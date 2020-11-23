В Украине по состоянию на 23 ноября за сутки обнаружили 10945 новых случаев передачи коронавирусной болезни. В частности, заболели 491 ребенок и 447 медработников.

Больше всего инфицированных зарегистрировали в городе Киев, Днепропетровской, Киевской, Житомирской и Запорожской областях. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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За минувшие сутки в госпитализации нуждались 1 165 больных.

За все время пандемии в Украине заболели – 635 689 человек. Из них по состоянию на 23 ноября выздоровели – 291 060 человек, в том числе 4 143 в течение последних суток. Зато умерли от осложнений во время течения коронавирусной болезни 11 075 украинцев.

Сколько больных COVID-19 в регионах:

г. Киев – 60 218

Винницкая область – 15 476

Волынская область – 21 864

Днепропетровская область – 29 654

Донецкая область – 20 262

Житомирская область – 26 966

Закарпатская область – 21 538

Запорожская область – 24 442

Ивано-Франковская область – 32 296

Киевская область – 31 212

Кировоградская область – 4 358

Луганская область – 5 679

Львовская область – 41 279

Николаевская область – 15 320

Одесская область – 37 901

Полтавская область – 18 557

Ровенская область – 28 194

Сумская область – 23 167

Тернопольская область – 25 813

Харьковская область – 51 637

Херсонская область – 8 704

Хмельницкая область – 26 430

Черкасская область – 18 292

Черновицкая область – 31 369

Черниговская область – 15 061

Обратите внимание, что в статистику не учли данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.

По состоянию на 23 ноября, в течение суток лаборатории осуществили 28 374 тестирования за сутки, в том числе методом ПЦР – 25 253, а методом ИФА – 3121. За все время пандемии в Украине провели 4 243 600 ПЦР-тестов.



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