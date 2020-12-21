В Офисе Президента сообщили, что правительство готовится к старту вакцинации против коронавирусной инфекции весной 2021 года.

Об этом заявили на селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения и ликвидации последствий COVID-19, пишет ОП.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что третью неделю подряд в Украине наблюдается стабилизация ситуации с распространения коронавируса.

Мы находимся на так называемом плато. Есть незначительное снижение количества выявленных случаев почти на 25 тысяч по сравнению с предыдущей неделей,

– подчеркнул глава правительства.

Кроме того, глава государства Владимир Зеленский поднял вопрос выплат семьям медиков, умерших от COVID-19. По его словам, по состоянию на 21 декабря, в Министерство социальной политики поступил 41 пакет с документами для страховых выплат, 33 из них профинансировано.

"Этот вопрос стоит очень остро. Знаю, что смертельных случаев значительно больше, и все надо проверить. В то же время необходимо упростить бюрократию. Возможно, люди просто не знают, как подавать эти пакеты документов, или это очень сложно? Я прошу вас, чтобы люди, потерявшие члена семьи, получили выплаты. Надо не просто сидеть и ждать документов. Инициируйте диалог с такими семьями сами", – сказал Зеленский.

Добавим, ранее Денис Шмыгаль заявил, что первую партию вакцин от COVID-19 Украина ожидает уже в феврале.



Готовы ли украинцы вакцинироваться / Инфографика 24 канала