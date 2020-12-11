За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 13 514 новых больных COVID-19. К сожалению, умерло рекордное количество украинцев от коронавируса. Медики зафиксировали увеличение количества повторных заражений. В мире обнаружили свыше 69,6 миллионов больных. Телеведущая Эллен Дедженерес рассказала о своем положительном тесте на COVID-19. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 11 декабря.

Новости о коронавирусе в Украине 11 декабря

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Статистика распространения COVID-19

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 13 514 новых больных COVID-19. С начала 2020 года в Украине обнаружили 872 228 больных коронавирусом. Из них 480 348 уже выздоровели, но 14 755 пациентов не смогли преодолеть болезнь. В общем за этот период в стране провели 4 957 299 ПЦР-тестов для выявления патогена SARS-CoV-2.

В столице Украины за сутки выздоровело рекордное количество больных. По состоянию на 11 декабря в Киеве зарегистрировано 88 317 больных COVID-19. За минувшие сутки обнаружили 1 880 инфицированных, среди них 61 медик.

Количество больных в регионах:

г. Киев – 88 317 случаев;

Винницкая область – 19 481 случай;

Волынская область – 27 537 случаев;

Днепропетровская область – 47 650 случаев;

Донецкая область – 28 391 случай;

Житомирская область – 33 405 случаев;

Закарпатская область – 25 693 случая;

Запорожская область – 40 653 случая;

Ивано-Франковская область – 40 282 случая;

Киевская область – 46 998 случаев;

Кировоградская область – 6 921 случай;

Луганская область – 7 615 случаев;

Львовская область – 52 578 случаев;

Николаевская область – 22 980 случаев;

Одесская область – 55 714 случаев;

Полтавская область – 28 435 случаев;

Ровненская область – 35 452 случая;

Сумская область – 34 996 случаев;

Тернопольская область – 30 738 случаев;

Харьковская область – 61 424 случая;

Херсонская область – 13 401 случай;

Хмельницкая область – 33 958 случаев;

Черкасская область – 30 133 случая;

Черновицкая область – 36 286 случаев;

Черниговская область – 23 190 случаев.

Сколько человек умерли от коронавируса в регионах

Киев – 1 551 (+26)

Львовская область – 1 436 (+9)

Днепропетровская область – 1 116 (+20)

Харьковская область – 859 (+9)

Киевская область – 805 (+16)

Одесская область – 758 (+28)

Ивано-Франковская область – 718 (+7)

Черновицкая область – 696 (+5)

Полтавская область – 592 (+5)

Закарпатская область – 575 (+5)

Донецкая область – 568 (+27)

Житомирская область – 558 (+4)

Хмельницкая область – 514 (+8)

Волынская область – 464 (+2)

Сумская область – 452 (+10)

Ровненская область – 441 (+2)

Тернопольская область – 418 (+2)

Николаевская область – 374 (+10)

Запорожская область – 372

Винницкая область – 331 (+2)

Херсонская область – 301 (+10)

Черкасская область – 254 (+7)

Черниговская область – 206 (+59)

Луганская область – 202 (+5)

Кировоградская область – 194 (+7)

Врачи могут диагностировать COVID-19 только по симптомам – без ПЦР-теста

В Украине не все врачи отправляют пациентов на ПЦР-тестирование, если видят симптомы, похожие на COVID-19. Они могут диагностировать болезнь и лечить ее и без положительного результата теста. Соответствующее тестирование не всегда верно.

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что ПЦР-тестирование не превышает 60% точности результата.

Он заверил, что точность ИФА-тестирования – 90%. "Врачи могут направить на ИФА-тестирование за 700 грн, и это будет быстрее, чем несколько дней ждать результат ПЦР-теста", – сказал Радуцкий.

В Украине люди начали повторно болеть COVID-19

В Украине фиксируют повторные случаи заражения коронавирусом. Людей, которые заболели COVID-19 повторно, зарегистрировали уже в нескольких областях.

В Черновицкой, Кировоградской и других областях некоторые бывшие пациенты с COVID-19 начали болеть снова.

"Это люди, которые впервые переболели от 3 до 5 месяцев назад. И сейчас они заболели во второй раз", – рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

Почему украинцы боятся вакцинироваться от COVID-19

По данным социологических опросов, почти половина украинцев не хотят вакцинироваться от COVID-19. Они против даже в том случае, если вакцина будет бесплатной. Если же за вакцину придется платить – желающих становится еще меньше.

Люди объясняют свою позицию по-разному: теория заговора, недопонимание или страх.

Больше историй украинцев смотрите в сюжете 24 канала.



Хотят ли украинцы вакцинироваться от коронавируса / Инфографика 24 канал

В Одессе похоронили совладельца одесского отеля "Токио Стар" Вадима Черного

В Одессе 11 декабря похоронили совладельца одесской гостиницы "Токио Стар" Вадима Черного. Он умер 8 декабря от коронавируса. Черного похоронили на 3-м еврейском кладбище.



Похороны Вадима Черного / "Думская"

Новости о коронавирусе в мире 11 декабря

Согласно данным СНБО Украины, в мире COVID-19 заболели свыше 69,6 миллионов человек. К сожалению, от осложненного течения болезни умер 1 584 021 инфицированный. Продолжают лечиться от COVID-19 в мире примерно 23 миллиона человек. Более 44 миллионов пациентов уже выздоровели.

Страны с наибольшим количеством больных СOVID-19

США – 15 617 921;

Индия – 9 796 769;

Бразилия – 6 781 799;

Россия – 2 574 319;

Франция – 2 391 643.

В России зафиксировали рекордную суточную смертность

За минувшие сутки в России зарегистрировали 28 585 новых больных COVID-19. В общем, по состоянию на 11 декабря РФ сообщила о 2 597 711 пациентах с выявленным вирусом SARS-CoV-2.

За последние сутки от коронавируса умерли 613 человек, это наибольшее количество за все время пандемии. В целом с момента начала эпидемии в России, по информации властей, умерли 45 893 больных коронавирусом.

За сутки выздоровел 26 171 человек (днем раньше – 25 887 человек), у которых обнаружили коронавирус. За все время в России вылечились 2 059 840 человек. Всего в РФ сделали 81,5 миллион тестов. Прямо сейчас в России ковидом болеют 491 978 человек, что больше, чем за прошедшие сутки.

Хэмилтон вылечился от COVID-19

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон сдал отрицательный тест на коронавирус. Это значит, что семикратный чемпион Формулы-1 сможет выступить на гран-при Абу-Даби. Хэмилтон получил два подряд отрицательных теста на коронавирус, а потому ему разрешили провести гонку.

Телеведущая Элен Дедженерес заболела коронавирусом

62-летняя американская комедиантка и телеведущая Эллен Дедженерес заболела коронавирусом. Звезда чувствует себя хорошо и сообщила, что к съемкам "Шоу Элен Дедженерес" вернется после праздников в январе 2021 года.

"Хочу сообщить, что у меня положительный результат COVID-19. К счастью, сейчас я чувствую себя хорошо. Все, кто был в тесном контакте со мной, были уведомлены, и я придерживаюсь всех правил Центра по контролю и профилактике заболеваний США. Увидимся с вами после праздников", – написала Элен Дедженерес в социальных сетях.