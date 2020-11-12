В Украине заболеваемость коронавирусом продолжает расти, правительство ввело карантин выходного дня. Страна также вернулась к общенациональному карантину. В больницы областей начали поступать партии препарата Ремдесивир. В мире почти 52 миллиона инфицированных, лидером случаев передачи инфекции являются США. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 11 ноября.

Новости о коронавирусе в Украине 11 ноября

За прошедшие сутки в Украине зарегистрировали 10 611 новых больных коронавирусом. В госпитализации нуждались 1 453 больных или с подозрением на COVID-19. Известно, что от осложнений умер 191 пациент. Зато выздоровели еще 6 802 человека.

Днем ранее Новости о коронавирусе 10 ноября: рекорд в Украине, обвал акций техногигантов из-за вакцины

По состоянию на 11 ноября общее количество инфицированных в стране составляет 489 808. Из них выздоровели 221 459 человек, впрочем 8 947 умерли во время течения болезни.



259 402 жителей Украины продолжают лечиться от коронавируса.

Коронавирус в областях Украины 11 ноября

Киев – 46 632

Винницкая область – 12 970

Волынская область – 17 236

Днепропетровская область – 18 690

Донецкая область – 15 066

Житомирская область – 20 194

Закарпатская область – 18 056

Запорожская область – 15 285

Ивано-Франковская область – 25 643

Киевская область – 21 731

Кировоградская область – 3 280

Луганская область – 4 738

Львовская область – 34 988

Николаевская область – 11 092

Одесская область – 30 041

Полтавская область – 13 143

Ровенская область – 23 035

Сумская область – 15 662

Тернопольская область – 22 549

Харьковская область – 44 948

Херсонская область – 6 075

Хмельницкая область – 20 826

Черкасская область – 11 063

Черновицкая область – 26 301

Черниговская область – 10 564

Сколько медиков заболели коронавирусом в Украине: среди новых инфицированных 493 медработника. Всего с начала пандемии в Украине COVID-19 инфицировались около 27 тысяч медиков, по меньшей мере 212 из которых умерли.

среди новых инфицированных 493 медработника. Всего с начала пандемии в Украине COVID-19 инфицировались около 27 тысяч медиков, по меньшей мере 212 из которых умерли. Ситуация с COVID-19 в Вооруженных силах Украины: со вчерашнего дня коронавирус диагностировали еще 117 военным, поэтому по состоянию на 11 ноября в рядах ВСУ от недуга лечатся 2 258 человек. Всего с начала пандемии выздоровели 4 905 военнослужащих, умерли – 19 инфицированных.

Главные новости о коронавирусе в Украине

Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации Кабинет министров принял решение об усилении карантинных ограничений в Украине. Правительство отменило разделение страны на зоны и вернуло общенациональный карантин.

Какие запреты будут действовать в Украине:

Запрещены массовые мероприятия с участием более 20 человек, заполненность больше 50% мест в театрах и кинотеатрах, общественном транспорте.

Запрет дискотек, работы ночных клубов и развлекательных заведений.

После 22:00 и до 7:00 запрещена работа заведений питания с организацией досуга, то есть ресторанов, баров и кафе. В то же время ограничения не распространяются на адресную доставку и заказы на вынос.

Посетители в заведениях общественного питания могут находиться только на расстоянии не менее 2 метров между местами для сидения за соседними столиками и не более 4 человек за столом без учета детей в возрасте до 18 лет.

Под запретом и перевозки пассажиров общественным транспортом на городских, пригородных, внутриобластных, межобластных маршрутах в количестве больше, чем количество мест для сидения.

Важно: Разделение Украины на 4 зоны – зеленую, желтую, оранжевую и красную – отменили!



Карантинные ограничения в Украине / Инфографика 24 канала

Правительство ввело карантин выходного дня

Во время заседания 11 ноября Кабинет Министров Украины ввел карантин выходного дня. Решение объяснили ухудшением ситуации с распространения коронавируса в стране: заболеваемость выросла, коек в больницах критически не хватает.

Карантин выходного дня в Украине начнет действовать уже с 14 – 15 ноября. Ограничения будут действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. В то же время правительство уверило, что готово поддержать предпринимателей в период карантина.

Подробно Что предусматривает карантин выходного дня

Что будет работать в субботу и воскресенье

продуктовые магазины;

аптеки (в частности ветеринарные);

АЗС;

общественный транспорт.

#МаюПравоПрацювати: во Львове рестораторы протестуют против карантина выходного дня

Во Львове 11 ноября рестораторы и представители гостиничной, спортивной и развлекательной сфер города и области вышли на мирную акцию протеста под стены ЛОГА. Они протестуют против введения карантина выходного дня.

Предприниматели считают, что карантин выходного дня, который планирует ввести правительство из-за пандемии коронавируса, уничтожит их бизнес.

Во Львове протестуют против карантина выходного дня / Фото Львовский портал

В Минздраве объяснили, какие симптомы считают легким течением коронавируса

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов отметил, что легкому течению коронавируса присуща незначительная лихорадка до 38 градусов, которую можно контролировать жаропонижающими препаратами самостоятельно.

Какие симптомы считаются признаками легкого течения COVID-19:

легкий насморк;

легкий кашель;

отсутствие признаков дыхательной недостаточности (затрудненного дыхания, увеличение частости дыхательных движений);

отсутствие желудочно-кишечных проявлений;

отсутствие изменений психического состояния.

По состоянию на 11 ноября в больницах находятся 28 564 больных коронавирусом или с подозрением на наличие заболевания.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

​К теме Alina Pash заразилась коронавирусом

Украине предложат специальную цену на закупку вакцины против COVID-19

Главный санврач страны и заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что Украина вошла в список тех стран, которые могут получить будущую вакцину против коронавируса по специальной цене.

Ляшко пояснил, что Украина приняла участие в механизме COVAX, который предусматривает список из 92 стран, которым будет предложена специальная цена на закупку вакцины, когда она появится.

Важно: в бюджете 2021 года на закупку будущей вакцины против COVID-19 заложили 1 миллиард гривен.

Неэффективный против COVID-19 препарат "Ремдесивир" уже распределяют в украинских больницах

С 10 ноября Минздрав начал распределять препарат "Ремдесивир" в больницы регионов Украины. Это средство используют для лечения коронавируса, хоть ВОЗ недавно заявила о его неэффективности в борьбе с недугом.

Что известно о препарате Ремдесивир Это внутривенный препарат, который разработала американская компания Gilead Sciences для борьбы с лихорадкой Эбола. Впрочем, впоследствии препарат оказался неэффективным в борьбе с этой инфекцией.

Глава Верховной Рады Разумков заболел коронавирусом

Риск подхватить коронавирус есть у каждого из нас, подчеркнул Дмитрий Разумков в своем фейсбуке.

Он также сообщил, что пока остается на самоизоляции и будет работать дистанционно. Впрочем, видимо, это не касается законодательной деятельности, так как такое не предусмотрено в регламенте.

Новости о коронавирусе в мире 11 ноября

С начала пандемии COVID-19 в мире заболели более 51 миллиона человек. Выздоровели более 33 миллиона пациентов. К сожалению, 1 273 446 больных умерли.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 10 258 090;

Индия – 8 636 011;

Бразилия – 5 699 005;

Франция – 1 856 292;

Россия – 1 857 309.

Исследования коронавируса

В коронавирусе нашли "ген в гене": что означает скрытый участок SARS-CoV-2

Американские биологи открыли в SARS-CoV-2 загадочный ген. Частица вируса была скрыта в геноме вируса, и ее не брали в расчет.

Для вируса, который имеет всего около 15 известных генов, открытие еще одного является значительным достижением. Насколько это важно для лечения COVID-19, теперь попытаются выяснить ученые.

Мошенники во всем мире создали новую схему заработка на коронавирусе

Черный рынок тоже адаптируется под новые реалии коронавирусной эпохи. Теперь мошенники из разных стран продают поддельные результаты тестов на коронавирус.

Поддельные тесты уже заметили во Франции, Бразилии, Великобритании и других странах. Например, в Париже фейковые документы продавали прямо в аэропорту – по 180 – 360 долларов за электронный файл.

Еврокомиссия подписала контракт на покупку миллионов доз вакцины Pfizer

Европейская комиссия в среду подписала контракт с компаниями Pfizer и BioNTec на закупку вакцины от коронавируса, которая показала успешные результаты клинических испытаний.

К слову, Еврокомиссия уже подписала аналогичные контракты с AstraZeneca, Sanofi-GSK и Janssen Pharmaceutica NV, а также завершила предварительные переговоры с CureVac и Moderna.

Несколько медиков заболели COVID-19, хотя были привиты российской вакциной

Трое медиков из Алтайского края, что в России, заразившихся коронавирусом и заболели COVID-19 несмотря на то, что были привитыми российской вакциной "Спутник V". Разработчики вакцины уже отреагировали: мол, иммунитет просто не успел сформироваться.

Об успешном прохождении 3 фазы испытания вакцины против коронавирус сообщили в компании Pfizer совместно с BioNTech. Препарат назвали BNT162b2. Как она действует, о ее плюсах и минусах – читайте в статье 24 канала.