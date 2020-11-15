Коронавирус в Украине: за сутки подтвержден еще 10 681 случай COVID-19
С начала эпидемии коронавируса в Украине зафиксированы 535 857 случаев заражения. За минувшие сутки, 14 ноября, лаборатории сообщили об еще 10 681 больном.
Как известно, среди нового количества больных есть и глава Минздрава Максим Степанов, который вчера сообщил о своем положительном результате теста на коронавирус. Сегодня, 15 ноября, министр опубликовал в фейсбуке ежедневную статистику распространения эпидемии COVID-19 в Украине.
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Кроме того, за минувшие сутки заболели 420 детей и 391 медработник. 1 227 человек госпитализированы. К сожалению, возросло и количество летальных исходов: за вчерашний день, 14 ноября, умерли от осложнений 95 человек. Всего в Украине зафиксированы 9 603 жертвы COVID-19.
2 633 пациента выздоровели за сутки. В общем – 241 444. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрированы в городе Киев (921), Запорожской (868), Харьковской (713), Одесской (692) и Киевской (692) областях.
Количество заболеваний COVID-19 в регионах
- г. Киев – 50 620 случаев;
- Винницкая область – 13 844 случая;
- Волынская область – 18 676 случаев;
- Днепропетровская область – 21 222 случая;
- Донецкая область – 16 983 случая;
- Житомирская область – 22 225 случаев;
- Закарпатская область – 19 384 случая;
- Запорожская область – 18 484 случая;
- Ивано-Франковская область – 27 986 случаев;
- Киевская область – 24 493 случая;
- Кировоградская область – 3 651 случай;
- Луганская область – 5 147 случаев;
- Львовская область – 36 894 случая;
- Николаевская область – 12 340 случаев;
- Одесская область – 32 782 случая;
- Полтавская область – 14 966 случаев;
- Ровненская область – 24 969 случаев;
- Сумская область – 17 859 случаев;
- Тернопольская область – 23 555 случаев;
- Харьковская область – 47 599 случаев;
- Херсонская область – 6 967 случаев;
- Хмельницкая область – 22 879 случаев;
- Черкасская область – 12 996 случаев;
- Черновицкая область – 27 917 случаев;
- Черниговская область – 11 419 случаев.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заболел COVID-19. Политик получил положительный результат теста и находится на самоизоляции. Глава Минздрава отметил, что будет проводить ежедневные брифинги из дома.
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