Коронавирус в Украине: 10 136 новых больных, но смертность и количество госпитализаций – высокие
По состоянию на 23 декабря коронавирус диагностировали 989 642 жителям Украины. За минувшие сутки COVID-19 обнаружили еще у 10 136 человек.
Среди новых заболевших – 537 детей и 422 медработника. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в фейсбуке, сообщает 24 канал.
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Количество новых случаев выздоровления превышает количество выявленных случаев инфицирования. Так, в течение 22 декабря выписали 15 372 пациента.
Впрочем, смертность и количество госпитализированных остается на высоком уровне. За этот же период умерли 275 больных. В то же время в больницы госпитализировали 2 979 человек с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие заболевания.
Ситуация с тестированием: За минувшие сутки в Украине провели 61 445 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР – 41 219, а методом ИФА – 20 226.
Коронавирус в областях Украины
За минувшие сутки больше всего новых случаев инфицирования коронавирусом зафиксировали в Киеве (1 381), а еще Запорожской (887), Киевской (809), Одесской (792) и Харьковской (591) областях.
Заболеваемость в регионах:
- Киев – 103 663 случая;
- Винницкая область – 21 259 случаев;
- Волынская область – 31 490 случаев;
- Днепропетровская область – 54 625 случаев;
- Донецкая область – 33 102 случая;
- Житомирская область – 36 975 случаев;
- Закарпатская область – 27 391 случай;
- Запорожская область – 49 341 случай;
- Ивано-Франковская область – 42 300 случаев;
- Киевская область – 54 831 случай;
- Кировоградская область – 7949 случаев;
- Луганская область – 9181 случай;
- Львовская область – 57 906 случаев;
- Николаевская область – 27 970 случаев;
- Одесская область – 66 295 случаев;
- Полтавская область – 32 945 случаев;
- Ровненская область – 39 251 случай;
- Сумская область – 38 501 случай;
- Тернопольская область – 32 738 случаев;
- Харьковская область – 66 243 случая;
- Херсонская область – 16 162 случая;
- Хмельницкая область – 37 142 случая;
- Черкасская область – 35 938 случаев;
- Черновицкая область – 38 721 случай;
- Черниговская область – 27 723 случая.
Заметьте, что в статистике отсутствуют данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.
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