Количество летальных случаев от коронавирусп в Вооруженных силах возросло до 30. За 8 декабря COVID-19 обнаружили в 111 военных и сотрудников ВСУ.

Статистика коронавируса в Вооруженных силах

По состоянию на 9 декабря в ВСУ коронавирусом болеют 3 120 человек. Об этом сообщили в фейсбуке командования Медицинских сил.

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С начала пандемии недуг преодолели 8 309 человек. К сожалению, от коронавируса умерли 30 работников ВСУ и военнослужащих.

Сейчас на изоляции, в том числе и самоизоляции, находится 527 человека. У 96 военных изоляция заканчивается в течение ближайших 3 суток.

Новый летальный случай в ВСУ

Работник ВСУ лечился от коронавируса в больнице в Виннице. Диагноз COVID-19 пациенту подтвердили 25 ноября. Интенсивная терапия, к сожалению, не дала результата. По предварительной информации, у умершего были хронические заболевания.

Что известно о новых случаях коронавируса

За сутки 8 декабря зарегистрировали сразу 111 новых случаев COVID-19.

Госпитализировали из них 9 человек:

Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ", Военно-медицинский клинический центр Южного региона и Запорожский военный госпиталь – по 2 военнослужащих;

Военно-медицинский клинический центр Западного и Северного регионов, Черниговский военный госпиталь – по 1 военнослужащему.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медиков находится 102 человека. Больше всего – на Киевщине, в Одесской и Николаевской областях.

К вниманию! Анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется во время эпизодических встреч с близкими.