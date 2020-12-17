Коронавирус в Украине: за сутки госпитализировали почти 3 тысячи больных
По состоянию на 17 декабря в Украине выявлен 931 751 случай инфицирования COVID-19. 12 047 инфицированных зафиксировали за минувшие сутки.
Среди новых пациентов – 694 ребенка и 535 медработников. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в фейсбуке, сообщает 24 канал.
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За прошедшие сутки, 16 декабря, в больницы госпитализировали 2 997 человек с подтвержденным коронавирусом или подозрением на наличие заболевания.
За этот же период умерли еще 252 больных. Между тем выписали 12 939 пациентов – считается, что они уже выздоровели.
Сколько сделали тестов на коронавирус
За минувшие сутки в Украине провели 65 561 тестирование на коронавирус. Из них 41 733 – методом ПЦР, а еще 23 828 – методом ИФА.
Коронавирус в областях Украины
За минувшие сутки больше всего новых случаев инфицирования коронавирусом зафиксировали в Киеве (1 512), а также в Одесской (1 064), Запорожской (858), Киевской (626) и Черниговской (587) областях.
Заболеваемость в регионах:
- Киев – 96 672 случая;
- Винницкая область – 20 319 случаев;
- Волынская область – 29 390 случаев;
- Днепропетровская область – 50 894 случая;
- Донецкая область – 30 896 случаев;
- Житомирская область – 35 157 случаев;
- Закарпатская область – 26 685 случаев;
- Запорожская область – 44 693 случая;
- Ивано-Франковская область – 41 356 случаев;
- Киевская область – 50 666 случаев;
- Кировоградская область – 7 515 случаев;
- Луганская область – 8 359 случаев;
- Львовская область – 55 291 случай;
- Николаевская область – 25 287 случаев;
- Одесская область – 61 038 случаев;
- Полтавская область – 30 783 случая;
- Ровненская область – 37 417 случаев;
- Сумская область – 36 599 случаев;
- Тернопольская область – 31 874 случая;
- Харьковская область – 63 732 случая;
- Херсонская область – 14 858 случаев;
- Хмельницкая область – 35 632 случая;
- Черкасская область – 33 254 случая;
- Черновицкая область – 37 467 случаев;
- Черниговская область – 25 917 случаев.
Заметим, что в статистике отсутствуют данные с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также из АР Крым и города Севастополя.
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