Если у человека, находящегося в СИЗО или в тюрьме, повысилась температура, то его обеспечат соответствующими базовыми препаратами, например, жаропонижающими – но только теми, которые покупают за деньги государства.

Об этом в интервью НВ рассказала региональная координатор уполномоченного по правам человека по связям с общественностью в Полтавской области Вера Яковенко. Она таким образом ответила на вопрос журналистки о том, обеспечат ли человека с температурой базовыми препаратами.

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Смотря на то, что именно считать базовыми препаратами. Если это те препараты, которые закупаются за счет государства, то они завозятся в такие места,

– рассказала Яковенко.

Медосмотр в тюрьмах и СИЗО

Относительно медосмотра, то чиновница объяснила, что если в штате учреждения исполнения наказаний есть врачи, которые приходят на работу, то они придут и выполнят свою работу. А если таких врачей в штате нет – например, если открыта вакансия на эту должность – то, соответственно, никто туда просто так и не придет.

"В каждом конкретном случае это будут совершенно разные ситуации. Надо смотреть на конкретные обстоятельства", – добавила Яковенко.

Она также сказала, что в целом реформирование тюремной медицины, как и реформирование медицины общей – очень сложная проблема. А в условиях, когда на это еще накладывается и пандемия коронавируса, – тем более.

Советы для тюрем относительно коронавируса

Яковенко подчеркнула, что важно, чтобы все заключенные или задержанные были обеспечены тестированием в случае подозрения на заражение COVID-19 и необходимой медицинской помощью.

"Кроме того, ограничение контакта с внешним миром следует эффективно заменить альтернативными средствами общения с семьей и друзьями, а также другими мерами, которые принимаются для смягчения негативного влияния ограничений на психическое здоровье заключенных, в том числе женщин", – рассказала координатор уполномоченного по правам человека по связям с общественностью в Полтавской области.

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