По состоянию на 13 ноября в Украине обнаружили 512 652 случая заражения COVID-19. Из них 11 787 зафиксировали только за прошедшие сутки.

Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что среди новых больных – 388 детей и 555 медработников. В течение 12 ноября в больницы госпитализировали 1587 инфицированных или людей с подозрением на наличие заболевания, сообщает 24 канал.

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За этот период в стране провели 73 398 исследований на выявление коронавирусной инфекции в организме. Из них 46 813 совершили методом ПЦР, а еще 26 585 – методом ИФА.

В течение четверга, 12 ноября, из жизни ушли еще 172 больных. Зато 6 155 пациентов выписали, ведь они смогли преодолеть болезнь.

С начала 2020 года в Украине обнаружили 512 652 больных коронавирусом. 233 849 инфицированных уже выздоровели. Но, к сожалению, 9 317 пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За все время пандемии в стране провели 3 828 912 ПЦР-тестов для диагностики COVID-19.

Коронавирус в областях Украины по состоянию на 13 ноября

За прошедшие сутки больше новых инфицированных обнаружили в Киеве (+1083), а также в Днепропетровской (+740), Запорожской (+727), Сумской (+680) и Киевской (+672) областях.

Киев – 48 646 случаев;

Винницкая область – 13 367 случаев;

Волынская область – 18 004 случая;

Днепропетровская область – 19 909 случаев;

Донецкая область – 16 025 случаев;

Житомирская область – 21 138 случаев;

Закарпатская область – 18 832 случая;

Запорожская область – 6 811 случаев;

Ивано-Франковская область – 26 824 случая;

Киевская область – 23 103 случая;

Кировоградская область – 3 501 случай;

Луганская область – 4 940 случаев;

Львовская область – 36 000 случаев;

Николаевская область – 11 646 случаев;

Одесская область – 31 332 случая;

Полтавская область – 14 327 случаев;

Ровенская область – 24 045 случаев;

Сумская область – 16 781 случай;

Тернопольская область – 23 012 случаев;

Харьковская область – 46 137 случаев;

Херсонская область – 6 485 случаев;

Хмельницкая область – 21 954 случая;

Черкасская область – 11 673 случая;

Черновицкая область – 27 140 случаев;

Черниговская область – 11 020 случаев.

Обратите внимание, что в статистике не учтены данные с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также из аннексированных АР Крым и города Севастополя.

Карантин в Украине / Инфографика 24 канала