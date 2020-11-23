Коронавирус в Украине: 10 945 больных в сутки, 124 умерли
В Украине по состоянию на 23 ноября за сутки обнаружили 10945 новых случаев передачи коронавирусной болезни. В частности, заболели 491 ребенок и 447 медработников.
Больше всего инфицированных зарегистрировали в городе Киев, Днепропетровской, Киевской, Житомирской и Запорожской областях. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
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За минувшие сутки в госпитализации нуждались 1 165 больных.
Сколько больных COVID-19 в регионах:
- г. Киев – 60 218
- Винницкая область – 15 476
- Волынская область – 21 864
- Днепропетровская область – 29 654
- Донецкая область – 20 262
- Житомирская область – 26 966
- Закарпатская область – 21 538
- Запорожская область – 24 442
- Ивано-Франковская область – 32 296
- Киевская область – 31 212
- Кировоградская область – 4 358
- Луганская область – 5 679
- Львовская область – 41 279
- Николаевская область – 15 320
- Одесская область – 37 901
- Полтавская область – 18 557
- Ровенская область – 28 194
- Сумская область – 23 167
- Тернопольская область – 25 813
- Харьковская область – 51 637
- Херсонская область – 8 704
- Хмельницкая область – 26 430
- Черкасская область – 18 292
- Черновицкая область – 31 369
- Черниговская область – 15 061
Обратите внимание, что в статистику не учли данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.
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