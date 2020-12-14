По состоянию на 14 декабря в Украине зарегистрировано 900 666 случаев заражения COVID-19. Из них 6 451 зафиксировано за минувшие сутки.

На своей странице в фейсбуке министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что среди новых больных – 355 детей и 215 медработников, сообщает 24 канал.

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В течение 13 декабря в Украине провели всего 25 582 тестирований для выявления коронавируса. Из них методом ПЦР – 20 493, а методом ИФА – 5 089.

За указанный период выписали 5 154 пациентов. К сожалению, еще 93 больных умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Зато в больницы госпитализировали еще 1 895 человек с коронавирусом или с подозрением на наличие заболевания.

По состоянию на 14 декабря в Украине зарегистрировано 900 666 больных COVID-19. Из них выздоровели 506 718 человек. Однако из жизни ушли 15 247 пациентов. Всего с начала 2020 года в Украине провели 5 052 686 ПЦР-тестов для выявления коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.

Коронавирус в областях Украины

В течение 13 декабря больше всего новых больных COVID-19 обнаружили в Киеве (605), а также Одесской (584), Киевской (521), Днепропетровской (461) и Запорожской (440) областях.

Количество больных в регионах:

Киев – 91 743 случая;

Винницкая область – 19 866 случаев;

Волынская область – 28 246 случаев;

Днепропетровская область – 49 535 случаев;

Донецкая область – 29 660 случаев;

Житомирская область – 34 491 случай;

Закарпатская область – 26 153 случая;

Запорожская область – 42 435 случаев;

Ивано-Франковская область – 40 768 случаев;

Киевская область – 49 044 случая;

Кировоградская область – 7 225 случаев;

Луганская область – 7 929 случаев;

Львовская область – 53 844 случая;

Николаевская область – 24 099 случаев;

Одесская область – 58 283 случая;

Полтавская область – 29 450 случаев;

Ровненская область – 36 262 случая;

Сумская область – 35 968 случаев;

Тернопольская область – 31 283 случая;

Харьковская область – 62 428 случаев;

Херсонская область – 14 207 случаев;

Хмельницкая область – 34 840 случаев;

Черкасская область – 31 607 случаев;

Черновицкая область – 36 889 случаев;

Черниговская область – 24 411 случаев.

Заметим, что в статистике отсутствуют данные с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также из АР Крым и города Севастополя.