Коронавирус свирепствует в США: рекорд новых случаев за сутки
В США за 11 ноября коронавирус диагностировали у максимального количества людей со времени начала пандемии. Только за сутки в стране обнаружили 136 325 новых больных.
В США – свыше 10 миллионов больных COVID-19
Общее число инфицированных в США достигло 10 миллионов 400 тысяч человек. Летальных исходов – более 240 тысяч. Такие пессимистические данные обнародовал Университет медицины имени Джона Хопкинса.
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Новый рекорд на 8 тысяч превысил предыдущий максимальный показатель, который зарегистрировали 7 ноября.
Сейчас США возглавляют список стран мира с самой высокой коронавирусной статитистикой.
ТОП-5 стран с наибольшим количеством больных COVID-19:
- США – 10 миллионов 400 тысяч;
- Индия – 8 миллионов 683 тысячи;
- Бразилия – 5 миллионов 747 тысяч;
- Франция – 1 миллион 914 тысяч;
- Россия – 1 миллион 822 тысячи.
Какая ситуация с коронавирусом в целом в мире?По состоянию на 12 ноября в мире недугом заразились свыше 52 миллионов 124 тысяч человек. Умерли – больше 1 миллиона 284 тысяч. Выздоровели – почти 34 миллиона. В Украине количество больных уже превысило 500 тысяч. Только за последние сутки в стране выявили 11 тысяч 57 случаев коронавируса.
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