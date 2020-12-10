В Украине до сих пор наблюдают определенное уменьшение количества новых случаев инфицирования коронавирусом, Однако цифры еще высокие. В правительстве рассказали детали вакцинации населения и намерена ли Украина покупать российскую вакцину. Массовая вакцинация стартует в Израиле. Ученые установили, насколько вирус опасен для мужчин. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 10 декабря.

Новости о коронавирусе в Украине 10 декабря

С начала эпидемии COVID-19 в Украине заболело 858 714 человек. За минувшие сутки число выявленных случаев – 13 371. Среди новых заболевших – 652 ребенка и 580 медработников. Известно, что за минувшие сутки госпитализировали 2 993 пациентов, сообщает 24 канал со ссылкой на Министерство здравоохранения.

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От осложнений, вызванных COVID-19, к сожалению, умерли еще 266 пациентов. Всего с начала эпидемии зафиксировано 14 470 летальных случаев.

13 903 человека выздоровели за минувшие сутки, в целом болезнью переболели 465 021 человек.

Количество заболеваний COVID-19 в регионах:

г. Киев – 86 437

Винницкая область – 19 206

Волынская область – 27 194

Днепропетровская область – 46 891

Донецкая область – 27 678

Житомирская область – 32 987

Закарпатская область – 25 344

Запорожская область – 39 758

Ивано-Франковская область – 40 007

Киевская область – 46 211

Кировоградская область – 6 744

Луганская область – 7 436

Львовская область – 51 915

Николаевская область – 22 621

Одесская область – 54 840

Полтавская область – 27 772

Ровненская область – 35 034

Сумская область – 34 611

Тернопольская область – 30 462

Харьковская область – 60 992

Херсонская область – 13 039

Хмельницкая область – 33 426

Черкасская область – 29 449

Черновицкая область – 36 044

Черниговская область – 22 616

Коронавирус в Вооруженных силах Украины: по состоянию на 10 декабря в рядах ВСУ болеет – 3055 человек. Всего за время пандемии выздоровел – 8577 человек, летальных случаев – 30. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 499 военнослужащих. За прошедшие сутки зарегистрировали 203 новых случаев болезни в ВСУ.

по состоянию на 10 декабря в рядах ВСУ болеет – 3055 человек. Всего за время пандемии выздоровел – 8577 человек, летальных случаев – 30. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 499 военнослужащих. За прошедшие сутки зарегистрировали 203 новых случаев болезни в ВСУ. Сколько медиков заболели COVID-19: за прошедшие сутки болезнь обнаружили у 580 медработников. Всего COVID-19 в Украине заболели 44 143 медика. По меньшей мере 374 из них умерли во время течения заболевания, но более 27 тысяч – выздоровели.

Главные новости о коронавирусе в Украине

Шмыгаль заявил, что в больницах есть достаточно мест для больных COVID-19

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что в украинских больницах достаточно мест, которые можно заполнять больными коронавирусом. По его словам, "тратить деньги в строительство мобильных госпиталей, которые потом свернуть и выбросить, нет смысла".

Премьер в очередной раз подчеркнул, что количество койко-мест в Украине, если брать пример у других стран (Польша или Германия) очень большое. В то же время власти понимают, что могут не успеть обеспечить кислородом стандартные медицинские учреждения.

Заметим, что в Украине уже многим больным коронавирусом отказали в госпитализации, объяснив это тем, что "мест в больницах нет". Отказ вовремя оказать помощь уже стал причиной многих смертей.

Что интересно, даже сам премьер Денис Шмыгаль еще в конце ноября заявил, что в некоторых городах больницы полностью переполнены пациентами с COVID-19.

В Украине от коронавируса умер 6-месячный ребенок

В детской больнице №2 Николаева скончался шестимесячная ребенок, у которого диагностировали коронавирус COVID-19. Известно, что у ребенка была серьезная врожденная патология – она родилась недоношенной, с весом 750 граммов.4 декабря малыша госпитализировали в реанимацию. Однако через 5 дней ребенок умер.

Количество летальных исходов от коронавируса в Украине по состоянию на 10 декабря

Киев – 1 525 (+27)

Львовская область – 1 427 (+23)

Днепропетровская область – 1 096 (+26)

Харьковская область – 850 (+15)

Киевская область – 789 (+9)

Одесская область – 730 (+27)

Ивано-Франковская область – 711 (+5)

Черновицкая область – 691 (+4)

Полтавская область – 587 (+17)

Закарпатская область – 570 (+2)

Житомирская область – 554 (+5)

Донецкая область – 541

Хмельницкая область – 506 (+3)

Волынская область – 462 (+1)

Сумская область – 442 (+3)

Ровненская область – 439 (+10)

Тернопольская область – 416 (+5)

Запорожская область – 372 (+14)

Николаевская область – 364 (+3)

Винницкая область – 329 (+6)

Херсонская область – 291 (+15)

Черкасская область – 247 (+5)

Луганская область – 197 (+3)

Кировоградская область – 187 (+1)

Черниговская область – 147 (+37)

Шмыгаль о карантине выходного дня: это украинский продукт

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин выходного дня – это украинская разработка. Такие ограничения теперь внедряют в европейских странах.

Сейчас вот Латвия, кажется, с этой недели вслед за нами ввела карантин выходного дня. То есть они посмотрели, как делаем мы, а мы же созваниваемся с премьерами, делимся, и решили сделать так и у себя,

– добавил политик.

Карантин выходного дня в Украине: главное Карантинные ограничения в выходные дни в Украине ввели с 14 по 30 ноября.

Работать разрешали только магазинам, аптекам, банкам, АЗС, почте, а также заведениям, которые готовят еду на вынос.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что карантин выходного дня не оправдал надежды Минздрава.

Вакцинация против коронавируса в Украине будет состоять из двух инъекций

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, но в целом это безусловный факт, и такое проведение прививки предусмотрено компанией-разработчиком. Шмыгаль отметил, что поскольку вакцинация является добровольной, а не обязательной в Украине, то каждый сможет себе обеспечить это на коммерческой основе. Кроме тех людей, которые будут получать от государства – это в обязательном порядке.

Напомним, что Украина является участником глобальной инициативы Covax. Ожидается 8 миллионов доз, первый миллион должен поступить в марте, этого хватит для 4 миллионов людей.



Хотят ли украинцы вакцинироваться от коронавируса / инфографика 24 канал

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Новости о коронавирусе в мире 10 декабря

Согласно данным СНБО Украины, в мире на COVID-19 заболели более 69 миллионов человек. К сожалению, от осложненного течения болезни умерли 1 571 650 инфицированных. Продолжают лечиться от COVID-19 в мире примерно 23 миллиона человек, поскольку более чем 44 миллиона больных уже преодолели болезнь.

Страны с наибольшим количеством больных СOVID-19

США – 15 392 979;

Индия – 9 767 371;

Бразилия – 6 728 452;

Россия – 2 546 113;

Франция – 2 377 913.

В Израиле стартует вакцинация от COVID-19 в конце декабря

В Израиле вакцинация от COVID-19 начинается 27 декабря. Первая партия вакцины от коронавируса компании Pfizer уже прибыла в страну. Планируется, что ежедневно ее смогут получать 60 тысяч человек.

Еще 500 тысяч доз вакцин будут доставлены в Израиль грузовым самолетом в ближайшие дни, еще миллион прибудет на следующей неделе. То есть, в Израиле около 60 тысяч жителей ежедневно смогут получать вакцину.

Хакеры похитили секретные данные о вакцине против коронавируса от Pfizer и BioNTech

На Европейское агентство по исследованию лекарственных препаратов состоялась хакерская атака. Злоумышленники получили доступ к некоторым документам о вакцине от компаний Pfizer и BioNTech. Хакерская атака никак не повлияет на сроки утверждения вакцины. 29 декабря состоится совещание, на котором будут решать судьбу вакцины от Pfizer и BioNTech.

В компании BioNTech уточнили, что пока у них нет информации о том, смогли ли хакеры идентифицировать участников исследования или использовать похищенные данные любым другим способом.

В России вновь изменили данные об эффективности своей вакцины

Российская вакцина против COVID-19 "Спутник V" показала эффективность 69,3% после введения первой дозы препарата и 96,2% – после второго компонента.

Оценка была проведена в период с 14 по 21 день, то есть к моменту введения второго компонента, и вторая группа наблюдений – это уже после введения второго компонента, сообщил член Российского комитета по мониторингу данных клинических исследований вакцины Рамил Хабриев.

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Исследование коронавируса

Все хуже, чем считали: насколько коронавирус опасен для мужчин

Обнаружили, что риск заражения SARS-CoV-2 у мужчин и женщин SARS-CoV-2 одинаков. Однако мужчины с этой инфекцией попадают в палату интенсивной терапии в 2,84 раза чаще, чем женщины. Риск смерти у них выше в 1,39 раза.

Ученые предполагают, что эта разница в тяжести течения COVID-19 связана с особенностями иммунитета у людей разного пола. Кроме того, важную роль могут играть сопутствующие болезни, распространенность которых связана с полом, и другими биологическими факторами.

Какие антисептики эффективнее: со спиртом или без

Безалкогольные антисептики оказались не менее эффективными чем спиртовые. Это выяснилось в ходе нового исследования американских ученых. При этом безалкогольные антисептики не обжигают и не сушат кожу рук.

Спиртовые антисептики стали "золотым стандартом" профилактики коронавирус во всем мире, поскольку они надежно уничтожают патоген.

Важно! Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендуют выбирать средства с содержанием спирта не менее 60-70%. Люди, которые вынуждены обрабатывать руки несколько раз в день, столкнулись с неприятными побочными эффектами – спирт обжигает кожу, вызывает сухость и шелушение.