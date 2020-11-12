Новости о коронавирусе 11 ноября: общенациональный карантин и ограничения на выходных
В Украине заболеваемость коронавирусом продолжает расти, правительство ввело карантин выходного дня. Страна также вернулась к общенациональному карантину. В больницы областей начали поступать партии препарата Ремдесивир. В мире почти 52 миллиона инфицированных, лидером случаев передачи инфекции являются США. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 11 ноября.
Новости о коронавирусе в Украине 11 ноября
За прошедшие сутки в Украине зарегистрировали 10 611 новых больных коронавирусом. В госпитализации нуждались 1 453 больных или с подозрением на COVID-19. Известно, что от осложнений умер 191 пациент. Зато выздоровели еще 6 802 человека.
Днем ранее Новости о коронавирусе 10 ноября: рекорд в Украине, обвал акций техногигантов из-за вакцины
Коронавирус в областях Украины 11 ноября
- Киев – 46 632
- Винницкая область – 12 970
- Волынская область – 17 236
- Днепропетровская область – 18 690
- Донецкая область – 15 066
- Житомирская область – 20 194
- Закарпатская область – 18 056
- Запорожская область – 15 285
- Ивано-Франковская область – 25 643
- Киевская область – 21 731
- Кировоградская область – 3 280
- Луганская область – 4 738
- Львовская область – 34 988
- Николаевская область – 11 092
- Одесская область – 30 041
- Полтавская область – 13 143
- Ровенская область – 23 035
- Сумская область – 15 662
- Тернопольская область – 22 549
- Харьковская область – 44 948
- Херсонская область – 6 075
- Хмельницкая область – 20 826
- Черкасская область – 11 063
- Черновицкая область – 26 301
- Черниговская область – 10 564
- Сколько медиков заболели коронавирусом в Украине: среди новых инфицированных 493 медработника. Всего с начала пандемии в Украине COVID-19 инфицировались около 27 тысяч медиков, по меньшей мере 212 из которых умерли.
- Ситуация с COVID-19 в Вооруженных силах Украины: со вчерашнего дня коронавирус диагностировали еще 117 военным, поэтому по состоянию на 11 ноября в рядах ВСУ от недуга лечатся 2 258 человек. Всего с начала пандемии выздоровели 4 905 военнослужащих, умерли – 19 инфицированных.
Главные новости о коронавирусе в Украине
В Украине вернули общенациональный карантин
Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации Кабинет министров принял решение об усилении карантинных ограничений в Украине. Правительство отменило разделение страны на зоны и вернуло общенациональный карантин.
Какие запреты будут действовать в Украине:
- Запрещены массовые мероприятия с участием более 20 человек, заполненность больше 50% мест в театрах и кинотеатрах, общественном транспорте.
- Запрет дискотек, работы ночных клубов и развлекательных заведений.
- После 22:00 и до 7:00 запрещена работа заведений питания с организацией досуга, то есть ресторанов, баров и кафе. В то же время ограничения не распространяются на адресную доставку и заказы на вынос.
- Посетители в заведениях общественного питания могут находиться только на расстоянии не менее 2 метров между местами для сидения за соседними столиками и не более 4 человек за столом без учета детей в возрасте до 18 лет.
- Под запретом и перевозки пассажиров общественным транспортом на городских, пригородных, внутриобластных, межобластных маршрутах в количестве больше, чем количество мест для сидения.
Карантинные ограничения в Украине / Инфографика 24 канала
Правительство ввело карантин выходного дня
Во время заседания 11 ноября Кабинет Министров Украины ввел карантин выходного дня. Решение объяснили ухудшением ситуации с распространения коронавируса в стране: заболеваемость выросла, коек в больницах критически не хватает.
Карантин выходного дня в Украине начнет действовать уже с 14 – 15 ноября. Ограничения будут действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. В то же время правительство уверило, что готово поддержать предпринимателей в период карантина.
Подробно Что предусматривает карантин выходного дня
Что будет работать в субботу и воскресенье
- продуктовые магазины;
- аптеки (в частности ветеринарные);
- АЗС;
- общественный транспорт.
#МаюПравоПрацювати: во Львове рестораторы протестуют против карантина выходного дня
Во Львове 11 ноября рестораторы и представители гостиничной, спортивной и развлекательной сфер города и области вышли на мирную акцию протеста под стены ЛОГА. Они протестуют против введения карантина выходного дня.
Предприниматели считают, что карантин выходного дня, который планирует ввести правительство из-за пандемии коронавируса, уничтожит их бизнес.
Во Львове протестуют против карантина выходного дня / Фото Львовский портал
В Минздраве объяснили, какие симптомы считают легким течением коронавируса
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов отметил, что легкому течению коронавируса присуща незначительная лихорадка до 38 градусов, которую можно контролировать жаропонижающими препаратами самостоятельно.
Какие симптомы считаются признаками легкого течения COVID-19:
- легкий насморк;
- легкий кашель;
- отсутствие признаков дыхательной недостаточности (затрудненного дыхания, увеличение частости дыхательных движений);
- отсутствие желудочно-кишечных проявлений;
- отсутствие изменений психического состояния.
Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала
К теме Alina Pash заразилась коронавирусом
Украине предложат специальную цену на закупку вакцины против COVID-19
Главный санврач страны и заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что Украина вошла в список тех стран, которые могут получить будущую вакцину против коронавируса по специальной цене.
Ляшко пояснил, что Украина приняла участие в механизме COVAX, который предусматривает список из 92 стран, которым будет предложена специальная цена на закупку вакцины, когда она появится.
Неэффективный против COVID-19 препарат "Ремдесивир" уже распределяют в украинских больницах
С 10 ноября Минздрав начал распределять препарат "Ремдесивир" в больницы регионов Украины. Это средство используют для лечения коронавируса, хоть ВОЗ недавно заявила о его неэффективности в борьбе с недугом.
Что известно о препарате Ремдесивир
Это внутривенный препарат, который разработала американская компания Gilead Sciences для борьбы с лихорадкой Эбола. Впрочем, впоследствии препарат оказался неэффективным в борьбе с этой инфекцией.
Глава Верховной Рады Разумков заболел коронавирусом
Риск подхватить коронавирус есть у каждого из нас, подчеркнул Дмитрий Разумков в своем фейсбуке.
Он также сообщил, что пока остается на самоизоляции и будет работать дистанционно. Впрочем, видимо, это не касается законодательной деятельности, так как такое не предусмотрено в регламенте.
Новости о коронавирусе в мире 11 ноября
С начала пандемии COVID-19 в мире заболели более 51 миллиона человек. Выздоровели более 33 миллиона пациентов. К сожалению, 1 273 446 больных умерли.
Топ-5 стран по распространению коронавируса:
- США – 10 258 090;
- Индия – 8 636 011;
- Бразилия – 5 699 005;
- Франция – 1 856 292;
- Россия – 1 857 309.
Исследования коронавируса
В коронавирусе нашли "ген в гене": что означает скрытый участок SARS-CoV-2
Американские биологи открыли в SARS-CoV-2 загадочный ген. Частица вируса была скрыта в геноме вируса, и ее не брали в расчет.
Для вируса, который имеет всего около 15 известных генов, открытие еще одного является значительным достижением. Насколько это важно для лечения COVID-19, теперь попытаются выяснить ученые.
Мошенники во всем мире создали новую схему заработка на коронавирусе
Черный рынок тоже адаптируется под новые реалии коронавирусной эпохи. Теперь мошенники из разных стран продают поддельные результаты тестов на коронавирус.
Поддельные тесты уже заметили во Франции, Бразилии, Великобритании и других странах. Например, в Париже фейковые документы продавали прямо в аэропорту – по 180 – 360 долларов за электронный файл.
Еврокомиссия подписала контракт на покупку миллионов доз вакцины Pfizer
Европейская комиссия в среду подписала контракт с компаниями Pfizer и BioNTec на закупку вакцины от коронавируса, которая показала успешные результаты клинических испытаний.
К слову, Еврокомиссия уже подписала аналогичные контракты с AstraZeneca, Sanofi-GSK и Janssen Pharmaceutica NV, а также завершила предварительные переговоры с CureVac и Moderna.
Несколько медиков заболели COVID-19, хотя были привиты российской вакциной
Трое медиков из Алтайского края, что в России, заразившихся коронавирусом и заболели COVID-19 несмотря на то, что были привитыми российской вакциной "Спутник V". Разработчики вакцины уже отреагировали: мол, иммунитет просто не успел сформироваться.
Поделиться новостью