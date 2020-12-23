По состоянию на 23 декабря коронавирус диагностировали 989 642 жителям Украины. За минувшие сутки COVID-19 обнаружили еще у 10 136 человек.

Среди новых заболевших – 537 детей и 422 медработника. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в фейсбуке, сообщает 24 канал.

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Количество новых случаев выздоровления превышает количество выявленных случаев инфицирования. Так, в течение 22 декабря выписали 15 372 пациента.

Впрочем, смертность и количество госпитализированных остается на высоком уровне. За этот же период умерли 275 больных. В то же время в больницы госпитализировали 2 979 человек с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие заболевания.

Ситуация с тестированием: За минувшие сутки в Украине провели 61 445 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР – 41 219, а методом ИФА – 20 226.

По состоянию на 23 декабря в стране зарегистрировано 989 642 инфицированных коронавирусом. 615 660 уже преодолели болезнь, но 17 172 умерли от осложнений. С начала пандемии в Украине провели 5 348 820 ПЦР-тестов для диагностики COVID-19.

Коронавирус в областях Украины

За минувшие сутки больше всего новых случаев инфицирования коронавирусом зафиксировали в Киеве (1 381), а еще Запорожской (887), Киевской (809), Одесской (792) и Харьковской (591) областях.

Заболеваемость в регионах:

Киев – 103 663 случая;

Винницкая область – 21 259 случаев;

Волынская область – 31 490 случаев;

Днепропетровская область – 54 625 случаев;

Донецкая область – 33 102 случая;

Житомирская область – 36 975 случаев;

Закарпатская область – 27 391 случай;

Запорожская область – 49 341 случай;

Ивано-Франковская область – 42 300 случаев;

Киевская область – 54 831 случай;

Кировоградская область – 7949 случаев;

Луганская область – 9181 случай;

Львовская область – 57 906 случаев;

Николаевская область – 27 970 случаев;

Одесская область – 66 295 случаев;

Полтавская область – 32 945 случаев;

Ровненская область – 39 251 случай;

Сумская область – 38 501 случай;

Тернопольская область – 32 738 случаев;

Харьковская область – 66 243 случая;

Херсонская область – 16 162 случая;

Хмельницкая область – 37 142 случая;

Черкасская область – 35 938 случаев;

Черновицкая область – 38 721 случай;

Черниговская область – 27 723 случая.

Заметьте, что в статистике отсутствуют данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.