В США за 11 ноября коронавирус диагностировали у максимального количества людей со времени начала пандемии. Только за сутки в стране обнаружили 136 325 новых больных.

В США – свыше 10 миллионов больных COVID-19

Общее число инфицированных в США достигло 10 миллионов 400 тысяч человек. Летальных исходов – более 240 тысяч. Такие пессимистические данные обнародовал Университет медицины имени Джона Хопкинса.

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Новый рекорд на 8 тысяч превысил предыдущий максимальный показатель, который зарегистрировали 7 ноября.

Сейчас США возглавляют список стран мира с самой высокой коронавирусной статитистикой.

ТОП-5 стран с наибольшим количеством больных COVID-19:

США – 10 миллионов 400 тысяч;

Индия – 8 миллионов 683 тысячи;

Бразилия – 5 миллионов 747 тысяч;

Франция – 1 миллион 914 тысяч;

Россия – 1 миллион 822 тысячи.