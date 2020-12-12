Коронавирус в Украине: за сутки заболели 12 811 человек
По состоянию на 12 декабря в Украине подтверждены уже 885 039 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки, 11 декабря, лаборатории сообщили еще о 12 811 больных COVID-19.
О новых данных по заболеваемости коронавирусом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в фейсбуке.
Читайте также Новости о коронавирусе 11 декабря: массовая вакцинация, повторные заражения в Украине
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 696), Одесской (1 357), Запорожской (807), Киевской (785) и Львовской (721) областях. Кроме того, заболели 593 ребенка и 572 медработника.
За прошедшие сутки госпитализирован 3 001 человек. К сожалению, 243 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Общее количество летальных исходов с начала пандемии возросло до 14 998.
В целом в Украине 494 001 пациент переболел COVID-19, за минувшие сутки выздоровели 13 653 лица.
Количество заболеваний коронавирусом в регионах по состоянию на 12 декабря
- г. Киев – 90 013 случаев;
- Винницкая область – 19 680 случаев;
- Волынская область – 27 852 случая;
- Днепропетровская область – 48 365 случаев;
- Донецкая область – 29 031 случай;
- Житомирская область – 33 714 случаев;
- Закарпатская область – 25 883 случая;
- Запорожская область – 41 460 случаев;
- Ивано-Франковская область – 40 484 случая;
- Киевская область – 47 783 случая;
- Кировоградская область – 7 059 случаев;
- Луганская область – 7 705 случаев;
- Львовская область – 53 299 случаев;
- Николаевская область – 23 479 случаев;
- Одесская область – 57 071 случай;
- Полтавская область – 28 811 случаев;
- Ровненская область – 35 900 случаев;
- Сумская область – 35 327 случаев;
- Тернопольская область – 30 964 случая;
- Харьковская область – 61 985 случаев;
- Херсонская область – 13 723 случая;
- Хмельницкая область – 34 417 случаев;
- Черкасская область – 30 784 случая;
- Черновицкая область – 36 496 случаев;
- Черниговская область – 23 754 случая.
За все время пандемии в Украине проведено 4 998 266 тестирований. За минувшие сутки – 61 571: методом ПЦР – 40 967, методом ИФА – 20 604.
Хотят ли украинцы вакцинироваться от коронавируса / Инфографика 24 канал
Поделиться новостью
-
Почему локдаун в Украине введут именно с 8 января: объяснение Минздравасегодня , 09:14
-
"Фуфломицин": эпидемиолог раскритиковал рециркулятор, который массово продается в пандемию COVID5 декабря , 10:31
-
Новости о коронавирусе 5 декабря: детали о локдауне от Ляшко, когда будет вакцинация в Украине6 декабря , 06:00