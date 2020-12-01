В Украине за минувшие сутки зафиксировали 12 498 новых случая заражения коронавирусом. Всего с начала эпидемии COVID-19 заболели по меньшей мере 745 123 украинца. СМИ сообщают, что жесткий карантин могут ввести с января. В США, вероятно, начнут вакцинацию в ближайшие недели. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 1 декабря.

Новости о коронавирусе в Украине 1 декабря

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Статистика распространения болезни

По состоянию на 1 декабря в Украине за сутки выявили 12 498 случаев инфицирования коронавирусом, из них 586 детей и 646 медработников. Всего с начала пандемии заболели 745 123 жителя Украины.

За все время пандемии заболели – 745 123 жителя Украины, из них выздоровели – 355 172 человека, умерли во время течения COVID-19 – 12 548.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 72 277

Винницкая область – 17 569

Волынская область – 24 483

Днепропетровская область – 39 659

Донецкая область – 23 157

Житомирская область – 30 100

Закарпатская область – 23 438

Запорожская область – 31 608

Ивано-Франковская область – 37 017

Киевская область – 38 528

Кировоградская область – 5 382

Луганская область – 6 350

Львовская область – 46 891

Николаевская область – 18 985

Одесская область – 45 838

Полтавская область – 22 763

Ровенская область – 31 283

Сумская область – 29 627

Тернопольская область – 28 095

Харьковская область – 55 702

Херсонская область – 10 371

Хмельницкая область – 29 751

Черкасская область – 23 590

Черновицкая область – 33 942

Черниговская область – 18 717

Количество летальных исходов в Украине

Киев – 1 323 (+31)

Львовская область – 1 255 (+20)

Днепропетровская область – 902 (+10)

Харьковская область – 755 (+7)

Киевская область – 691 (+13)

Черновицкая область – 650 (+7)

Ивано-Франковская область – 647 (+11)

Одесская область – 585 (+6)

Закарпатская область – 536 (+4)

Житомирская область – 503 (+6)

Полтавская область – 494 (+24)

Хмельницкая область – 442 (+9)

Волынская область – 437 (+11)

Донецкая область – 408 (+8)

Ровенская область – 390 (+9)

Тернопольская область – 383 (+6)

Сумская область – 371 (+8)

Запорожская область – 318 (+4)

Николаевская область – 313 (+1)

Винницкая область – 294 (+2)

Херсонская область – 215 (+7)

Черкасская область – 208 (+5)

Луганская область – 171 (+4)

Кировоградская область – 166 (+8)

Черниговская область – 91

Нужен ли Украине локдаун и на сколько времени

В Министерстве здравоохранения считают, что локдаун в Украине надо ввести сроком на три недели. В ведомстве пояснили, что это поможет сбалансировать рост заболеваемости коронавирусом уже до февраля.

"Нам нужен трехнедельный локдаун потому, что, кроме ситуации с COVI-19, у нас есть сезонные обострения заболеваемости гриппом. Нам очень важно, чтобы мы подошли к февралю не с высоким ростом заболевания, а чтобы это у нас было сбалансировано", – заявил глава Минздрава Максим Степанов.

Напомним, Степанов сказал, что в Минздраве не намерены продлевать карантин выходного дня. А в СМИ появилась информация, что в Кабмине уже определились с датами нового локдауна. Мол, его планируют ввести с 23 декабря по 15 января.

Жесткий карантин могут ввести с января, – СМИ

Как сообщает издание "Zn.ua", ссылаясь на собственные источники, полный локдаун в Украине могут ввести уже со 2 января 2021 года. Однако окончательное решение еще не принято. На этом настаивает министерство здравоохранения, а глава МВД Арсен Аваков предлагает ввести локдаун уже с 7 декабря.



Карантин в Украине / инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 1 декабря

По данным СНБО Украины, в мире COVID-19 заболели более 63 миллиона человек. Впрочем, 1 469 420 пациентов, к сожалению, умерли от осложнений во время течения болезни. Продолжают лечиться от коронавирусного недуга в мире более 21 миллиона человек.

Страны с наибольшим количеством больных СOVID-19

США – 13 545 792; Индия – 9 462 809; Бразилия – 6 335 878; Россия – 2 302 062. Франция – 2 275 016;

В России заявили о новом рекорде суточной смертности

За минувшие сутки в России зарегистрировали 26 402 новых больных COVID-19. В целом, по состоянию на 1 декабря РФ сообщила о 2 322 056 пациентов с выявленным вирусом SARS-CoV-2. В российской статистике заболеваемости коронавирусом есть неточности, поскольку там учитывают и оккупированный украинский Крым.

За последние сутки от коронавируса умерли 569 человек (на день раньше – 368). Это максимальная суточная смертность от коронавируса в России. Всего с момента начала пандемии в России умерли 40 464 больных коронавирусом. Выздоровели за минувшие сутки 24 763, которые лечились от COVID-19. Общее число выздоровевших – 1 803 467 человек. Всего в РФ сделали 76,7 миллиона тестов.

В США, вероятно, начнут вакцинацию против COVID-19 до Рождества

В Соединенных штатах Америки могут начать массовую вакцинацию населения против COVID-19 в ближайшие недели. Предоставить в обращение вакцины готовы 2 компании – Pfizer и Moderna, об этом заявил министр здравоохранения США Алекс Азар в эфире телеканала CBS. По его словам, сейчас ждут разрешения на применение вакцины.

Как быстрее вернуть обоняние после коронавируса

Международная группа ученых, которая наблюдала за 153 пациентами со снижением или изменением обоняния после перенесенных вирусных инфекций, считает, что тренировка обоняния помогает справиться с паросмией – одним из нарушений, которые могут развиваться после перенесенной инфекционной болезни.

Тренировка заключалась в регулярных (два раза в день) попытках различить четыре разных запаха в течение нескольких месяцев. Для эксперимента использовали запахи эвкалипта, лимона, розы, корицы, шоколада, кофе, лаванды, меда, чабреца и клубники. Ученые подчеркивают, что это простой метод без побочных эффектов. Ученые считают, что этот метод лечения может помочь людям вернуться к нормальному восприятию запахов после вирусной инфекции.

Это исследование было проведено до начала пандемии COVID-19. Однако его авторы уверены, что их данные могут быть полезны людям, которые потеряли обоняние в результате коронавирусной инфекции.



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