрьме, повысилась температура, то его обеспечат соответствующими базовыми препаратами, например, жаропонижающими – но только теми, которые покупают за деньги государства.

Об этом в интервью НВ рассказала региональный координатор уполномоченного по правам человека по связям с общественностью в Полтавской области Вера Яковенко. Что касается медосмотра, то чиновник объяснила, что если в штате учреждения исполнения наказаний есть врачи, которые приходят на работу, то они придут и выполнят свою работу. А если таких врачей в штате нет – например, если открыта вакансия на эту должность – то, соответственно, никто туда просто так и не придет. Яковенко подчеркнула, что важно, чтобы все заключенные или задержанные были обеспечены тестированием в случае подозрения на заражение COVID-19 и необходимой медицинской помощью.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала