В целом по состоянию на 11 декабря в Украине зафиксировано 872 228 инфицированных COVID-19. Из них 13 514 зарегистрировали за минувшие сутки.

Среди новых пациентов – 638 детей и 690 медработников. Такую статистику обнародовал глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в фейсбуке, сообщает 24 канал.

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В течение четверга 10 декабря выписали 15 327 пациентов. Поэтому выздоровевших за этот период больше, чем новых больных.

Зато в больницах статистика неутешительная – в медицинские учреждения госпитализировали 2 846 человек с коронавирусом или подозрением на наличие заболевания.

Кроме этого, о сложной ситуации свидетельствует и высокая смертность – за минувшие сутки умерли еще 285 больных. Это рекордный прирост летальности в Украине с начала пандемии.

От начала 2020 года в Украине обнаружили 872 228 больных коронавирусом. Из них 480 348 уже выздоровели, но 14 755 пациентов не смогли преодолеть болезнь.



В целом за этот период в стране провели 4 957 299 ПЦР-тестов для выявления патогена SARS-CoV-2.

Ситуация с тестированием не изменилась

В течение 10 декабря в Украине провели 60 847 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР – 39 519, а еще 21 328 – методом ИФА.

К слову, 13 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поставил перед Минздравом задачу – до конца года увеличить количество проведенных ПЦР-тестов до 75 тысяч за сутки. Министр здравоохранения Максим Степанов пообещал повысить планку тестирований в Украине. Тогда он заявил, что "до конца месяца" страна выйдет на 50 тысяч проведенных тестов за сутки и будет повышать планку до конца года.

Зато по состоянию на 11 декабря количество проведенных ПЦР-тестов на коронавирус так и осталось в пределах 30 тысяч.

Коронавирус в областях Украины

За последние сутки больше всего больных обнаружили в Киеве (1 880), а также Запорожской (895), Одесской (874), Киевской (787) и Днепропетровской (759) областях.

Количество больных в регионах:

г. Киев – 88 317 случаев;

Винницкая область – 19 481 случай;

Волынская область – 27 537 случаев;

Днепропетровская область – 47 650 случаев;

Донецкая область – 28 391 случай;

Житомирская область – 33 405 случаев;

Закарпатская область – 25 693 случая;

Запорожская область – 40 653 случая;

Ивано-Франковская область – 40 282 случая;

Киевская область – 46 998 случаев;

Кировоградская область – 6 921 случай;

Луганская область – 7 615 случаев;

Львовская область – 52 578 случаев;

Николаевская область – 22 980 случаев;

Одесская область – 55 714 случаев;

Полтавская область – 28 435 случаев;

Ровенская область – 35 452 случая;

Сумская область – 34 996 случаев;

Тернопольская область – 30 738 случаев;

Харьковская область – 61 424 случая;

Херсонская область – 13 401 случай;

Хмельницкая область – 33 958 случаев;

Черкасская область – 30 133 случая;

Черновицкая область – 36 286 случаев;

Черниговская область – 23 190 случаев.

Заметим, что в статистике отсутствуют данные с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также с АР Крым и города Севастополя.