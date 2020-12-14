Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 6 451 нового больного
По состоянию на 14 декабря в Украине зарегистрировано 900 666 случаев заражения COVID-19. Из них 6 451 зафиксировано за минувшие сутки.
На своей странице в фейсбуке министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что среди новых больных – 355 детей и 215 медработников, сообщает 24 канал.
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В течение 13 декабря в Украине провели всего 25 582 тестирований для выявления коронавируса. Из них методом ПЦР – 20 493, а методом ИФА – 5 089.
За указанный период выписали 5 154 пациентов. К сожалению, еще 93 больных умерли от осложнений, вызванных болезнью.
Зато в больницы госпитализировали еще 1 895 человек с коронавирусом или с подозрением на наличие заболевания.
Коронавирус в областях Украины
В течение 13 декабря больше всего новых больных COVID-19 обнаружили в Киеве (605), а также Одесской (584), Киевской (521), Днепропетровской (461) и Запорожской (440) областях.
Количество больных в регионах:
- Киев – 91 743 случая;
- Винницкая область – 19 866 случаев;
- Волынская область – 28 246 случаев;
- Днепропетровская область – 49 535 случаев;
- Донецкая область – 29 660 случаев;
- Житомирская область – 34 491 случай;
- Закарпатская область – 26 153 случая;
- Запорожская область – 42 435 случаев;
- Ивано-Франковская область – 40 768 случаев;
- Киевская область – 49 044 случая;
- Кировоградская область – 7 225 случаев;
- Луганская область – 7 929 случаев;
- Львовская область – 53 844 случая;
- Николаевская область – 24 099 случаев;
- Одесская область – 58 283 случая;
- Полтавская область – 29 450 случаев;
- Ровненская область – 36 262 случая;
- Сумская область – 35 968 случаев;
- Тернопольская область – 31 283 случая;
- Харьковская область – 62 428 случаев;
- Херсонская область – 14 207 случаев;
- Хмельницкая область – 34 840 случаев;
- Черкасская область – 31 607 случаев;
- Черновицкая область – 36 889 случаев;
- Черниговская область – 24 411 случаев.
Заметим, что в статистике отсутствуют данные с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также из АР Крым и города Севастополя.
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