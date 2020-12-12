По состоянию на 12 декабря в Украине подтверждены уже 885 039 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки, 11 декабря, лаборатории сообщили еще о 12 811 больных COVID-19.

О новых данных по заболеваемости коронавирусом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в фейсбуке.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 696), Одесской (1 357), Запорожской (807), Киевской (785) и Львовской (721) областях. Кроме того, заболели 593 ребенка и 572 медработника.

За прошедшие сутки госпитализирован 3 001 человек. К сожалению, 243 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Общее количество летальных исходов с начала пандемии возросло до 14 998.

В целом в Украине 494 001 пациент переболел COVID-19, за минувшие сутки выздоровели 13 653 лица.

Количество заболеваний коронавирусом в регионах по состоянию на 12 декабря

г. Киев – 90 013 случаев;

Винницкая область – 19 680 случаев;

Волынская область – 27 852 случая;

Днепропетровская область – 48 365 случаев;

Донецкая область – 29 031 случай;

Житомирская область – 33 714 случаев;

Закарпатская область – 25 883 случая;

Запорожская область – 41 460 случаев;

Ивано-Франковская область – 40 484 случая;

Киевская область – 47 783 случая;

Кировоградская область – 7 059 случаев;

Луганская область – 7 705 случаев;

Львовская область – 53 299 случаев;

Николаевская область – 23 479 случаев;

Одесская область – 57 071 случай;

Полтавская область – 28 811 случаев;

Ровненская область – 35 900 случаев;

Сумская область – 35 327 случаев;

Тернопольская область – 30 964 случая;

Харьковская область – 61 985 случаев;

Херсонская область – 13 723 случая;

Хмельницкая область – 34 417 случаев;

Черкасская область – 30 784 случая;

Черновицкая область – 36 496 случаев;

Черниговская область – 23 754 случая.

Важно! Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За все время пандемии в Украине проведено 4 998 266 тестирований. За минувшие сутки – 61 571: методом ПЦР – 40 967, методом ИФА – 20 604.



Хотят ли украинцы вакцинироваться от коронавируса / Инфографика 24 канал