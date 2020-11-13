Коронавирус в Украине 13 ноября: очередной рекорд – 11 787 новых больных
По состоянию на 13 ноября в Украине обнаружили 512 652 случая заражения COVID-19. Из них 11 787 зафиксировали только за прошедшие сутки.
Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что среди новых больных – 388 детей и 555 медработников. В течение 12 ноября в больницы госпитализировали 1587 инфицированных или людей с подозрением на наличие заболевания, сообщает 24 канал.
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За этот период в стране провели 73 398 исследований на выявление коронавирусной инфекции в организме. Из них 46 813 совершили методом ПЦР, а еще 26 585 – методом ИФА.
В течение четверга, 12 ноября, из жизни ушли еще 172 больных. Зато 6 155 пациентов выписали, ведь они смогли преодолеть болезнь.
Коронавирус в областях Украины по состоянию на 13 ноября
За прошедшие сутки больше новых инфицированных обнаружили в Киеве (+1083), а также в Днепропетровской (+740), Запорожской (+727), Сумской (+680) и Киевской (+672) областях.
- Киев – 48 646 случаев;
- Винницкая область – 13 367 случаев;
- Волынская область – 18 004 случая;
- Днепропетровская область – 19 909 случаев;
- Донецкая область – 16 025 случаев;
- Житомирская область – 21 138 случаев;
- Закарпатская область – 18 832 случая;
- Запорожская область – 6 811 случаев;
- Ивано-Франковская область – 26 824 случая;
- Киевская область – 23 103 случая;
- Кировоградская область – 3 501 случай;
- Луганская область – 4 940 случаев;
- Львовская область – 36 000 случаев;
- Николаевская область – 11 646 случаев;
- Одесская область – 31 332 случая;
- Полтавская область – 14 327 случаев;
- Ровенская область – 24 045 случаев;
- Сумская область – 16 781 случай;
- Тернопольская область – 23 012 случаев;
- Харьковская область – 46 137 случаев;
- Херсонская область – 6 485 случаев;
- Хмельницкая область – 21 954 случая;
- Черкасская область – 11 673 случая;
- Черновицкая область – 27 140 случаев;
- Черниговская область – 11 020 случаев.
Обратите внимание, что в статистике не учтены данные с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также из аннексированных АР Крым и города Севастополя.
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