Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 8 513 новых больных
По состоянию на 22 декабря в Украине зарегистрировано 979 506 больных коронавирусом. 8 513 из них зафиксировали в течение минувших суток.
Среди новых больных – 415 детей и 368 медработников. Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказал глава Минздрава Максим Степанов, сообщает 24 канал.
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В течение 21 декабря в Украине провели всего 46 696 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР – 26 341, а методом ИФА – 20 351.
За этот же период выздоровели 14 020 больных. К сожалению, еще 232 пациента умерли от осложнений, вызванных болезнью.
В больницы госпитализировали еще 1 318 человек с подтвержденным COVID-19 или с подозрением на наличие заболевания.
Коронавирус в областях Украины
За минувшие сутки больше всего новых больных COVID-19 зафиксировали в Киеве (1 159), а также Днепропетровской (992), Одесской (914), Запорожской (665) и Киевской (559) областях.
Заболеваемость в регионах:
- Киев – 102 282 случая;
- Винницкая область – 21 145 случаев;
- Волынская область – 31 138 случаев;
- Днепропетровская область – 54 147 случаев;
- Донецкая область – 32 760 случаев;
- Житомирская область – 36 810 случаев;
- Закарпатская область – 27 303 случая;
- Запорожская область – 48 454 случая;
- Ивано-Франковская область – 42 090 случаев;
- Киевская область – 54 022 случая;
- Кировоградская область – 7 861 случай;
- Луганская область – 8 994 случая;
- Львовская область – 57 401 случай;
- Николаевская область – 27 479 случаев;
- Одесская область – 65 503 случая;
- Полтавская область – 32 506 случаев;
- Ровненская область – 38 920 случаев;
- Сумская область – 38 321 случай;
- Тернопольская область – 32 579 случаев;
- Харьковская область – 65 652 случая;
- Херсонская область – 15 973 случая;
- Хмельницкая область – 36 840 случаев;
- Черкасская область – 35 413 случаев;
- Черновицкая область – 38 555 случаев;
- Черниговская область – 27 358 случаев.
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