Коронавирус унес еще одну жизнь в Вооруженных силах: сколько новых случаев болезни
Количество летальных случаев от коронавирусп в Вооруженных силах возросло до 30. За 8 декабря COVID-19 обнаружили в 111 военных и сотрудников ВСУ.
Статистика коронавируса в Вооруженных силах
По состоянию на 9 декабря в ВСУ коронавирусом болеют 3 120 человек. Об этом сообщили в фейсбуке командования Медицинских сил.
Интересно В Украине за сутки коронавирусом заболели 12 585 человек: детали
С начала пандемии недуг преодолели 8 309 человек. К сожалению, от коронавируса умерли 30 работников ВСУ и военнослужащих.
Сейчас на изоляции, в том числе и самоизоляции, находится 527 человека. У 96 военных изоляция заканчивается в течение ближайших 3 суток.
Новый летальный случай в ВСУ
Работник ВСУ лечился от коронавируса в больнице в Виннице. Диагноз COVID-19 пациенту подтвердили 25 ноября. Интенсивная терапия, к сожалению, не дала результата. По предварительной информации, у умершего были хронические заболевания.
Что известно о новых случаях коронавируса
За сутки 8 декабря зарегистрировали сразу 111 новых случаев COVID-19.
Госпитализировали из них 9 человек:
- Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ", Военно-медицинский клинический центр Южного региона и Запорожский военный госпиталь – по 2 военнослужащих;
- Военно-медицинский клинический центр Западного и Северного регионов, Черниговский военный госпиталь – по 1 военнослужащему.
Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.
На лечении дома под наблюдением медиков находится 102 человека. Больше всего – на Киевщине, в Одесской и Николаевской областях.
Какова ситуация с коронавирусом в Украине?
По состоянию на 9 декабря в Украине коронавирус диагностировали у 845 343 человек. 14 204 случаев – летальные. Выздоровели от болезни более 451 тысячи человек. За последние сутки выявили 12 585 новых случаев.
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