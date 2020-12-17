По состоянию на 17 декабря в Украине выявлен 931 751 случай инфицирования COVID-19. 12 047 инфицированных зафиксировали за минувшие сутки.

Среди новых пациентов – 694 ребенка и 535 медработников. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в фейсбуке, сообщает 24 канал.

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За прошедшие сутки, 16 декабря, в больницы госпитализировали 2 997 человек с подтвержденным коронавирусом или подозрением на наличие заболевания.

За этот же период умерли еще 252 больных. Между тем выписали 12 939 пациентов – считается, что они уже выздоровели.

Сколько сделали тестов на коронавирус

За минувшие сутки в Украине провели 65 561 тестирование на коронавирус. Из них 41 733 – методом ПЦР, а еще 23 828 – методом ИФА.

С начала 2020 года в Украине зарегистрировали 931 751 больного коронавирусом. 548 356 пациентов уже выздоровели, но 15 996 умерли от осложнений.



По состоянию на утро 17 декабря в Украине провели 5 167 122 ПЦР-тестов для выявления COVID-19.

Коронавирус в областях Украины

За минувшие сутки больше всего новых случаев инфицирования коронавирусом зафиксировали в Киеве (1 512), а также в Одесской (1 064), Запорожской (858), Киевской (626) и Черниговской (587) областях.

Заболеваемость в регионах:

Киев – 96 672 случая;

Винницкая область – 20 319 случаев;

Волынская область – 29 390 случаев;

Днепропетровская область – 50 894 случая;

Донецкая область – 30 896 случаев;

Житомирская область – 35 157 случаев;

Закарпатская область – 26 685 случаев;

Запорожская область – 44 693 случая;

Ивано-Франковская область – 41 356 случаев;

Киевская область – 50 666 случаев;

Кировоградская область – 7 515 случаев;

Луганская область – 8 359 случаев;

Львовская область – 55 291 случай;

Николаевская область – 25 287 случаев;

Одесская область – 61 038 случаев;

Полтавская область – 30 783 случая;

Ровненская область – 37 417 случаев;

Сумская область – 36 599 случаев;

Тернопольская область – 31 874 случая;

Харьковская область – 63 732 случая;

Херсонская область – 14 858 случаев;

Хмельницкая область – 35 632 случая;

Черкасская область – 33 254 случая;

Черновицкая область – 37 467 случаев;

Черниговская область – 25 917 случаев.

Заметим, что в статистике отсутствуют данные с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также из АР Крым и города Севастополя.