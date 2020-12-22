По состоянию на 22 декабря в Украине зарегистрировано 979 506 больных коронавирусом. 8 513 из них зафиксировали в течение минувших суток.

Среди новых больных – 415 детей и 368 медработников. Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказал глава Минздрава Максим Степанов, сообщает 24 канал.

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В течение 21 декабря в Украине провели всего 46 696 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР – 26 341, а методом ИФА – 20 351.

За этот же период выздоровели 14 020 больных. К сожалению, еще 232 пациента умерли от осложнений, вызванных болезнью.

В больницы госпитализировали еще 1 318 человек с подтвержденным COVID-19 или с подозрением на наличие заболевания.

По состоянию на 22 декабря в Украине выявлены 979 506 больных коронавирусом. Из них 600 288 уже выздоровели. Умерли 16 897 инфицированных.



С начала пандемии в Украине провели 5 307 601 ПЦР-тестирование для идентификации SARS-CoV-2.

Коронавирус в областях Украины

За минувшие сутки больше всего новых больных COVID-19 зафиксировали в Киеве (1 159), а также Днепропетровской (992), Одесской (914), Запорожской (665) и Киевской (559) областях.

Заболеваемость в регионах: