С начала эпидемии коронавируса в Украине зафиксированы 535 857 случаев заражения. За минувшие сутки, 14 ноября, лаборатории сообщили об еще 10 681 больном.

Как известно, среди нового количества больных есть и глава Минздрава Максим Степанов, который вчера сообщил о своем положительном результате теста на коронавирус. Сегодня, 15 ноября, министр опубликовал в фейсбуке ежедневную статистику распространения эпидемии COVID-19 в Украине.

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Кроме того, за минувшие сутки заболели 420 детей и 391 медработник. 1 227 человек госпитализированы. К сожалению, возросло и количество летальных исходов: за вчерашний день, 14 ноября, умерли от осложнений 95 человек. Всего в Украине зафиксированы 9 603 жертвы COVID-19.

2 633 пациента выздоровели за сутки. В общем – 241 444. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрированы в городе Киев (921), Запорожской (868), Харьковской (713), Одесской (692) и Киевской (692) областях.

Количество заболеваний COVID-19 в регионах

г. Киев – 50 620 случаев;

Винницкая область – 13 844 случая;

Волынская область – 18 676 случаев;

Днепропетровская область – 21 222 случая;

Донецкая область – 16 983 случая;

Житомирская область – 22 225 случаев;

Закарпатская область – 19 384 случая;

Запорожская область – 18 484 случая;

Ивано-Франковская область – 27 986 случаев;

Киевская область – 24 493 случая;

Кировоградская область – 3 651 случай;

Луганская область – 5 147 случаев;

Львовская область – 36 894 случая;

Николаевская область – 12 340 случаев;

Одесская область – 32 782 случая;

Полтавская область – 14 966 случаев;

Ровненская область – 24 969 случаев;

Сумская область – 17 859 случаев;

Тернопольская область – 23 555 случаев;

Харьковская область – 47 599 случаев;

Херсонская область – 6 967 случаев;

Хмельницкая область – 22 879 случаев;

Черкасская область – 12 996 случаев;

Черновицкая область – 27 917 случаев;

Черниговская область – 11 419 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заболел COVID-19. Политик получил положительный результат теста и находится на самоизоляции. Глава Минздрава отметил, что будет проводить ежедневные брифинги из дома.